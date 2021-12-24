Власти Москвы решили не вводить новые ограничения из-за коронавируса «Дед Мороз» напал на косметолога в Москве за отказ в инъекции ботокса 24 декабря 2021, 09:39 Текст: Наталья Ануфриева

В Москве мужчина в костюме Деда Мороза напал на косметолога и пластического хирурга Марию Беллини после того, как та отказалась делать ему инъекцию ботокса. Беллини рассказала, что «сначала в коридоре раздались крики, кто-то меня звал, я подумала, что это коллеги решили меня разыграть, открыла дверь и увидела Деда Мороза». Мужчина «вошел и попросил сделать ему процедуру ботулинотерапии бесплатно», передает «Ридус». «Я отказала, после чего у него случился нервный срыв, он превратился в какого-то разъяренного монстра, который начал крушить все в кабинете», – добавила она. Коллеги косметолога, услышав в ее кабинете крики и шум, вызвали охрану, однако «Дед Мороз» успел убежать. Косметолог уверена, что странный посетитель психически не здоров. У нее остался синяк на руке и полный разгром в кабинете. Беллини призналась, что до сих пор не может успокоиться и пребывает в тревожном состоянии. Между тем в центре, где находится ее кабинет, после случившегося усилили охрану. Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве.

Избитая у метро москвичка отказалась от мировой с нападавшим 21 декабря 2021, 22:04 Текст: Алексей Дегтярев

Избитая возле станции московского метро «Крылатское» в ноябре Евгения Журавлева, которая защищала молодого человека от нападения, решила не идти на мировое соглашение с нападавшим. «Пока в больнице была, со мной адвокат этого хулигана связывался. Предлагал встретиться. Но я сразу отказалась, даже слушать не стала. Я не для того тогда вступилась и получила травмы, чтобы потом мне за это платили», – заявила Журавлева RT. Потерпевшая подчеркнула, что ей важно, чтобы виновный понес наказание, в ином случае «стоит выйти в магазин, как любой тебя по лицу ударить может». Журавлева после нападения пробыла в больнице целый месяц, она лечила сломанную руку и сотрясение мозга. После больницы она уже успела вернуться на работу. Девушка вступилась за молодого человека, которого избивал другой мужчина на улице. Журавлевой помогли трое уроженцев Чечни, которые сдали нападавшего правоохранительным органам. Им оказался приезжий из Таджикистана. Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в полицию 21 декабря 2021, 19:55 Текст: Вера Басилая

Избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева доставлены в отдел полиции в Москве, ими оказались двое молодых людей, они будут привлечены к ответственности согласно закону. «Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», – добавили в пресс-службе. Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер. До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Москвич умер в свой день рождения перед собеседованием 21 декабря 2021, 16:12 Текст: Вера Басилая

Мужчина пришел устраиваться на работу в Москве в свой день рождения, но внезапно скончался, не успев пройти собеседование, полиция начала проверку. «В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 27-летнего Николая К.* в одном из зданий на Вятской улице. Установлено, что за несколько часов до смерти мужчина приехал устраиваться на работу охранником. Николай ожидал руководителя в служебной комнате. Мужчина находился там один, никаких посторонних звуков из помещения не доносилось. Когда руководитель зашел в подсобку, то увидел Николая мертвым. Глаза мужчины были закрыты, изо рта выделялась белая пена. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали и обстоятельства скоропостижной смерти молодого человека. Точные причины смерти мужчины установит экспертиза. По предварительным данным, на теле погибшего не было обнаружено каких-либо повреждений или следов волочения, порядок в комнате также нарушен не был. Ранее тело мужчины было найдено у Дома на набережной в Москве. Вероятный виновник крупной аварии в Москве устроил драку с сотрудником МЧС 21 декабря 2021, 13:47 Текст: Алексей Дегтярев

