Деды Морозы устроили драку в центре Одессы

В Одессе двое аниматоров в костюмах не поделили территорию возле новогодней елки и устроили драку прямо на глазах у детей, разнимать их пыталась женщина в костюме Снегурочки.

Одесская полиция проводит проверку по факту драки двух аниматоров в костюмах Дедов Морозов в центре города, сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

«О столкновении между двумя мужчинами, переодетыми в новогодние костюмы, правоохранителям стало известно из видео, опубликованного в Интернете», – заявили в главке.

По словам полицейских, пока один из «Дедов Морозов» фотографировался с маленькой девочкой под елкой, появился его конкурент по имени Мустафа и велел «валить с его места». Это и стало причиной потасовки. Сообщается, что один из участников драки скинул свой костюм, чтобы удобнее было атаковать оппонента, а за всем происходящим наблюдали дети.