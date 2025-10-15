Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.2 комментария
Новак рассказал об «энергетических крепостях» в сфере ТЭК
В преддверии форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который пройдет в Москве 15-17 октября, вице-премьер России Александр Новак высказался о тенденции так называемых энергетических крепостей, сменяющих прежде популярную диверсификацию поставок.
«Ключевые тренды мировой энергетики и перспективы развития российского ТЭК станут основными темами форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который состоится в Москве уже в восьмой раз. Участие в РЭН подтвердили 5 тыс. представителей из 85 стран – главы правительств и министры, руководители ведущих отраслевых компаний, эксперты и аналитики. Форум пройдет под девизом «Создавая энергетику будущего вместе», что отражает стремление мирового ТЭКа к поиску баланса», – пишет Новак в колонке для газеты «Ведомости».
Он отмечает, что мировая парадигма энергетики, основанная на диверсификации поставок, уходит в прошлое, уступая место эпохе региональных «энергетических крепостей». Мир стремительно движется к формированию региональных кластеров со своими правилами, ценами и валютами расчетов.
По словам Новака, первой по этому пути пошла Европа, которая добровольно передала «своему заокеанскому партнеру право определять энергетическую политику на своей территории».
В ответ на это и под давлением политики США формируется энергокрепость «Россия – АТР». К ней, как предполагает вице-премьер, могут примкнуть и другие страны Глобального Юга и БРИКС с быстрорастущей экономикой и острой потребностью в доступных углеводородах.
Возврат к прежней глобальной модели в обозримой перспективе маловероятен, считает Новак, поэтому задача сегодня не ностальгировать, а выстраивать стабильность в этой новой, более фрагментированной реальности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Новак заявил, что Министерство энергетики контролирует ситуацию с обеспечением бензином российских регионов. Вице-премьер Новак провел серию совещаний с представителями Минэнерго, Минтранса, Минсельхоза, Госдумы, Петербургской биржи и нефтяных компаний по вопросам внутреннего рынка нефтепродуктов и стабилизации ситуации.