Предполагаемый виновник аварии с 13 автомобилями на Кутузовском проспекте в столице устроил драку с сотрудником МЧС, инцидент сняли на видео. Мужчина после аварии атаковал подошедшего к нему сотрудника ведомства, он закричал и обматерил работника МЧС, сообщает Пятый канал. Очевидцы происшествия помогли обезвредить нападавшего. Собеседник РИА «Новости», ставший очевидцем происшествия, сообщил, что предполагаемый виновник мог набрать скорость около 100 км в час на коротком отрезке дороги. «Машина мощная... он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути... Когда он вышел из машины, вел себя неадекватно – кидался на проезжающие автомобили, но мы его вроде успокоили... потом он опять с кем-то дрался, подъехали сотрудники ДПС, он на них даже кинулся», – объяснил он. По словам собеседника, в аварии все же пострадали несколько человек. У одного водителя оказалась сломана челюсть, у другого – ребра. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что на Третьем транспортном кольце произошла авария с участием 15 автомобилей. Позже стало известно, что всего в ДТП участвовали 13 машин, в результате аварии никто не пострадал, в столкновении также присутствовала машина из посольства Китая. Один из водителей мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Синоптики дали прогноз окончания морозов в Москве 22 декабря 2021, 20:15 Текст: Алексей Дегтярев

В столице в следующие сутки морозы начнут постепенно отступать, заявили в центре погоды «Фобос». Пик полярного вторжения в городе пройден, заявили в центре РИА «Новости». «В ночь на четверг с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит воздуху остыть ниже минус 19-21, по области до минус 19-24. А завтра днем, благодаря промежуточному гребню антициклона, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, ветры повернут с северных на западные румбы, и дневная температура в городе повысится до минус 11-13, в Подмосковье минус 9-14. В пятницу в течение суток столбики термометров будут колебаться от минус 7 до минус 12», - рассказал Тишковец. По его словам, суббота выдастся довольно снежной и ветреной. Циклон с запада принесет обильные снегопады с общим количеством осадков до 7 мм (около 12% месячной нормы) и атлантическое тепло, что после полудня повысит температуру воздуха до минус 4-9. При этом ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, а значит, закружат метели с ухудшением видимости, на дорогах снежные заносы (переметы). «В воскресенье ненастье ослабеет, но под утро похолодает до минус 13-18, в светлое время суток минус 7-12. Таким образом, несмотря на смягчение аномального холода, температурный фон так и не сумеет вернуться в свое климатическое русло. Русская зима твердо обосновалась в Европейской России и, по всей видимости, до конца года сдавать свои позиции не собирается», - заключил метеоролог. Среда 22 декабря стала самым холодным днем в Москве за всю историю наблюдений на ВДНХ, указали в «Фобосе». Ранее в Москве заметили редкое оптическое явление «Гало-22». Агроном: Елка не будет сыпаться, если ее обработать кипятком 22 декабря 2021, 00:51

Фото: Robin Utrecht /ABACAPRESS/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

Если купить свежую елку прям перед Новым годом, поставить ее в прохладном месте в квартире и залить кипятком, то она дольше простоит и будет меньше осыпаться, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Глава Рослесинфорга Павел Чащин рассказал, что ежегодный объем заготовок новогодних елей, сосен и пихт снижается примерно на четверть. В качестве причины понижения спроса среди россиян, он назвал сложность утилизации. Кроме того, люди не всегда знают, как ухаживать за «живой» елкой дома, боятся осыпания иголок и поэтому отказываются от покупки. «Натуральная елка – это относительно хлопотно. Но если человек все-таки решился на «живую» ароматную елку, то перед ним стоит выбор, какую именно купить. Наша подмосковная елка – ель обыкновенная – преобладает на рынке, ее всегда можно найти, а также она ароматная. Но ее минус в том, что она самая осыпаемая, не любит долго стоять», – говорит Викулов. Поэтому для того, чтобы она простояла дома как можно дольше, агроном рекомендует покупать ее не заранее, а непосредственно за несколько дней до Нового года. Также он не рекомендует покупать хвойные деревья в торговых центрах, за исключением случаев, когда человек не видит, что ее елку только что привезли. В больших магазинах елки могут долго находиться в теплом помещении, а поэтому быстро высыхают и начинают осыпаться. «Кроме того, есть маленький секрет. Практически все деревья имеют период естественного покоя. И чтобы как-то побудить дерево к сокодвижению и меньшей осыпаемости, можно поставить елку в какую-то емкость и залить низ ствола кипятком. Это вызовет обильное смолотечение, особенно в месте среза. Елка в итоге какое-то время будет поглощать влагу, хоть и в небольшом количестве. Далее ее можно просто периодически поливать, но уже просто теплой водой», – делится специалист. Разместить хвойное лучше подальше от батареи, чтобы она не сохла, продолжает собеседник. Хорошее место – там, где есть небольшой сквозняк и прохлада, например, у окна. Так будут созданы более-менее оптимальные условия для ее существования. «Другой вариант, который несколько дороже – различные виды пихт. В основном на рынках пихты Нордманна (пихта кавказская), но встречаются и другие виды. У нее очень красивая хвоя, густая, немного напоминающая искусственную. Она практически не осыпается, но аромат у нее, конечно, не как у нашей ели», – рассказывает Викулов. Также существует промежуточный по осыпаемости хвои вариант – голубая колючая ель, говорит агроном. Она также достаточно хорошо стоит, даже если подсохнет. Сыпаться начинает только тогда, когда с нее снимают елочные игрушки. Эксперт также рекомендует после покупки залить ее ствол кипятком, что позволит простоять ей достаточно свежей около 2–3 недель. Ранее профессор, врач-токсиколог Михаил Кутушов посоветовал россиянам перед установкой дома живой ели хорошо ее промыть, поскольку эфирные масла от хвои и использование химикатов для обработки натуральной елки могут вызвать сильную аллергию. Кроме того, на дереве могут жить насекомые. Юрист: Дед Мороз легко отклонит иск за неисполнение новогодних желаний 23 декабря 2021, 21:15

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Дед Мороз не является конкретным лицом или субъектом, поскольку это вымышленный персонаж. Поэтому на него невозможно подать в суд за обещания исполнить желания и подарить подарки, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша, комментируя поданный юристом из Петербурга иск к новогоднему персонажу. Молодой юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза и потребовал 10 миллионов рублей за то, что тот уже 23 года не дарит ему подарков и не выполняет заветные желания. В ходе пресс-конференции президент Владимир Путин сказал, что может выступить адвокатом волшебника, отметив, что Дед Мороз дарит подарки исключительно послушным мальчикам и девочкам. «Вообще контраргументом действительно может быть то, что мальчик был непослушным, потому ему никто и не должен был приносить подарки и исполнять желания. Во-вторых, есть понятие субъекта права. В США, например, им может быть даже неодушевленный предмет, например кактус, который якобы уколол человека, или собака, кошка, которые имеют право наследовать имущество и так далее. Но даже там это чудачество не сильно широко распространено», – говорит Юкша. Он призвал проверить уровень знаний и компетенцию юриста, подавшего иск против новогоднего персонажа, потому что он должен был знать: Дед Мороз – сказочный герой, его не существует, и это не скрывается. Соответственно, это некая фикция. Согласно российскому законодательству, продолжает специалист, подать иск можно исключительно на лицо либо на определенный субъект (например, на какую-то корпорацию, выступающую в виде субъекта гражданско-правовых отношений). «В данном случае субъектность Деда Мороза отсутствует, поэтому и предмет иска не направлен ни к одному лицу. Это во-первых. Во-вторых, я сомневаюсь, что все отношения из российского права строятся на основании сделки. Обещание подарить тоже является предметом спора – это публичное обещание награды. Но что-то мне подсказывает, что Дед Мороз лично (а мы его никогда не видели, потому что существуют лишь люди, которые играют эту роль) обещаний никаких не давал и договоров с истцом не заключал», – рассуждает собеседник. По мнению юриста, молодой человек такими действиями не надеется получить компенсацию с Деда Мороза, а лишь нацелен на то, чтобы «словить хайп». Ранее московский Дед Мороз рассказал, что у него, как и у других людей, есть отчество. Зимнего волшебника зовут Мороз Никитич. В Москве заметили редкое природное явление 22 декабря 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

В столице заметили редкое оптическое явление «Гало-22», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Редкое оптическое явление «Гало-22» наблюдалось в Москве. Гало – группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли», – цитирует сотрудника центра РИА «Новости». По его словам, гало обычно наблюдается вокруг солнца или луны, иногда вокруг других сильных световых источников, есть много типов такого явления, но все они обычно вызваны ледяными кристаллами в облаках. «Гало-22» наиболее часто видимое гало. В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до желтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Паргелический круг и ряд других дуг гало почти всегда белые. Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до 5 градусов) и объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих облако или туман», – пояснил эксперт. Крупный пожар произошел в воинской части в Москве 21 декабря 2021, 15:34 Текст: Алексей Дегтярев

