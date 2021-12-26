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Песков назвал инфляцию большой головной болью для правительства
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Инфляция во многом нивелирует рост экономики, это большая головная боль для правительства России, сейчас это болезнь, от которой страдает весь мир, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали расти, скромно, недостаточно, но этот рост есть. Да, есть инфляция, которая во многом нивелирует этот рост. Это большая головная боль для нашего правительства. Это то, о чем заботится каждый день президент. Но мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция – это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир», – пояснил Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва.Кремль.Путин», передает РИА «Новости».
Напомним, что президент Владимир Путин начал 17-ю ежегодную пресс-конференцию с ответа на вопрос о состоянии экономики страны в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Он указал, что борьба с коронавирусом продолжается, и «мы знаем и об опасностях распространения «омикрона», нового штамма (коронавируса)». Однако «не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами и вынужденными ограничениями, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, (...) у нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем по миру, и мы гораздо быстрее восстановились».
ЕС потребовал от России 290 млрд евро за ущерб от импортозамещения
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Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей, или примерно 290 млрд евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», – сообщили в организации ВТО, передает РБК.
В Евросоюзе отметили, что в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры, которые серьезно ущемляют интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.
Евросоюз призвал Россию отменить ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО, однако в Москве считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.
В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации. Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не согласен с обвинениями со стороны США о том, что импортозамещением Россия нарушает правила ВТО.
Ранее экономист Антон Любич прокомментировал газете ВЗГЛЯД претензии США в адрес России из-за якобы нарушения норм ВТО, отметив, что объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы. По его словам, если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы, суд разберется.
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В Совфеде призвали Запад выплатить России триллион долларов из-за санкций
У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей страны санкции, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», – пояснил Цеков, передает РИА «Новости».
По его словам, пусть Запад «сначала выплатит России около триллиона долларов за те потери, которые мы понесли из-за санкций».
Напомним, что Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации. Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».
Ранее экономист Антон Любич прокомментировал газете ВЗГЛЯД претензии США в адрес России из-за якобы нарушения норм ВТО, отметив, что объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы. По его словам, если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы, суд разберется.
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Украинский боксер Ломаченко отправил золотые медали в Россию
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию.
Боксер решил сделать подарок своему отцу на 57-летие. Ломаченко отправил завоеванное золото Олимпийских игр в Пекине и Лондоне костромским ювелирам, передает РЕН-ТВ.
По словам мастеров компании «Крестик резной», Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.
«Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека – отца!» – говорится в подписи к ролику в Instagram.
Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».
В Газпроме ответили на обвинения о срыве поставок газа в Европу
Обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-1».
«Обвинения в адрес «Газпрома» о недостаточных поставках газа на рынок Европы беспочвенны, неприемлемы, вранье и ложь. Ряд клиентов «Газпрома», в частности из Франции и ФРГ полностью выбрали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок», – цитирует ТАСС слова Куприянова.
По его словам, Газпром готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем потовые цены, отметил он.
«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом Газпром. Лучше посмотреть в зеркало», – добавил официальный представитель холдинга.
Куприянов также отметил, что ряд клиентов холдинга из Европы, в частности из Франции и Германии, уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021 году, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа.
«В этом году «Газпром» поставил в Германию по контракту 50,2 млрд кубометров – это на 5,3 [млрд] больше, чем в прошлом году. Помимо Германии в числе стран, в которые «Газпром» уже поставил газа больше, чем за весь прошлый год, – Италия, Турция, Болгария, Венгрия, Сербия, Дания, Финляндия, Польша. При этом ряд наших клиентов, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а «Газпром» бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот», – отметил он.
Куприянов также указал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину в объеме 3-5 млн кубометров в сутки.
«А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объемам, поставляемым «Газпромом», – подчеркнул представитель холдинга, отметив, что продолжается транзит газа через территорию Украины, несмотря на выполнение контракта на текущий год еще в середине декабря.
Ранее Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал – Европа.
Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.
Депутат назвал российские города, куда может ударить Украина
Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому, заявил депутат Государственной думы Михаил Делягин.
«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ – это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», – приводит слова парламентария Ura.ru.
Он предположил, что вторжение может начаться с Крыма, Ростова-на-Дону, Белгорода или Брянска.
Ранее пользователи Reddit высмеяли сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину в конце декабря.
Между тем лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявлял, что Россия и США якобы готовят «большую сделку», в которую также войдут договоренности по Украине.
Шарий высмеял претензии ЕС к России из-за импортозамещения
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Украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий высмеял жалобу ЕС с требованием взыскать с России 290 млрд евро за политику импортозамещения, отметив, что заплатили «слегка не те, кто должен».
«Теперь, по крайней мере, известна цена санкций. Только цену заплатили слегка не те, кто должен был», – написал он в Telegram.
«Мы их задушим». «Скоро им конец», – цитирует слова западных политиков Шарий.
По его словам, 290 млрд евро – это цена закрытых фермерских хозяйств, сыроварен, виноделен. «Отлично погуляли», – добавил он.
Напомним, что Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.
Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».
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Стала известна дата переговоров России и НАТО
Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Столтенберг принял такое решение в качестве председателя совета, сообщил собеседник агентства «Анадолу» в НАТО.
«Мы контактируем с Россией по данному вопросу», – добавил он.
