Путин спрогнозировал еще долгое использование машин на бензине

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что люди продолжают активно пользоваться автомобилями на бензине и будут делать это еще долго, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что основными факторами роста потребления нефтепродуктов остаются развитие нефтехимии и транспортный сектор. По его словам, динамика развития нефтехимии опережает темпы мирового ВВП.

Президент отметил, что планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания реализуются медленнее, чем предполагалось ранее. «Ну пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться. Еще долго будут пользоваться», – заявил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия обладает способностью и дальше наращивать объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Новак также отметил, что в энергетике на смену диверсификации поставок приходит тенденция формирования энергетических крепостей.