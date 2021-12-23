Путин дал оценку состоянию экономики России в условиях пандемии

Президент Владимир Путин начал 17-ю ежегодную пресс-конференцию с ответа на вопрос о состоянии экономики страны в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Российский лидер начал итоговую пресс-конференцию с ответов на вопросы «без долгих вступительных слов».

Первый вопрос Путину задал журналист Вячеслав Терехов из агентства «Интерфакс». Он спросил, как пандемия и, в частности, ситуация с новым штаммом «омикрон», затронула Россию и как выбираться из «кризиса», вызванного этой ситуации. Журналист также спросил, следует ли ожидать полной вакцинации населения от COVID для успешного развития экономики в будущем.

«Если на все ответить, то можно и заканчивать пресс-конференцию», – пошутил в ответ глава государства.

Он указал, что борьба с коронавирусом продолжается, и «мы знаем и об опасностях распространения «омикрона», нового штамма (коронавируса)». Однако «не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами и вынужденными ограничениями, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, (...) у нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем по миру, и мы гораздо быстрее восстановились».

Путин указал, что рост ВВП ожидается 4,5%, промпроизводство растет темпами 5%. Инвестиции в основной капитал – 7,6%. Уровень безработицы стал ниже допандемийного – 4,3%, это «очень хороший показатель», а внешний долг России сократился до минимального значения в мире. Также растет среднемесячная зарплата в реальном выражении.

Кроме того, достигнут рекорд в стройке – введено 90 млн кв. метров, впервые такой результат достигнут за всю новейшую историю России. Президент поздравил с этим достижением всех работников строительного комплекса – «и первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройке».

Однако, как отметил российский лидер, инфляция ожидается в районе 8%. Это выше, чем ожидало правительство.

Говоря о драйверах развития экономики, Путин отметил, что важной проблемой остается ситуация в демографии: «Я сейчас говорил о снижении продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно».

Кроме того, в России насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста, и этот показатель должен серьезно увеличиться к 2024-2030 годам.

Еще один драйвер – это развитие инфраструктуры, «могу сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении», заверил Путин.

Касаясь вопроса вакцинации, Путин отметил, что темпы в стране низкие – на данный момент коллективный иммунитет составляет 59,4%, это и переболевшие коронавирусом, и вакцинированные. Президент выразил надежду, что к концу первого квартала или во втором квартале коллективный иммунитет достигнет показателя в 80%.

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