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В России зафиксировали «незавозные» случаи «омикрона»
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Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы внутри России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону, что «мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории России случаи заражения штаммом «омикрон», передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По его словам, данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в ЮАР, свидетельствуют о том, что новый штамм распространяется значительно быстрее прежних. Кроме того, дети болеют чаще.
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Министр добавил, что крайне важно соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и прочие меры профилактики, нужно обучать детей правильному поведению во время пандемии, «в том числе своевременной диагностике инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков – это еще одна важная составляющая».
Ранее стало известно, что в Минздраве начали разработку рекомендаций для лечения омикрон-штамма.
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Директор «Вектора» признал техническую возможность искусственного создания «омикрона»
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Технически можно было создать «омикрон» искусственно, но хочется верить, что в мире такие работы сознательно никто не проводит, заявил директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1»
«Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно. Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», – цитирует его РИА «Новости».
Он также отметил, что «омикрон» распространяется быстрее штамма «дельта» и может составить ему конкуренцию, в том числе и в России. По его словам, по предварительным данным, «омикрон» распространяется в три раза быстрее «дельты».
Максютов заверил, что российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты вируса, в том числе и «омикрон», их модификация не требуется.
Ранее сообщалось, что исследования ученых из России и ЮАР подтвердили более высокую заразность «омикрона» по сравнению с другими штаммами коронавируса.
Журналистка из Кургана пошутила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом
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Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила в соцсетях, что попала на ежегодную пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным с просроченным тестом и с температурой, а после удалила записи и сообщила, что чувствовала недомогание из-за «волнения и недосыпа».
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «у двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК «Курган» и Екатерины Черепановой – правительственный ИД «Новый мир») оказались просроченными тесты, при этом корреспондента «Область 45» Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», передает Ura.ru.
По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. Черепанова и Баскова не прокомментировали эту информацию.
Между тем Шишминцева в Instagram сообщила, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом: «Первое от чего мне дико смешно – меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)».
Также она выложила в «истории» видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура.
После журналистка удалила эти сообщения со своей страницы.
«Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», – заявила она после этого в соцсетях.
Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук прокомментировала ситуацию: «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это».
Напомним, 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина проходила очно. Условия проведения мероприятия подстроили под рекомендации медиков и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Так, конференция прошла в Манеже, так как этот зал имеет большой размер и позволяет соблюдать социальную дистанцию. Для прохода на площадку требовалось предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции журналистов просили менять маски каждые два часа.
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Патриарх Варфоломей заразился коронавирусом
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Патриарх Константинопольский Варфоломей получил положительный результат теста на коронавирус. У него имеются небольшие симптомы, но общее состояние хорошее.
В сообщении Константинопольского патриархата в Стамбуле отмечается, что патриарх Варфоломей, полностью привитый от коронавируса, в ходе регулярной проверки в патриархате сдал положительный текст на COVID. «У него в настоящее время имеются легкие симптомы, но общее состояние хорошее. Сразу после постановки диагноза предстоятель посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра», – передает ТАСС сообщение со ссылкой на греческий телеканал «Скай».
В свою очередь 81-летний Варфоломей поблагодарил всех, кто проявляет интерес к состоянию его здоровья. «Он призывает всех следовать рекомендациям врачей и специалистов, а также тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать ее на благо себя и общества. По этому случаю он желает всем счастливого Рождества», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает необходимой обязательную вакцинацию священнослужителей от коронавируса за исключением тех, у кого есть противопоказания к прививкам.
Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
Кроме того, от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Ранее духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом.
Гендиректор ВОЗ спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
На это рассчитывают в организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Гебрейесуса.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир все же еще не приблизился к концу пандемии, но имеет средства, которые способны ее победить.
«У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом. Но нам не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы», – сказал он.
Сроки окончания пандемии накануне называл и американский миллиардер Билл Гейтс. Появление нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что «волны» заболевания станут короче, а пандемия может закончиться в 2022 году, также считает он.
Ранее глава ВОЗ заявлял, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью. По его словам, число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. Положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше, чем через две недели, считает он.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Скворцова рассказала о препарате для лечения COVID-19
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Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции, пока он предназначен для использования только в стационарах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Скворцова сообщила, что «при исследованиях», если «больной находится в тяжелой вирусной интоксикации, с (нездоровым) цветом лица, вегетативными симптомами, то есть это действительно токсические проявления, после первой же ингаляции меняется состояние пациента». «Мы видим клинические признаки снижения вирусной нагрузки», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Глава ФМБА рассказала, что препарат «достаточно приятный, со сладковатым небольшим привкусом». Он «не оставляет никаких после себя побочных неприятных действий» и «хорошо переносится у всех». Отмечается, что чем раньше начать лечение препаратом «Мир-19», тем выше его эффективность.
Скворцова отметила, что «пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах». Планируется «провести специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания», передает РИА «Новости».
Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России».
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Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения COVID-19
Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», сообщает пресс-служба ФМБА.
«Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «МИР-19».
Препарат является антидотом против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая «выключает» действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.
В нем два компонента: действующее вещество – малые интерферирующие РНК и пептид-носитель.
Путин раскритиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Отвечая на вопрос журналиста о причинах новых волн коронавируса и повторном заражении вакцинированных, президент назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России сегодня составляет 59,4%, этого недостаточно, заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Я вчера только, зная наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, говорил с Анной Юрьевной Поповой (глава Роспотребнадзора) и с Голиковой Татьяной Алексеевной (вице-премьер России). 59,4% – это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся <...> этого недостаточно», – цитирует его ТАСС.
Владимир Путин рассчитывает, что Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года.
По словам президента, повторные же заражения коронавирусом возможны, но из переболевших снова заболевает лишь 1%, а из ревакцинированных – лишь 3-4%.
«Да, повторные заражения возможны, и они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей», – сказал российский лидер.
Также президент заявил, что преследования за отказ от вакцинации быть не должно. По его словам, люди должны понимать необходимость вакцинации.
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – сказал Путин.
Глава страны призвал бороться не с людьми, а с правонарушениями и преступлениями за подделку сертификатов о вакцинации. Он привел в пример ситуацию в СССР, когда о желании делать прививку не спрашивали.
Во время борьбы с коронавирусом не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, сказал Путин.
«Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность», – сказал он.
Говоря о смертности от коронавируса, Владимир Путин заявил, что подсчитать ее довольно сложно.
«Смертность от коронавируса подсчитать сложно, однако руководство страны нацеливает систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто и понятно», – заявил президент России.
В «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире, трансляцию ведут ведущие каналы.
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В Германии зафиксировали первую смерть инфицированного «омикроном»
Первый случай смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса, зафиксирован в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха.
По информации СМИ, умер человек в возрасте от 60 до 79 лет. Заражение вариантом «омикрон» было обнаружено путем секвенирования генома, сообщает ТАСС.
Ранее первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» была зафиксирована в США.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
РПЦ предложила создать институт больничных капелланов
Русская православная церковь обсуждает с властями России возможность создания института больничных капелланов, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Легойда пояснил, что «поводом для содержательного и очень серьезного диалога» стала ситуация с коронавирусом и «необходимость посещения священниками страждущих в «красных зонах». По его словам, «государство осознает необходимость не только медицинской, но и духовной помощи» пациентам, передает ТАСС.
Как заявили в РПЦ, если институт больничных капелланов «закрепят на государственном уровне», священникам не нужно будет «тратить значительные силы и время на то, чтобы добиться допуска в больницу для исповеди или причастия больных или умирающих». Легойда заявил, что синодальный отдел по благотворительности и РПЦ в целом сделали очень многое, чтобы священники получили доступ в «красные зоны».
Легойда сказал, что это нужно не только для исповеди или причастия, но и для того, чтобы пациенты «могли услышать слово утешения и поддержки». По его словам, «отмечено много случаев, когда молитвенная и духовная поддержка со стороны священника оказывалась решающим фактором, помогала склонить чашу весов, балансирующих между жизнью и смертью, в сторону жизни, в сторону выздоровления пациента».
Напомним, еще весной председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал, что больничные священники очень востребованы в России, поэтому РПЦ ведет переговоры с властями о создании института больничных капелланов.
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Названы сроки появления симптомов ковида при «омикроне»
Инкубационный период при заражении штаммом «омикрон» составляет несколько дней, но симптомы могут проявиться уже на следующий сутки после инфицирования, рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.
Эксперт отметила, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению со штаммом «дельта».
Штамм коронавируса «омикрон», который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, выявили в ноябре в Африке. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания классифицировала его как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Ранее Минздрав сообщил, что в России зафиксирован 41 случай COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
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Франция поставила новый антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
За сутки во Франции зафиксировано свыше 88 тыс. случаев COVID-19, это новый антирекорд для страны, сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Позднее стало известно, что этот показатель превысил 91 тыс. случаев.
Веран сообщиил, что штамм «дельта» «идет на спад», но «волна «омикрона» очень быстро растет», в результате «зарегистрирован наихудший показатель с начала эпидемии» по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Подчеркивается, что еще до конца года данный показатель преодолеет отметку в 100 тыс. случаев. Позднее Sante publique France опубликовало ежедневную сводку, согласно которой за сутки инфицирование коронавирусом было выявлено у 91,6 тыс. жителей Франции, передает ТАСС со ссылкой на BFM.
Министр здравоохранения указал, что «омикрон», судя по научным публикациям, более заразен, но вероятность развития тяжелой формы COVID-19 при нем ниже, чем у «дельты». Он призвал «дождаться результатов с более широкой выборкой».
Напомним, власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. В ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов.
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Установлен способный сохраняться год симптом «омикрона»
Один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год, заявил врач-педиатр, доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.
«Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции. Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно – на протяжении от нескольких недель до года», – заявил ученый Ura.ru.
Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил, что мышцы у переболевших пациентов действительно могут сохраняться долгое время.
«Миалгия – это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», – пояснил он.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что одним из признаков «омикрона» является сильная головная боль.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
В Кремле прокомментировали данные о больной журналистке на встрече с Путиным
Утверждения о прошедшей на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина больной журналистке являются эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно (...) скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения, не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка», передает РИА «Новости».
Ранее журналистка из Кургана Анна Шишминцева из информационно-делового портала «Область 45» после пресс-конференции опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Затем она сообщила, что у нее после конференции спала температура.
Затем она удалила эту информацию и объяснила, что почувствовала недомогание из-за волнения и недосыпа.
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Голикова заявила об увеличении уровня коллективного иммунитета к COVID
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю вырос с 58,2% до 60,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%», – цитирует ее ТАСС.
Голикова также добавила, что индикация на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что за неделю ситуация с коронавирусом улучшилась в 17 регионах России, а ухудшилась только в двух.
По ее словам, России в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, ситуация с ковидом ухудшилась в Ингушетии и Кемеровской области.
Владимир Путин накануне заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России сегодня составляет 59,4% и этого недостаточно. Ранее Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19.
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Джуканович заразился COVID-19
Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо, сообщила его пресс-служба.
Указывается, что у Джукановича «слабовыраженные симптомы», он на самоизоляции, но продолжит «исполнять свои обязанности». Днем Джуканович отменил встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Встреча была отменена, так как выяснилось, что Джуканович контактировал с больным COVID-19, передает РИА «Новости».
Весной СМИ сообщали, что Джуканович велел устроить информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
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