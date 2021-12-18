ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей Деды Морозы устроили массовую драку в Москве 18 декабря 2021, 20:05 Текст: Вера Басилая

Толпа мужчин в костюмах Дедов Морозов подрались в Москве, участниками потасовки стали восемь человек. По информации СМИ, участниками потасовки стали около восьми человек. На данный момент причины конфликта неизвестны. Информация о пострадавших не поступала, передает ФАН. Врукопашную сошлись несколько мужчин в костюмах Дедов Морозов. Один из них опрокинул другого в сугроб, их коллеги в новогодней одежде также активно размахивали руками. Ранее Деды Морозы подрались в центре Одессы.

В Роскачестве назвали марки красной икры с кишечной палочкой и микроорганизмами 16 декабря 2021, 19:15

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Эксперты Роскачества исследовали 20 популярных торговых марок красной икры и составили рейтинг лучших товаров. Проверялись следующие торговые марки: «Тунайча», Metro Chef, «ВкусВилл», «Красное золото», «Меридиан», «Очень полезная», «Путина», «Форвард-С», «Русское море», «Тунгутун», «Золото Сахалина», «Юкра», «Камчатское море», «Сахалин Рыба», «Сонико-Чумикан», «Сделано в море», «Московский рыбокомбинат», «Корсаков», «Киржачский консервный завод», «Асто», сообщает «Dоктор Питер». Согласно результатам исследования, в 15 банках оказалась кишечная палочка. Успешно прошли проверку лишь следующие производители: «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто», «Тунайча» и «Киржачский консервный завод». Еще ряд микроорганизмов нашли в икре следующих марок: «Путина», «Красное золото», «Меридиан», «Тунгутун», «Сахалин рыба», «Сонико-Чумикан». В икре «Золото Сахалина» к тому же нашли плесень. А в банках с икрой под названием «Сонико-Чумикан» и «Корсаков» нашли уротропин. Этот консервант запретили использовать при приготовлении красной икры несколько лет назад, так как препарат получается путем синтеза аммиака и формальдегида. Он оказывает токсическое воздействие на организм. Антибиотики нашли в икре марки «Астро». Речь идет об энрофлоксацине. Эксперты отмечают, что добавлять антибиотики можно лишь в икру аквариумных рыб. Тогда это не будет считаться нарушением ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», но не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества. Лучше отдать предпочтение икре с маркировкой «ГОСТ» на упаковке, а также изготовленную в местах традиционной ловли рыбы – на Камчатке и Сахалине. Перед покупкой необходимо проверить, при какой температуре держали продукт в холодильнике. Идеал – от минус 4 до минус 6. Выбитые на заводской банке цифры должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Банку следует внимательно осмотреть, она не должна быть повреждена. Москвич ограбил провинциалку из Tinder 16 декабря 2021, 17:53 Текст: Вера Басилая

Житель Москвы, угрожая пистолетом, ограбил девушку из Новосибирска, которая приехала к нему в гости сразу же после виртуального знакомства в Tinder. «Ночью в подъезде девушка впервые встретилась с новоиспеченным знакомым – им оказался молодой человек лет 25, худощавого телосложения и с бородой. Он предложил ей спуститься на этаж ниже, там выхватил пистолет, забрал у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции. Девушка смогла вырваться, парень убежал. По ее словам, ни один из соседей не захотел ей помочь. Девушке пришлось спуститься на 10 этажей ниже, после чего она списалась с подругой в Instagram с другого телефона, и вызвала такси, после чего уже обратилась в полицию. «Предполагаемый злоумышленник был задержан на улице Псковская. Им оказался гражданин 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», материальный ущерб составил около 73 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе УМВД по Москве. Ранее сообщалось, что переход на удаленный режим работы, а также сокращение возможностей посещать общественные места и мероприятия привели к увеличению финансовых трат россиян на знакомства через интернет. Песков раскрыл планы Путина на Рождество 16 декабря 2021, 18:14 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин на Рождество традиционно посетит один из храмов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Будет храм», – передает ТАСС его слова. Песков также добавил, что пока не определено, какой именно это будет храм. Как правило, Рождество президент России встречает за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя. Так, в 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом и подарил храму икону «Господь Вседержитель». В 2012, 2019 и 2020 Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. При этом он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми. В 2018 году в рождественскую ночь Путин присутствовал в Санкт-Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В этой церкви был крещен его отец. После службы Путин преподнес в дар храму двухрядную икону середины XIX века с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью. В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде. А в ночь с 6 на 7 января в 2016 году Путин посетил богослужение в храме в селе Тургиново Тверской области. Деду Морозу в Крыму запретили приходить на праздники без QR-кода 17 декабря 2021, 21:35 Текст: Вера Басилая

В Крыму ввели ограничения на проведение новогодних утренников в цирках и театрах: родителям и артистам разрешили вход только при наличии сертификата или QR-кода, запрещены хороводы и фотозоны. «Мероприятия проводить при условии заполняемости зала до 70% от общего количества посадочных мест», – говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства. Новогодние и рождественские мероприятия разрешено проводить в виде представлений со сцены (арены) со зрительскими местами. Запрещены анимационные программы, конкурсы, хороводы, фотозоны. Размещение в залах только при соблюдении норм социальной дистанции. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) При этом допуск взрослых на утренники, включая родителей и артистов, разрешен только тем, у кого есть сертификат или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, а также медотвод и отрицательный ПЦР-тест. Требования действуют при проведении новогодних и рождественских мероприятий для детей в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, домах культуры, сельских клубах и прочих закрытых помещениях. Ранее в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом. Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль 16 декабря 2021, 23:43 Текст: Наталья Ануфриева

Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль, она украсит Соборную площадь. Елке 90 лет, ее высота составляет около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – порядка 10 метров, передает РИА «Новости». Дерево доставил в Москву Дед Мороз за рулем специального новогоднего автопоезда. Ранее пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова рассказала, что в этом году из нескольких десятков «конкурсанток» на «звание» главной новогодней ели страны было выбрано дерево, найденное в деревне Новопареево городского округа Щелково. На ваш взгляд Вы будете ставить дома новогоднюю елку? Да

Нет

При этом детского новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце не будет из-за сложной эпидемиологической обстановки. Глава инспекции ФНС задержана в Москве 16 декабря 2021, 14:19 Текст: Вера Басилая

Глава межрайонной налоговой инспекции № 3 Москвы задержана по подозрению в должностном преступлении, с ней проводятся следственные действия. Проведены обыски, в том числе в служебном кабинете, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «По предварительной информации, накануне сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия с начальницей ИФНС № 3. Дальнейшая информация уточняется», – передает РИА «Новости», ссылаясь на силовиков. На официальном сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Инспекция обслуживает налогоплательщиков Пресненского, Тверского и Арбатского районов. Ранее главу пензенского ФНС задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Согласно данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при наличии сведений о неуплате ей налога более чем на 40 млн рублей и пени порядка 20 млн рублей. Приговор блогеру Билу за массовое ДТП отменили 16 декабря 2021, 14:07 Текст: Вера Басилая

Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), который прокуратура сочла слишком мягким, дело о ДТП отправлено на новое рассмотрение, сообщил адвокат Сергей Жорин. «Приговор Эдварду Билу был отменен в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд (Пресненский – прим.ВЗГЛЯД), поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким», – приводит РИА «Новости» слов Жорина. Ранее Мосгорсуд признал Била виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы и трем годам лишения водительских прав за аварию с участием пяти машин. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била. Прокуратура Москвы снова подала кассационную жалобу на приговор Эдварду Билу за ДТП в центре столицы. Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце Москвы. Виновником стал блогер, который находился за рулем спорткара Audi RS6, стоимость которого превышает 9 млн рублей. В результате ДТП пострадала одна женщина. В России резко снизился спрос на живые ели 17 декабря 2021, 14:49 Текст: Вера Басилая

Россияне покупают на четверть меньше живых елей, чем годом ранее из-за сложности в утилизации, заявил глава Рослесинфорга Павел Чащин. «Ежегодный объем заготовок новогодних елей, сосен и пихт снижается примерно на четверть. Российские предприниматели ежегодно снижают объемы заготовок живых елей примерно на четверть. В прошлом году, например, показатель упал на 20%, а за четыре года – в два раза. Так, в 2019 году заготовлено порядка 80 тыс. новогодних деревьев, в 2020 году – уже 60 тысяч», – приводит РИА «Новости» слова Чащина. По его словам, одной из причин снижения популярности живых елей может быть сложность в утилизации. Можно сдать праздничное дерево в специальные пункты приема, которые отправляют елки на переработку в щепу, которая потом используется в сельском хозяйстве или при украшении городских улиц. Рослесинфорг – всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучетных задач в интересах государства. Организация оказывает полный цикл услуг предприятиям лесного комплекса, чтобы помочь максимально эффективно и сбалансированно использовать лесные ресурсы России. Ранее россиянам дали советы при покупке искусственной ели. В Москве спрогнозировали снег и гололедицу 18 декабря 2021, 06:34 Текст: Алексей Дегтярев

