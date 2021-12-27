В неисправном лифте на девять часов застряла 90-летняя женщина в Ленобласти

Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как 90-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области провела в застрявшем лифте почти девять часов, задержана диспетчер компании, обслуживающей лифты, сообщает СУ СК по региону.

«По данным следствия, в результате о ненадлежащего оказания услуг по эксплуатации и обслуживанию лифта сотрудниками управляющей компании ООО «Север», расположенной в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области, произошло экстренное торможение и застревание лифта между этажами, в котором находилась 90-летняя пенсионерка. Женщина неоднократно обращалась к диспетчеру, но никаких мер по оказанию помощи и вызову ремонтной бригады предпринято не было», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате, пожилая женщина провела в лифте почти девять часов, что негативно сказалось на ее здоровье. Диспетчер этой компании задержана в процессуальном порядке, отмечает областное следственное ведомство.

«Следственным отделом… по результатам доследственной проверки в связи с длительным нахождением 90-летней пенсионерки в неисправном лифте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей)… «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору», – говорится в сообщении СК.

Виновным грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

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