В столице пожарные выехали по информации о возгорании в казарме в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах. «Поступило сообщение о возгорании в казарме войсковой части в поселке Мосрентген. По пути следования виден черный дым», – сказал собеседник ТАСС. Источник сообщил, что огнем охвачены два этажа казармы. «Площадь возгорания – 30 квадратных метров, очаг пожара находится в лифтовой шахте. На место следуют 20 пожарных расчетов МЧС», – указал он. Отмечается, что пожар произошел в казарме №2 войсковой части, на седьмом и восьмом этажах. На место отправилось руководство ГУ МЧС по Москве. Позже площадь пожара возросла до 120 квадратных метров, добавил источник. «Горят помещения около лифтовой части с первого по шестой этажи», – пояснил он. Ранее во вторник в гипермаркете «Лента» в Томске произошел крупный пожар, площадь возгорания возросла до 5 тыс. квадратных метров, обрушилась кровля. Автобус с пассажирами перевернулся в Новой Москве 22 декабря 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

Рейсовый автобус попал в аварию на Калужском шоссе в столице и перевернулся после столкновения с легковым автомобилем, сообщил представитель экстренных служб города. «Возле дома № 14 на Калужском шоссе лежит на боку автобус рейса № 1033 после ДТП, проводится эвакуация людей», – сообщил источник РИА «Новости». На место уже выехали машины скорой помощи. Между тем собеседник ТАСС заявил, что авария с автобусом произошла на Варшавском шоссе, там столкнулись легковая машина и рейсовый автобус № 1033. «После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей», – уточнил он. О количестве пострадавших пока не сообщается. Мошенники начали чаще красть личные данные россиян перед Новым годом 22 декабря 2021, 08:55 Текст: Наталья Ануфриева

В конце года кибермошенники активизировали попытки краж учетных данных для входа в различные аккаунты с использованием схемы изменения пароля, рассказал эксперт по информационной безопасности Дмитрий Бондарь. Бондарь рассказал, что «перед Новым годом злоумышленники участили попытки кражи учетных данных, главное средство в их арсенале – рассылка писем якобы от службы безопасности или представителей сервиса с просьбой сменить пароль», передает РИА «Новости». При этом схема киберпреступников опирается на базовые правила информационной безопасности, одно из которых рекомендует регулярно менять пароли от учетных записей. «Большинство пользователей так или иначе слышали об этом, поэтому, когда в конце года они получают от мошенников письма с просьбой поменять пароль от учетной записи, это не выглядит подозрительно», – добавил эксперт. Например, в письме содержится ссылка, перейдя по которой можно изменить пароль для входа, вместе с ним пользователя просят ввести логин и старый пароль, а после заполнения требуемых полей в момент нажатия на кнопку «Изменить пароль» информация отправляется на сервер злоумышленника. «Старый пароль на новый не меняется, но в руки мошенника попадают верные учетные данные для входа в аккаунт. Таким образом, могут быть взломаны любые учетные записи, если они не защищены двухфакторной аутентификацией», – предупреждает эксперт. Он рекомендовал настроить двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее критических сервисах: это email, соцсети, Microsoft Office, онлайн-кошельки, медицинские сервисы, а при получении письма – перейти не по ссылке из него, а войти привычным способом – через приложение или ввод названия сервиса в поисковой системе – и сменить данные для входа там. Бондарь прогнозирует, что количество фишинговых атак с целью кражи личных данных россиян в 2022 году вырастет в полтора раза на фоне увеличения числа цифровых услуг в интернете. «Все большее количество услуг становится цифровыми, что увеличивает число чувствительных данных пользователей в цифровом пространстве. Поэтому количество фишинговых атак в России, нацеленных на кражу учетных данных, предоставляющих доступ к этой информации, вырастет на 50% в 2022 году наравне с другими видами интернет-мошенничества», – резюмировал он. Ранее россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом. В Москве благодаря системе распознавания лиц задержали около семи тысяч человек в розыске 22 декабря 2021, 19:56 Текст: Елена Мирошниченко

Около семи тыс. человек, объявленных в розыск, задержали в Москве благодаря видеосистеме распознавания лиц, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин. «Эта система (видеонаблюдения) работает не для того, чтобы наблюдать за гражданами, а для того, чтобы пресекать преступления и находить граждан, которые находятся в уголовном розыске. <...> Благодаря этой системе количество преступлений снизилось в разы. С помощью системы распознавания лиц в Москве задержано около 7 тыс. граждан, которые находились в уголовном розыске», – сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства, в Мосгордуме, передает ТАСС. Он рассказал, что раскрытие большинства преступлений в Москве происходит именно с применением этой системы. «Все большие города, и Москва – не исключение, привлекают к себе огромное количество людей. И это не только люди, которые приезжают сюда для того, чтобы учиться и работать или отдыхать. Часть этих граждан приезжают для того, чтобы совершить преступления в большом городе и уехать безнаказанно отсюда. Наша задача – огородить москвичей от этих преступных посягательств, поэтому была создана система распознавания лиц в Москве», – сказал Собянин. Согласно презентации к выступлению мэра, на улицах, в школах, во дворах и подъездах жилых домов Москвы установлено свыше 205 тыс. камер. Кроме того, в столице ведется видеонаблюдение в общественном транспорте. Синоптики рассказали о погоде в столице 22 декабря 2021, 06:16 Текст: Елизавета Булкина

В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 20 градусов, сообщили в Гидрометцентре России. Днем в городе прогнозируется 18-20 градусов мороза. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 21 градуса, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление – около 746 мм ртутного столба. В Московской области в среду температура составит от минус 18 до минус 23 градусов. В ночь на четверг ожидается минус 24 градуса. Ранее автоэксперты дали водителям советы по уходу за машиной в мороз. Москвичей предупредили о 10-балльных пробках вечером в среду 22 декабря 2021, 16:45 Текст: Кристина Цыцура

Пробки до 10 баллов прогнозируются вечером в среду в Москве, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. «На 15.45 движение – 8 баллов. К вечеру прогнозируем 9-10 баллов. Причины (как и все последние дни) – предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, гололедица, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ», – говорится в сообщении департамента. Отмечается, что увеличится время в пути на личных машинах. Если ехать через центр, то поездка до 17.30 в среднем займет на 10% больше времени (на семь минут дольше), с 17.30 до 18.30 – +35% (на 25 минут дольше), с 18.30 до 19.30 – +45% (на 35 минут дольше). Отмечается, что движение станет свободнее после 20.30. Ранее сообщалось, что департамент транспорта Москвы объявил о начале предновогодних пробок в столице еще 15 декабря. Путин исполнил мечту подростка из Подмосковья на акции «Елка желаний» 21 декабря 2021, 18:14 Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил пожелание 14-летнего Марка Кобленева из города Бронницы Московской области, который мечтал о гитаре. Марк учится в восьмом классе, любит физику, химию и обществознание. Дома у него есть два кота, Парамон и Мишка, за которыми он самостоятельно ухаживает. В будущем планирует стать ветеринарным врачом. Марк увлекается песнями и музыкой. Особенно ему нравятся песни Владимира Высоцкого. Мечта мальчика – научиться играть на гитаре. Он пробовал самостоятельно освоить инструмент, но это оказалось не так просто, как хотелось бы: ведь для этого нужны постоянные занятия с профессионалом, а хорошей гитары дома нет, как нет и возможности учиться в музыкальном кружке. Отсюда и родилась идея – подать заявку на участие в акции «Елка желаний». Исполнение желания началось с приезда в Москву. Марк вместе с мамой побывал в Академии популярной музыки Игоря Крутого, где ему подарили инструмент и сертификат на курсы по игре на гитаре, которые Марк будет проходить в частной музыкальной школе рядом с домом. Кроме того, заслуженный артист РФ, гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук устроил для Марка мастер-класс, а уже через час мальчику позвонил сам президент России и спросил, как прошел его день, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Марк рассказал о своем первом уроке игры на гитаре, о том, как ему объяснили правильную постановку рук и игру аккордов. Президент поинтересовался, есть ли рядом с домом Марка музыкальные школы, на что Марк ответил, что ему уже подарили сертификат. «Это тебе подарок на Новый год», – ответил Путин. Ранее президент Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре. С 2018 по 2020 год президент поддержал проект «Мечтай со мной» и акцию «Елка желаний», исполнив девять заветных желаний детей, имеющих опасные для жизни заболеваниями.