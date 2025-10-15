Новак рассказал об «энергетических крепостях» в сфере ТЭК

Tекст: Ирма Каплан

«Ключевые тренды мировой энергетики и перспективы развития российского ТЭК станут основными темами форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который состоится в Москве уже в восьмой раз. Участие в РЭН подтвердили 5 тыс. представителей из 85 стран – главы правительств и министры, руководители ведущих отраслевых компаний, эксперты и аналитики. Форум пройдет под девизом «Создавая энергетику будущего вместе», что отражает стремление мирового ТЭКа к поиску баланса», – пишет Новак в колонке для газеты «Ведомости».

Он отмечает, что мировая парадигма энергетики, основанная на диверсификации поставок, уходит в прошлое, уступая место эпохе региональных «энергетических крепостей». Мир стремительно движется к формированию региональных кластеров со своими правилами, ценами и валютами расчетов.

По словам Новака, первой по этому пути пошла Европа, которая добровольно передала «своему заокеанскому партнеру право определять энергетическую политику на своей территории».

В ответ на это и под давлением политики США формируется энергокрепость «Россия – АТР». К ней, как предполагает вице-премьер, могут примкнуть и другие страны Глобального Юга и БРИКС с быстрорастущей экономикой и острой потребностью в доступных углеводородах.

Возврат к прежней глобальной модели в обозримой перспективе маловероятен, считает Новак, поэтому задача сегодня не ностальгировать, а выстраивать стабильность в этой новой, более фрагментированной реальности.

