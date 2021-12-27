Прокуратура потребовала удалить видеоролики катавшегося по ТЦ на машине блогера

Прокуратура попросила суд признать запрещенной в России публикацию в интернете двух видеороликов блогера Михаила Литвина, в которых тот едет на автомобиле по торговому центру в подмосковном Одинцове, автоэксперты сочли требование ведомства бесполезным.

«Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении прокуратуры Московской области в Telegram.

Отмечается, что Одинцовская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства после публикации в социальных сетях ролика, в котором блогер передвигался на автомобиле по торговому центру.

Установлено, что пользователем аккаунтов в двух популярных социальных сетях размещаются материалы, в которых пропагандируется антиобщественное поведение. При этом у аккаунтов большое количество подписчиков, доступ к ресурсам свободный, а публикуемые материалы вызывают положительные отклики и комментарии пользователей, имеют широкий резонанс.

В 2020 году Литвин вошел в топ-10 самых просматриваемых блогеров в России по версии YouTube. У него насчитывается около 8,39 млн подписчиков на YouTube и 14,2 млн в Instagram. Видео с заездом на автомобиле по торговому центру посмотрели почти 3 млн человек.

Между тем, автоэксперты не увидели практической пользы в запрете на ролик Литвина

Лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов не возражает против блокировки видеозаписей с «подвигами» хулиганов за рулем, но при условии, что процедура цензурирования таких роликов будет четко прописана в законодательстве и включит в себя возможность обжалования несправедливой блокировки.

«Это такая палка о двух концах. Здесь встает вопрос – что считать хулиганством? В ролике оно вроде бы налицо. Но неплохо бы предусмотреть процедуру этой самой блокировки. Потому что сегодня заблокируют Литвина, а завтра будут блокировать котиков, как это делает Facebook», – заявил «Ридусу» лидер «Синих ведерок»

Известный автоблогер и автожурналист эксперт «Авторадио» Петр Баканов заявил, что запрет на видео Литвина в принципе бесполезен, так как ролик очевидно постановочный и вряд ли у зрителя возникнет идея повторить его похождения в ТЦ.

«Даже ребенок будет понимать, что ролики в этом торговом центре подставные. Когда блогер выкладывает видео, где он просто несется по дороге со скоростью 200 километров в час, то это действительно может повлиять на молодую аудиторию, которая хочет так же погонять. Но удалять ролик как у Литвина – это все равно что бороться с ведьмами», – отметил Баканов.

Журналист «Авторадио» добавил, что по логике прокуратуры следовало бы запретить демонстрации кинофильмов с погонами, и что надзорное ведомство действовало во многом «для галочки».

Ранее в подмосковном ТЦ объяснили проезд блогера через галерею на машине, назвав его постановочным. Вместе с тем прокуратура Москвы сообщила, что Михаил Литвин был лишен водительских прав на четыре месяца в мае 2021 года.

Вместе с тем, начальник столичной ГИБДД Александр Быко заявил, что Госавтоинспекция Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения, уже наказано 150 человек.

До этого первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений.