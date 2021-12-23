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Нафтогаз объявил о решении начать добычу газа на шельфе Черного моря
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«Нафтогаз Украины» намерен летом 2022 года начать добычу газа на ряде новых месторождений внутри страны, в том числе на шельфе Черного моря, заявил глава компании Юрий Витренко.
«У нас есть перспективные месторождения, новые участки, на которых мы планируем начать добывать газ, что позволит нам совокупно увеличить добычу. Это и шельф Черного моря, мы закончили сейсмические исследования на так называемом ближнем шельфе Черного моря. Это перспективные участки в рамках соглашений о распределении продукции в разных частях Украины, начиная от Карпат, заканчивая Донецкой, Харьковской областями. Там есть перспективные ресурсы газа и нефти, которые мы планируем добывать», – цитирует его РИА «Новости».
Кроме того, отметил Витренко, в 2022 году Нафтогаз намерен привлекать международных партнеров к процессу разработки украинских месторождений.
Глава «Нафтогаз Украины» также добавил, что компания призывает ЕС принять неотложные меры в отношении компании Газпром, который, по мнению Киева, нарушает европейское антимонопольное законодательство, что снизит стоимость газа в Европе в разы.
«Если европейский антимонопольный орган прямо сейчас вынудит Газпром остановить эти антиконкурентные действия, снять эти искусственные ограничения, на европейском рынке газа будет намного больше газа, как газпромовского, так и конкурентов Газпрома. Соответственно, это приведет к значительному, в разы, снижению цены», – сказал он.
Витренко выразил уверенность, что газопровод «Северный поток – 2» достроен, но не начал свою работу благодаря действиям Киева.
«За счет действий национальной акционерной компании («Нафтогаз Украины») и успешного сотрудничества с нашими международными партнерами «Северный поток – 2», несмотря на то что достроен, не работает», – полагает он, сообщает ТАСС.
Витренко добавил, что Украина постоянно работает по теме введения санкций против газопровода.
Напомним, компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания якобы злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа.
Ранее в минфине Германии заявили об отсутствии политики в ситуации с «Северным потоком – 2».
Напомним,«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд
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Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота.
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич).
«Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк.
Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов.
«Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Украина договорилась импортировать газ через Венгрию
Украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на четверг
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Газпром во время дополнительной сессии аукциона не забронировал на четверг мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.
Газпром в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на четверг во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным, передает РИА «Новости».
Всего предлагались мощности в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющейся для Газпрома одним из основных маршрутов поставок газа в Европу.
Компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели: на 17 декабря она выкупала 27 млн кубометров, на 18 декабря – 5,2 млн, на 19 декабря – 4,2 млн, а на 20 декабря – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 млн кубометров.
Напомним, в среду компания третий день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе. В Газпроме сообщали, что поставляют газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Снижение поставок по «Ямалу – Европе», наряду с прочими факторами, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.
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В ЛНР сбили корректирующий огонь украинский беспилотник
Военные непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, который ВСУ применяли для корректировки огня, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.
«Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», – приводит слова представителя Народной милиции агентство «Луганскинформцентр».
Он добавил, что украинские военные пытались обстрелять позиции военных ЛНР, чтобы спровоцировать на ответные действия. «Готовившаяся провокация не увенчалась успехом», – заключил Микужис.
Ранее украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщают украинские СМИ.
На данный момент на вооружении ВСУ стоят около 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Комплексы впервые применены в Донбассе, стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется.
Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе.
Бербок заявила об общей с Шольцем позиции по «Северному потоку – 2»
Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».
Бербок заверила, что у нее и Шольца «есть общая позиция». Министр признала, что прежде они «занимали по этому вопросу разные позиции». «Но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», – сказала Бербок. По ее словам, в вопросах в данной области важную роль будет играть энергетическая безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Zeit.
Напомним, на днях канцлер и министр выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным».
В ФРГ сообщили о низком уровне заполненности газохранилищ
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Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы, сообщили в пресс-службе Минэкономики Германии.
«Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила стремительно пробивать новые рекордные отметки во вторник и впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров, прибавив уже более 27% за день, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Текущие колебания цен на газ могут привести к возникновению ценовых пиков для отдельных поставщиков и покупателей, однако физического дефицита ждать не следует», – передает РИА «Новости» слова официального представителя немецкой ассоциации Zukunft Gas («Будущее газа») Чарли Грюнеберга.
При этом в министерстве на вопрос об актуальной заполненности газохранилищ в стране отметили, что «уровень в газохранилищах ниже, чем в прошлые годы, сейчас они заполнены чуть более чем на 56 процентов».
В ведомстве также добавили, что по объему хранилища в Германии являются четвертыми по величине в мире и самыми большими в ЕС, так что «абсолютные объемы все еще выше, чем в некоторых других странах».
Напомним, 20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка»), также остались невыкупленными. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров.
Силы быстрого реагирования НАТО переведены в повышенную боеготовность из-за России
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Организация Североатлантического договора (НАТО) повысила боеготовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск у границ Украины, сообщил высокопоставленный дипломат НАТО.
По ее информации, