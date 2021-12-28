Россияне назвали самые значимые направления активности общества «Знание» в 2021 году

Направления активности общества «Знание» в 2021 году оцениваются россиянами как важные. Самую высокую оценку респондентов получили создание 500-часовой «Библиотеки знаний» и организация бесплатного доступа к ней в Сети, говорится в исследовании Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ.

Среди всех опрошенных почти половина (47%) знают или что-то слышали о работе общества «Знание» в 2021 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Респондентов попросили оценить важность новых направлений активности Общества по шкале от 1 до 10, где 1 – совершенно неважно, 10 – очень важно. Наиболее значимым начинанием общества «Знание» опрошенные назвали организацию бесплатного доступа к «Библиотеке знаний» на интернет-ресурсах. Средний балл оценки – 8,29.

Само создание «Библиотеки знаний» – 500 часов уникального просветительского контента, состоящего из лекций, документальных фильмов, видеоэкскурсий, интервью – опрошенные оценили на 7,66 баллов.

На третьем месте – проведение масштабной интеллектуальной викторины «Всероссийский квиз-марафон «Знание» – средний балл 7,65.

«91,3% опрошенных при оценке десяти направлений активности выбрали самые высокие баллы (8, 9 или 10) как минимум один раз. Это говорит об огромном потенциале новых мероприятий и форматов общества «Знание» – практически каждый может найти направление по душе, близкое и интересное именно ему», – сказала директор Центра СИТИ Евгения Михайленко.

Кроме того, Центр СИТИ выяснил отношение россиян к роли науки и технологий в своей жизни. В ходе опроса выяснилось, что большинство россиян осведомлены о том, что 2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий. 68% опрошенных уверены, что российские ученые по уровню компетентности не уступают ученым из других развитых стран или превосходят их.

Жители России крайне высоко оценивают важность развития науки и технологий – в среднем на 9,05 по 10-балльной шкале.

«Респондентов попросили оценить состояние и динамику мировой науки. Примерно половина опрошенных (52%) считает, что наука сейчас переживает подъем: совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на общество. 30% уверены, что наука находится в застое и хотя совершаются какие-то открытия, но они не оказывают влияния на развитие общества. Еще 23% респондентов полагают, что наука сейчас находится на спаде и в ней не совершается серьезных открытий», – говорится в релизе.

Наиболее важными направлениями науки в России опрошенные назвали науки о человеке – медицину, психологию, биотехнологии (57%), науки о Земле (география, геология, экология) – 26%, информационные технологии (вычислительная техника, информатика и телекоммуникации) – 25%, а также военные технологии – 23%.

Третью по значимости для россиян группу составили точные науки (математика, физика, химия) – 19%, экономические дисциплины – 18% и космические исследования – 17%.

Наконец, четвертая группа включает науки о живой природе – 15%, общественные науки (история, социология, политология) – 13%, а также науки о городской среде (урбанистика, архитектура) – 9%.

При этом уровень доверия уровень доверия респондентов к ученым сегодня довольно высок: две трети опрошенных (66%) заявили, что доверяют мнению современных ученых, а тех, кто выражает недоверие – меньше четверти (24%).

Всероссийский репрезентативный опрос об отношении к новым направлениям работы общества «Знание» проведен Центром социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ 24-25 декабря 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью. Объем выборки – 1,6 тыс. респондентов, в нее были включены все федеральные округа России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,5%.