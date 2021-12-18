В Москве спрогнозировали снег и гололедицу ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей 18 декабря 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Госавтоинспекция Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения, уже наказано 150 человек, сообщил начальник столичной ГИБДД Александр Быков в эфире телеканала «Россия24». «В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем», – цитирует РИА «Новости» Быкова. По его словам, столичные инспекторы «за прошедший период» наказали 150 человек, которые размещали «контент с нарушением ПДД». Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений.

Россиянам дали возможность штрафовать друг друга за нарушение правил ПДД 17 декабря 2021, 11:49

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

В России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео, сообщает портал Autonews со ссылкой на поручение президента Владимира Путина. Федеральное приложение под неофициальным названием «Народный инспектор» планируют создать на базе «Помощника Москвы». Оно позволит гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Autonews. Напомним, 15 ноября президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать нарушителей ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное приложение. Москвич ограбил провинциалку из Tinder 16 декабря 2021, 17:53 Текст: Вера Басилая

Житель Москвы, угрожая пистолетом, ограбил девушку из Новосибирска, которая приехала к нему в гости сразу же после виртуального знакомства в Tinder. «Ночью в подъезде девушка впервые встретилась с новоиспеченным знакомым – им оказался молодой человек лет 25, худощавого телосложения и с бородой. Он предложил ей спуститься на этаж ниже, там выхватил пистолет, забрал у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции. Девушка смогла вырваться, парень убежал. По ее словам, ни один из соседей не захотел ей помочь. Девушке пришлось спуститься на 10 этажей ниже, после чего она списалась с подругой в Instagram с другого телефона, и вызвала такси, после чего уже обратилась в полицию. «Предполагаемый злоумышленник был задержан на улице Псковская. Им оказался гражданин 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», материальный ущерб составил около 73 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе УМВД по Москве. Ранее сообщалось, что переход на удаленный режим работы, а также сокращение возможностей посещать общественные места и мероприятия привели к увеличению финансовых трат россиян на знакомства через интернет. В цыганском землячестве увидели оскорбление своего народа в новом фильме Собчак 16 декабря 2021, 18:11

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Айнура Алиева

«Собчак совершила большую ошибку, когда поддержала распространение термина, оскорбляющего целый народ», – сказала газете ВЗГЛЯД глава национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Ранее телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм об «инфоцыганах» – блогерах, обманывающих россиян за счет распродажи не имеющих практической ценности тренингов. «Как и подавляющее большинство цыган, я категорически против самого использования термина «инфоцыганство». Целую нацию заведомо связывают с какой-то негативной деятельностью, в данном случае – с мошенничеством», – сказала руководитель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия российских цыган» (ФНКА) Надежда Деметер. «При этом было бы не совсем правильно вешать всех собак на Собчак. Термин «инфоцыгане» придумала не она, но, к сожалению, теперь в блогосфере он постоянно используется. Очень некорректное, некрасивое слово. Очень сложно доказывать людям, что использовать его неправильно», – призналась Деметер. Глава ФНКА добавила, что ее очень задело и использование в шоу Собчак записей выступления цыган в национальных костюмах. «В этой песне ведь другой текст. Непонятно, зачем цыгане вообще это исполняли. Может, их, что называется, «использовали втемную»? В целом, получилось неэтично», – подытожила собеседница. В среду телеведущая Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале шоу «Как инфоцыгане продают воздух», в котором крайне нелицеприятно высказалась о некоторых своих коллегах и блогерах, которых она считает «инфоцыганами». По мнению Собчак, почти все блогеры подобного типа «учат людей жить за деньги», но при этом просто обманывают свою аудиторию. Термином, который использовала Собчак в своем фильме, в Сети называют людей, которые продают курсы и тренинги о том, как, например, стать успешными. При этом такой продукт не имеет практической ценности. Для привлечения покупателей продавцы подобных курсов демонстрируют на фото в своих соцсетях роскошную жизнь. Эксперт: Собчак должна извиниться за слово «инфоцыгане» 16 декабря 2021, 19:00

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Текст: Александр Климов

Собчак «должна извиниться перед руководством цыганской национально-культурной автономии и убрать понятие «инфоцыгане» из своего фильма». Об этом газете ВЗГЛЯД заявил правозащитник Александр Брод, комментируя скандальный видеоролик Ксении Собчак. «Собчак вправе расследовать деятельность блогеров, тех, кто организует какие-то курсы, семинары, может высказывать свое отношение к ним. Но характеризовать их деятельность термином «инфоцыгане» – это декларировать негативное отношение к представителям цыганской национальности, – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ, правозащитник Александр Брод. – Это можно назвать «цыганофобией» или разжиганием национальной неприязни, что по меньшей мере неэтично, недопустимо. Слово «инфоцыгане» в данном контексте трактуется как «информационные мошенники». Это может быть болезненно воспринято цыганским народом. Меня лично такой термин возмутил». В среду телеведущая Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале ролик, в котором нелицеприятно высказалась о своих коллегах и блогерах. По словам Собчак, она попыталась разобраться, как россиянам навязывают бесполезные тренинги. Собчак упомянула обучающие «курсы-пустышки» телеведущих Виктории Бони и Регины Тодоренко, блогеров Гусейна Гасанова, Елены Блиновской, Оксаны Самойловой, визажиста Гоар Аветисян и ряда других. Для описания деятельности подобных людей она в том числе использовала термин «инфоцыгане». Александр Брод полагает, что высказывание Собчак вызовет недовольство представителей цыганской национальности. «Насколько я знаю, представители цыганской национально-культурной автономии уже негативно прореагировали на это новое словообразование, – говорит Брод. – Цыгане имеют свою древнюю культуру. Негативной черной краской мазать весь народ – это оскорблять его национальные чувства и формировать у других представителей России негативное отношение к этому народу». По словам эксперта, употребление данного слова несет опасность для межнационального мира в России. «Неоднократно говорилось о том, что национальная тема – очень чувствительная. Неоднократно журналистов и блогеров призывали к тому, чтобы очень взвешенно подходить к освещению этой темы и не бросаться словами, – говорит Брод. – Но Собчак как будто бы не отдает себе отчета в том, что она делает и какие слова она использует. Я считаю, минимальное, что она должна сделать – это извиниться перед руководством цыганской национально-культурной автономии и убрать это понятие из своего фильма. Русский язык богат, не нужно засорять его этими нелепыми словообразованиями». В России пообещали привлечь YouTube к ответственности за блокировку RT DE 16 декабря 2021, 14:50

Фото: facebook.com/rtde

Текст: Анастасия Заводовская,

Ростислав Зубков

«Со стороны иностранных корпораций идет агрессивное неприятие всего российского, включая наши СМИ, причем по абсолютно выдуманным причинам. Нужно с этим бороться», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Александр Малькевич. Ранее YouTube заблокировал новый новостной канал на немецком языке RT DE. «Первое, что мы сделали в этом направлении – закон «о приземлении». С 1 января Google должен будет открыть в России нормальное представительство и начать соблюдать наши законы. После чего к нему возникнут уже совершенно иные вопросы: о качестве его работы и об отношении к российским СМИ», – заявил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. ОП, по его словам, требует от органов власти последовательной и жесткой реакции в отношении «зарвавшейся» корпорации. «То есть нужно не только декларировать оборотные штрафы, но и взимать их. В законе прописано: «ограничение финансовых транзакций к поступлению». Это должно начать работать», – считает собеседник. «Более того, представители Google должны оперативно, подробно и понятно разъяснить все те ограничительные меры, которые были введены против наших СМИ. И обосновать их, – подчеркнул Малькевич. – Но самое главное – мы должны последовательно бороться за цифровые права наших граждан, быть готовы пойти до конца, чтобы все понимали, что если мы обнажили саблю из ножен, то мы ее применим». В четверг видеохостинг YouTube заблокировал RT auf Sendung – новый круглосуточный новостной канал на немецком языке, принадлежащий RT DE. Вещание было прервано в день его старта. «Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой», – отметила главред RT Маргарита Симоньян. В сентябре YouTube также удалил два немецкоязычных канала холдинга RT. Тогда Симоньян призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Юристы RT DE подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков, которые наложил на каналы YouTube. Газета ВЗГЛЯД цитировала германского политолога Александра Рара, который заявил, что «в Германии уже давно пытались на официальном или неофициальном уровне заткнуть российские источники информации». По его словам, немецкие власти не любили RT за критику в их адрес, в частности по борьбе с коронавирусом. Не меньшую обеспокоенность у немецких властей вызывает рост аудитории канала, добавил эксперт. Эксперт: Вердикт по делу «Царьграда» против Google станет для России прецедентом 16 декабря 2021, 19:40

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

«Вердикт имеет важнейшее значение для владельцев российских аккаунтов и каналов, которых больше не смогут отключать в произвольном порядке», – сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Александр Малькевич. Так он прокомментировал решение российского арбитража, наказавшего компанию Google за отключение аккаунта телеканала «Царьград». «Слушания по этому делу стали первыми, когда наши арбитражные суды признали свою исключительную компетенцию по спорам с участием лица, попавшего под санкции США. Вердикту не помешали даже оговорки о рассмотрении дел в американских и английских судах, которые есть в пользовательских соглашениях Google и договорах присоединения по монетизации. Решения наших судов по делу «Царьграда» - пример для других российских СМИ и организаций, пострадавших от политически мотивированных действий иностранных IT-компаний», – полагает руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Интернета, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. Закрытие аккаунта российских СМИ эксперт считает грубым нарушением конституционного права на получение информации и свободу слова. «Мы видим, что это отнюдь не единичный случай: иностранные IT-гиганты систематически нарушают права россиян, подвергают наши СМИ настоящей цензуре. YouTube постоянно и беспричинно блокирует каналы наших медиа. Буквально сегодня видеохостинг заблокировал новый канал Russia Today (RT DE - RT auf Sendung) – прямо в день запуска вещания на немецком языке», – возмущается Малькевич. «Россия может и должна защищать своих граждан и организации от произвола иностранных IT-компаний, как это делают и другие страны мира. Для этого необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, тщательно контролировать его неукоснительное соблюдение бигтехом и привлекать его к ответственности в случае нарушений», – предлагает эксперт. «Иностранные технологические компании, работающие на нашей территории, должны уважать именно российский закон. Ситуация, в которой компания при работе на территории РФ отдает приоритет законодательству другой страны – недопустима. Злоупотребление доминирующим положением также недопустимо», – заявил он. «Важно отметить, что не только в России борются с незаконной и предвзятой модерацией крупных онлайн платформ. При этом суммы штрафов за рубежом зачастую намного выше российских. Так, в июле этого года суд в Дрездене наложил на YouTube штраф в 100 тысяч евро (порядка 8 млн. рублей). Причина? Администраторы IT-гиганта не слишком спешили вернуть несправедливо удаленное ранее видео. Мы видим, что Германия готова наложить миллионный штраф за удаление лишь одного видео, а мы имеем дело с блокировкой целого канала», – подытожил Малькевич. Как сообщил в четверг ТАСС, Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО «Царьград». Арбитраж взыскал беспрецедентный для российской практики астрент (судебную неустойку) – 100 тыс. рублей в день. Кроме того, он «будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно – при условии, что в течение девяти месяцев ее предельный размер не превысит одного миллиарда рублей, а за пределами девяти месяцев – без ограничений», сообщил пресс-секретарь учредителя телеканала Валерий Рукобратский. По его данным, арифметический расчет показывает, что астрент достигнет 1 млрд рублей уже к середине марта, если Google не исполнит судебного решения, не подключит аккаунт канала и не возобновит монетизацию контента. В самой компании Google не стали комментировать заявление истца. Дело рассматривалось около 15 месяцев. 28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без предупреждения заблокировала канал «Царьград-ТВ», нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила. Позднее в Google объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала – известный предприниматель и политический деятель Константин Малофеев – находится под санкциями США. «Царьград» подал иск против Google. Благодаря поправкам, внесенным в Конституцию России, в одной из которых говорится о примате нашего законодательства над иностранным, судом было принято решение в пользу телеканала. Глава инспекции ФНС задержана в Москве 16 декабря 2021, 14:19 Текст: Вера Басилая

Глава межрайонной налоговой инспекции № 3 Москвы задержана по подозрению в должностном преступлении, с ней проводятся следственные действия. Проведены обыски, в том числе в служебном кабинете, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «По предварительной информации, накануне сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия с начальницей ИФНС № 3. Дальнейшая информация уточняется», – передает РИА «Новости», ссылаясь на силовиков. На официальном сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Инспекция обслуживает налогоплательщиков Пресненского, Тверского и Арбатского районов. Ранее главу пензенского ФНС задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Согласно данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при наличии сведений о неуплате ей налога более чем на 40 млн рублей и пени порядка 20 млн рублей. Обвиняемый в ДТП на Tesla в Париже заявил, что машина ускорилась сама 16 декабря 2021, 20:53 Текст: Вера Басилая

Водитель такси, находившийся за рулем электромобиля Tesla в момент ДТП с 20 пострадавшими в Париже, заявил, что машина разгонялась самостоятельно, а педаль тормоза не сработала, сообщает газета Parisien. «По нашей информации, мужчина объяснил полицейским из службы судебно-медицинской экспертизы, что у него было ощущение, что машина движется все быстрее и быстрее. Он несколько раз пытался тормозить. Согласно его заявлениям, система экстренного автоматического торможения не сработала», – пишет газета, передает РИА «Новости». В результате ДТП, которое произошло в субботу в 13-м округе Парижа, погиб один человек, 20 пострадали. Сначала такси сбило двух пешеходов, затем врезалось в светофор и потом в фургон посреди перекрестка. Водитель такси заявил, что не смог остановить электромобиль. Таксомоторная компания G7 решила приостановить использование электромобилей Tesla Model 3 после ДТП. Прокуратура ведет расследование инцидента. Водителю такси были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений с использованием транспортного средства. По информации Parisien, таксист был помещен под судебный контроль и отпущен. Ранее владельцы Tesla пожаловались на проблемы с доступом в салон автомобиля из-за технического сбоя в приложении американской компании. «Одноклассники» назвали самые доброжелательные по лайкам регионы России 16 декабря 2021, 21:28 Текст: Вера Басилая

Наиболее позитивными в своих реакциях на посты в «Одноклассниках» в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана, а Кемеровская, Волгоградская области и Приморский край оказались в рейтинге самыми «суровыми» жителями, говорится в проведенном соцсетью иссследовании. Пользователи из Забайкалья, Татарстана и Башкортостана уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом с первой строчки рейтинга на четвертую переместился Алтайский край. Пятое место в 2021 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи «Одноклассников» из Хабаровского края, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Отмечается, что из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Доля негативных эмоций в Кемеровской области сильно выросла в четвертом квартале в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Интересно, что в рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными, и занял в нем шестую строчку. Москва, в свою очередь, приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10. В этом году одними из самых обсуждаемых тем, которые вызвали больше всего положительных эмоций у пользователей, стали: юбилейный песенный конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли. Ранее «Одноклассники» назвали десятку самых обсуждаемых в 2021 году тем и событий. В топ–10 вошли: вакцинация и второй год пандемии, выборы в Госдуму, лесные пожары в России, суд над Навальным и акции протеста, Олимпиада в Токио, смена власти в Афганистане, стрельба в учебных заведениях Казани и Перми, штурм Капитолия США, «Евровидение – 2021», полеты в космос. Песков рассказал об отношении Путина к TikTok 17 декабря 2021, 20:15 Текст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин из Telegram-каналов в основном читает информагентства, и надеется, что глава государства не видел ни одного тик-ток. «Агентства, на самом деле, агентства в Telegram-каналах», – заявил Песков в эфире телеканала RTVI в ответ на вопрос, что он обычно читает из Telegram-каналов, передает РИА «Новости». По его словам, Путин очень любит канал «Усы Пескова» за «очень хороший, злой, но элегантный юмор». На вопрос, видел ли Путин хоть один тик-ток, Песков сказал: «Надеюсь, что нет» и засмеялся. Также Песков рассказал, что в дороге президент обычно читает указы, справки, обращения, письма, иногда просматривает прессу. «У него в самолете всегда лежат газеты. Он иногда их просматривает. А читает он: адъютант, когда он просит, приносит ему чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок и так далее. И вот каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию или по ней сразу нужно кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию», – отметил Песков. Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему не пользуется интернетом – по его словам, у него нет на это времени. Приговор блогеру Билу за массовое ДТП отменили 16 декабря 2021, 14:07 Текст: Вера Басилая

Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), который прокуратура сочла слишком мягким, дело о ДТП отправлено на новое рассмотрение, сообщил адвокат Сергей Жорин. «Приговор Эдварду Билу был отменен в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд (Пресненский – прим.ВЗГЛЯД), поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким», – приводит РИА «Новости» слов Жорина. Ранее Мосгорсуд признал Била виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы и трем годам лишения водительских прав за аварию с участием пяти машин. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била. Прокуратура Москвы снова подала кассационную жалобу на приговор Эдварду Билу за ДТП в центре столицы. Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце Москвы. Виновником стал блогер, который находился за рулем спорткара Audi RS6, стоимость которого превышает 9 млн рублей. В результате ДТП пострадала одна женщина. В России начали готовить закон о налоге для IT-компаний 17 декабря 2021, 04:08 Текст: Алексей Дегтярев

Комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ рассматривает возможность создания законов в области налогообложения мировых IT-гигантов, заявил глава комиссии Алексей Пушков. «Мы обсудили этот вопрос на заседании нашей комиссии и приступили к подготовке предложений, касающихся будущего национального законодательства в области налогообложения глобальных интернет-компаний. В настоящее время по линии ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – прим. ВЗГЛЯД) ведется разработка международной конвенции, однако работа над ней еще не завершена», – цитирует Пушкова ТАСС. Он пояснил, что в таком случае самая разумная позиция – создать национальное законодательство, не дожидаясь конвенции. Он указал, что такой путь уже избрали Франция, Австралия, Турция и несколько других государств. Ранее в ФНС отмечали, что логичным ответом на появление глобальных корпораций станет введение глобальных налогов, но это влечет за собой определенные риски. Депутат: Рекомендательные алгоритмы соцсетей могут манипулировать общественным сознанием 17 декабря 2021, 21:05

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Рекомендательные алгоритмы в соцсетях и на видеохостингах загоняют человека в информационную петлю, которая приводит к поляризации мнений и росту конфликтов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее Ассоциация коммуникационных агентств России опубликовала результаты опроса рекламодателей о восприятии рекомендательных алгоритмов. «Радует, что те, кто отвечал на вопросы, достаточно объективно оценивают работу рекомендательных систем. Действительно, они несут в себе большую опасность, связанную с манипуляциями», – отметил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Эти алгоритмы непрозрачны, мы не знаем точно, как они работают. Очевидно, что в этом случае с помощью рекомендательных систем человек оказывается в своеобразной информационной петле, в информационном вакууме, который приводит и к поляризации мнений, и к росту конфликтов, – указал парламентарий. – Это действительно большая проблема. Кроме того, существует опасность манипулирования общественным сознанием, что в новую технологическую эпоху представляется угрозой информационной безопасности граждан». «Поэтому в следующем году мы будем вносить законопроект о регулировании рекомендательных систем. Он не несет в себе каких-то запретительных мер, но должен будет предоставить пользователям выбор и прозрачность, – пояснил Горелкин. – Во-первых, они смогут отключать какие-то опции рекомендательной системы, а во-вторых, они будут понимать, как эти алгоритмы устроены». «Для этого социальные сети будут обязаны публиковать данные своих алгоритмов, а также персонализировать лиц, которые стоят за ними. То, что некоторые компании прикрываются в этом плане технологиями искусственного интеллекта, это не совсем корректно, потому что за любой рекомендательной системой стоит конкретный человек, – уверен собеседник. – Кроме того, необходимо исключить элементы подкручивания алгоритмов с целью манипулирования. Все эти положения как раз и будут содержаться в новом законопроекте». В пятницу исследовательский центр Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовал данные опроса, проведенного среди рекламодателей и рекламных агентств о восприятии рекомендательных алгоритмов. Считается, что, основываясь на данных о профиле пользователя, а также используя различные типы фильтрации и алгоритмы машинного обучения, такие программы предоставляют потенциально интересующую пользователя информацию, товары и услуги. В опросе приняли участие 155 респондентов. Согласно исследованию, 79% представителей рекламной индустрии считают рекомендательные алгоритмы разновидностью рекламы. Две трети опрошенных полагают, что алгоритмы могут навязать товар или услугу, но при этом каждый десятый уверен, что на него рекомендательная система не действует. Почти все опрошенные (95,5%) отмечают, что после просмотра контента алгоритмы рекомендуют пользователям аналогичные материалы. Ранее похожее исследование проводилось Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). АКАР решил узнать именно мнение профессионалов. «Процент тех, кто знает о том, что такое рекомендательные алгоритмы, примерно одинаков как среди массовой аудитории, которую исследовал РОЦИТ, так и в профессиональных сообществах, опрошенных АКАР», – говорит директор АКАР Валентин Смоляков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве спрогнозировали снег и гололедицу 18 декабря 2021, 06:34 Текст: Алексей Дегтярев

