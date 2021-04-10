Ребенок упал в шахту лифта в Комсомольске-на-Амуре

Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице

Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Украинская сторона – об этом можно судить по различным заявлениям – не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильна. По его словам, «динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий». «В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент (Владимир) Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», – сказал представитель Кремля.

На просьбу уточнить, какие меры в этом случае будет принимать Россия, он ответил: «Еще раз повторяю, что все страны мира и все цивилизованные страны мира, европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы, чтобы избежать массовой гибели, массового убийства людей».

Пескова также попросили пояснить, на основании чего российская сторона проводит параллели между ситуацией в Донбассе и конфликтом в Югославии 1990-х годов. «На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик, что потенциально чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили», – ответил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна, это вызывает обеспокоенность.

Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.

В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и бывшего тогда политическим лидером боснийских сербов Радована Караджича.