В подмосковном ТЦ объяснили проезд блогера через галерею на машине

Видео с проездом блогера Михаила Литвина по галерее подмосковного торгового центра «Вегас Кунцево» на автомобиле BMW оказалось постановочным, сообщили в пресс-службе ТРК «Вегас».

«Данный ролик – постановка. Представители блогера запросили возможность аренды торгового центра в ночное время для съемки ролика. Заявленная тема – продвижение образовательного курса для поставщиков и менеджеров большого маркетплейса. Сценарий, который прислали представителям отдела продаж, включал контент с воздушными шарами и классической музыкой», – сообщили в пресс-службе РИА «Новости».

Там уточнили, что у ТЦ практика сдачи площадок в аренду для клипов, кино и рекламы – стандартная, они проходят ночью, во время закрытия и с соблюдением норм безопасности.

«На момент съемок в торгово-развлекательном комплексе не присутствовали посетители. Люди в кадре – команда блогера. Реквизит, включая сбитую елку, был привезен съемочной группой. Фактический контент ролика радикально отличается от сценария, который присылала команда блогера изначально», – отметили там.

Вместе с тем прокуратура Москвы сообщила, что Литвин был лишен водительских прав на четыре месяца в мае 2021 года.

«Сдал водительское удостоверение лишь в августе 2021 года и до настоящего времени в органы столичной Госавтоинспекции за его получением не обращался, соответствующий экзамен не сдавал», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ведомство начало проверку исполнения уполномоченными органами требований закона о безопасности дорожного движения в отношении блогера, а также полноты мер, принятых для своевременного исполнения решения суда.