Жителей столицы в субботу ожидает снег, температура воздуха не поднимется выше минус 1 градуса, сообщили в Гидрометцентре. В городе температура будет от минус 3 до минус 1 градуса Цельсия, выпадет снег, на западе Московской области снега ожидается больше, сообщается на сайте Гидрометцентра. Ветер – 3-5 метров в секунду, давление составит 745 мм ртутного столба. Ночью жителей Москвы и Подмосковья ожидает сильный снег, температура опустится до минус 4 градусов. Эксперт: Социальная реклама в интернете должна быть качественной 17 декабря 2021, 20:00

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Институт развития интернета завершил прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций. Заместитель гендиректора института Андрей Воронков и вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елена Решетова рассказали газете ВЗГЛЯД о резком спросе на социальную рекламу в Сети и ее качестве. «Мы предоставляем фондам, благотворительным, общественным организациям бесплатное размещение социальной рекламы на крупнейших интернет-площадках – площадках компаний «Яндекс», «VK Group», «Rambler Group». Надеемся, что в будущем году бесплатное размещение социальной рекламы станет возможным и на площадке зарубежных игроков: TikTok, YouTube, Google, Facebook, с которыми в настоящее время ведутся переговоры. Это миллионы показов баннеров с социальной рекламой и соответственно людей, которые увидят эти баннеры, могут быть вовлечены в деятельность некоммерческих организаций (НКО)», – рассказал заместитель гендиректора АНО «Институт развития интернета» по соцрекламе Андрей Воронков. «Для пользователей интернета практически никаких изменений не произойдет, за исключением того, что увеличится количество социальной рекламы, которую они видят. Примеры рекламы: социальная поддержка людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), помощь бездомным, донорство, повышение уровня финансовой и правовой грамотности и так далее», – перечислил заместитель гендиректора. «Любой организации сегодня достаточно сложно развиваться без продвижения в Сети. Поэтому размещение социальной рекламы, с одной стороны, – возможность для продвижения НКО, с другой – привлечение внимание к той или иной проблеме, волнующей общество», – пояснил Воронков. Победителя конкурса ждет приз – 100 млн показов, напомнил собеседник. «Это объем крупной федеральной кампании на медийном рынке, – если, к примеру, мы говорим о кампании продолжительностью 1 месяц», – добавил Воронков. На этой неделе закончился прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций, который проводится АНО «Институт развития интернета». Как сообщает сайт института, поступило более 140 заявок. Итоги конкурса подведут в начале февраля, а первые федеральные кампании на крупнейших интернет-площадках компаний «Яндекс», VK и Rambler Group стартуют в марте. Каждый победитель получит более 100 млн показов баннерной рекламы. Оценивать работы будут независимые эксперты – по таким критериям, как значимость и масштаб социальной рекламы, ее ориентация на массовую аудиторию, оригинальность и корректность, креативность и новизна идеи. Также будет оцениваться сайт, на который будет переходить пользователь при взаимодействии с рекламным баннером. Окончательное решение о выборе финалистов примет комиссия по отбору проектов социальной рекламы. «Сегодня мы сталкиваемся с плохим качеством контента у большинства некоммерческих организаций. Поэтому хорошо, что появился такой конкурс», – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елена Решетова. «Социальная реклама – та же реклама, только с общественно полезной тематикой. Хороший рекламный продукт – это эффективная коммуникация, подготовленная на должном уровне. Невозможно делать качественный контент на коленке. На качество здесь влияют и его главная идея, креатив, и техническое исполнение, которое у многих НКО, к сожалению, страдает. Поэтому важная миссия этого конкурса состоит в общем повышении качества контента, который публикуют НКО», – рассказала эксперт. По мнению Решетовой, оценивать присланные на конкурс работы НКО должны профессионалы из индустрии рекламы и коммуникаций. «Бывают очень хорошие социальные проекты и с точки зрения придумки, и с точки зрения выполнения. Однако за многие годы в общественном сознании слово «социальный» стало синонимом слова «бесплатный», а бесплатность зачастую бывает там, где нет должного качества. Важно уйти от такого ошибочного представления», – считает она. Эксперт также обратила внимание на то, что 2021 год стал прорывным в стране с точки зрения развития социальной коммуникации. «С приходом пандемии запрос на социальную рекламу в обществе резко вырос. После конкурса у других НКО наверняка возникнет желание делать что-то подобное, то есть конкурс побудит их повышать качество своего контента, – уверена собеседница. – Так что это еще и хороший соревновательный проект». «Впрочем, для хорошего имиджа необходим не только креатив рекламного ролика, но и маркетинга. Однако НКО часто совсем забывают про маркетинг», – посетовала Решетова.