Жителей столицы в субботу ожидает снег, температура воздуха не поднимется выше минус 1 градуса, сообщили в Гидрометцентре. В городе температура будет от минус 3 до минус 1 градуса Цельсия, выпадет снег, на западе Московской области снега ожидается больше, сообщается на сайте Гидрометцентра. Ветер – 3-5 метров в секунду, давление составит 745 мм ртутного столба. Ночью жителей Москвы и Подмосковья ожидает сильный снег, температура опустится до минус 4 градусов. В Госдуме предложили ввести новую меру соцподдержки перед Новым годом 18 декабря 2021, 14:50

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил раздать социальные наборы для встречи Нового года и Рождества семьям, испытывающим финансовые трудности, обращение направлено министру труда и соцзащиты Антону Котякову. «В данной связи мне представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих трудности во время новогодних праздников», – передает РИА «Новости» со ссылкой на обращение депутата. В документе указывается, что семьи из-за трудного положения вынуждены отказывать себе и детям в празднике. По мнению Милонова, печально, когда из-за финансовых проблем родители не могут подарить детям новогоднее волшебство. Поэтому депутат предложил ввести новую меру соцподдержки, назвав ее «новогодней социальной корзиной». Политик отметил, что набор может состоять из коробки или пакета, куда можно положить небольшую ель, новогодние украшения, сладости для детей, а также сертификат на посещение государственной «елки». Москвичам пообещали гололедицу 17 декабря 2021, 06:43 Текст: Алексей Дегтярев

В столице в пятницу ожидается гололедица и облачная погода, северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщил Гидрометцентр. «Ночью температура в Москве минус 1...1, по области – минус 3-2, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду. Днем температура в Москве – минус 1 плюс 1, по области – от минус 3 до плюс 2, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Гололедица», – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. При этом на выходные прогнозируется комфортная температура с небольшим минусом, вместе с тем, ветер будет усиливаться. На следующей неделе начнется похолодание. Мурашко призвал пройти вакцинацию перед новогодними праздниками 17 декабря 2021, 18:14 Текст: Вера Басилая

Нужно обязательно пройти вакцинацию и ревакцинацию перед новогодними праздниками, чтобы избежать рисков оказаться на больничной койке, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1». «Готовиться нужно к максимальным рискам, а для того, чтобы их низвести до минимума, каждый в стране должен понимать собственную ответственность, в том числе в период новогодних и предновогодних праздников для того, чтобы не провести новогодние праздники на больничной койке. Поэтому сегодня об этом уже нужно задуматься, пройти ревакцинацию [от коронавирусной инфекции], вакцинацию тем, кто еще каким-то образом ее не прошел. Это нужно сделать обязательно, не рисковать», – приводит ТАСС слова Мурашко. Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не забывать о мерах предосторожности в новогодние праздники. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 273 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 159 389 случаев заражения, выздоровели 8 914 225 человек, умерли 295 104. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей 18 декабря 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Госавтоинспекция Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения, уже наказано 150 человек, сообщил начальник столичной ГИБДД Александр Быков в эфире телеканала «Россия24». «В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем», – цитирует РИА «Новости» Быкова. По его словам, столичные инспекторы «за прошедший период» наказали 150 человек, которые размещали «контент с нарушением ПДД». Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений. В Париже отменили новогодние мероприятия на Елисейских Полях 18 декабря 2021, 14:58 Текст: Кристина Цыцура

Власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. «Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей, опубликованное в субботу в городском Twitter-аккаунте. Будет отменен концерт и традиционное пиротехническое шоу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на мэрию столицы. Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал французов отказаться от участия в массовых мероприятиях на праздники из-за новой волны коронавируса в стране. Отмечается, что в ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов. В Петербурге предложили бесплатно отправить новогодние открытки 18 декабря 2021, 16:25 Текст: Вера Басилая

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 20 декабря начнет работать «Новогодняя почта», откуда можно будет бесплатно отправить авторскую открытку в любую точку страны, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. «На Дворцовой площади 20 декабря начнет работать «Новогодняя почта». Каждый желающий сможет бесплатно отправить авторскую открытку своим родным и близким в любую точку страны. Коллекция открыток создана на основе рисунков юных петербуржцев», – говорится в сообщении администрации города. В новогодней коллекции – четыре вида открыток, созданных на основе работ победителей конкурса «Главная открытка города», в котором участвовали более 100 детей. Открытки и марки предоставляются бесплатно. «Замечательная идея. ... напоминает нам о старой доброй традиции, когда в канун Нового года мы получали не электронные письма, а поздравительные открытки. Особенно приятно, что эти открытки созданы на основе рисунков наших талантливых детей», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее организаторы «Елки желаний» назвали самые вожделенные подарки на Новый год у детей.