На эту же дату в Брюсселе назначено заседание начальников генштабов стран НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал – Европа
Газпром не забронировал мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в воскресенье, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать на воскресенье мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа на польский участок магистрали – один из основных маршрутов поставок газа в Европу для Газпрома. Однако это предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Таким образом, Газпром уже шестой день подряд воздерживается от бронирования польского участка «Ямала – Европы» в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.
В пятницу компания пятый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
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Газпром назвал объемы реверса газа из Германии на Украину и в Польшу
Объемы фактического реверса газа из Германии в Польшу и дальше на Украину оценивается в 3-5 млн кубометров в сутки, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение», – сказал Куприянов в эфире «России 1», передает RT.
Стоимость реверсных поставок существенно выше цены газа по контрактам, указал он.
До этого Куприянов отмечал, что обвинения в адрес России и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными. Европейские страны сами создают себе проблемы, подчеркивал представитель компании.
Ранее Газпром сообщал, что страны Европы к концу декабря 2021 года уже израсходовали почти половину газа из своих подземных хранилищ.
Германия поспорила с США из-за России и Украины
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Власти Германии не разделяют уверенности США в подготовке России к возможному «нападению» на Украину, сообщили два анонимных источника в правительстве.
«Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности», – цитирует собеседников РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Источники утверждают, что Берлин нацелен на скорейшую реактивацию «нормандского формата» с участием ФРГ, России, Франции и Украины.
В четверг внешнеполитический советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер провел телефонные переговоры с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны запланировали организовать встречу в январе, чтобы обсудить конфликт вокруг Украины.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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ОМОН разогнал гей-вечеринку в центре Ростова-на-Дону
Сотрудники ОМОН и Росгвардии разогнали гей-вечеринку в центре Ростова-на-Дону. Организаторов мероприятия заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
По информации источника Рен ТВ, вечеринка проводилась с нарушением действующих ограничений на фоне пандемии коронавируса. Некоторые мужчины попытались сбежать от силовиков, но все они были задержаны.
Правоохранители узнали о встрече лиц нетрадиционной сексуальной ориентации из социальных сетей, куда приглашали всех желающих, набралось около 200 человек.
Все гости заведения будут проверяться на употребление запрещенных веществ, а действия организаторов расценят с точки зрения вовлечения несовершеннолетних в нетрадиционные сексуальные отношения.
Отмечается, что оперативники не стали задерживать никого из присутствующих на вечеринке, собрав материал на главных организаторов события.
Ранее мировой суд Москвы оштрафовал
на 100 тыс. рублей главного редактора телеканала «Муз ТВ» Андрея Разыграева за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Также был оштрафован
сам телеканал «Муз ТВ», по решению суда он должен выплатить 1 млн рублей.
В Кремле обозначили вопрос «жизни и смерти» для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию вопросом жизни и смерти для России.
«И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза», – цитирует его РИА «Новости».
«Молдавии и Грузии», – заметил ведущий.
«Конечно, это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас», – добавил Песков.
Пресс-секретарь также объяснил эмоциональность главы государства Владимира Путина в высказываниях о защите национальных интересов России на большой пресс-конференции тем, что на протяжении последних десятилетий Запад методично обманывал, и теперь безопасность России находится под угрозой.
«Ну, собственно, Путин сказал, наверное, действительно эмоционально. Но каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими. Почему достали, президент объяснил: достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой», – сказал Песков.
Он добавил, что «находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ».
Песков рассказал, что инициатива о системе гарантий безопасности принадлежит Путину как президенту, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию.
Он отметил, что США не задают вопросов, что не нравится России при расширении НАТО, они это делают: альянс проводит маневры у границ России и поставляет огромное количество техники через Грецию и по другим направлениям.
«Нет, американцы так не говорят. Американцы делают. Они делают, мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям», – добавил Песков.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин рассказал, от кого зависит ответ России на расширение НАТО
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Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным, он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов.
«Он (ответ России) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1» в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.
«Но, я надеюсь, что все-таки – и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», – подчеркнул глава государства.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В США заявили о способной привести к войне черте Зеленского
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Все больше озабоченности вызывает неопытность окружения украинского президента Владимира Зеленского, которая способна привести к ужасающим последствиям как для Украины, так и для США, заявил журналист Эндрю Крамер.
В статье для газеты The New York Times он отметил, что многие приближенные Зеленского, как и он сам, являются выходцами из мира шоу-бизнеса и не имели политического опыта ранее, передает РИА «Новости».
«Дилетантская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и Соединенными Штатами», – пояснил Крамер.
По мнению Крамера, администрация украинского лидера может быть первой в истории, которая в таком масштабе пришла к власти напрямую из ТВ-шоу.
«Перед тем как стать политиком, Зеленский был телевизионным актером и комиком. Он назначил на ключевые позиции людей из своей сферы, поставив их даже во главе СБУ», – указал журналист.
Ранее журналисты издания American Thinker заявили, что в случае военного конфликта России понадобится менее суток для захвата Украины. Тем временем пользователи Reddit высмеяли сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину в конце декабря.
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В МВД назвали число ставших гражданами России иностранцев
В период с января по ноябрь 2021 года российское гражданство получили 667 939 иностранцев, говорится в сводке основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Россией от МВД.
«За январь-ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства России, – 667 тыс. 939», – отмечается на сайте ведомства.
Сообщается, что это почти на 105 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (563 342).
Кроме того, из документа следует, что за 11 месяцев 2021 года было выдано 183 157 виз иностранным гражданам и лицам без гражданства. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 206 тыс.
Ранее в МВД предложили собирать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию.