Саакашвили упал в обморок в госпитале

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что потерял сознание, когда люди в «черной форме» собирались «перевести» его из военного госпиталя.

Саакашвили в письме, которое зачитал адвокат Ника Гварамия, рассказал, что к нему «вошли, чтобы забрать, одетые в черные формы люди». «Они сообщили, что переводят меня, но не сказали, куда. Я потребовал измерить мне давление», – сообщил экс-президент Грузии.

По его словам, «давление было 180, а после второго измерения – 200/110, тогда как» для него является «нормой 120/180». Он заявил, что «никогда не был в таком состоянии с точки зрения пульса и давления». Саакашвили «попытались силой вывезти», он «сопротивлялся, после чего отключился, не помнит определенные части». Саакашвили заявил, что, очнувшись, увидел доктора, который утверждал, что его никуда не переводят, передает РИА «Новости».

В среду около 300 сторонников Саакашвили начали бессрочную голодовку за освобождение своего лидера, отбывающего шестилетнее заключение. Минюст Грузии заявил о намерении вернуть Саакашвили в тюрьму в Рустави после улучшения состояния здоровья. Саакашвили был арестован в Грузии и сразу объявил голодовку. Сначала его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем в Гори.

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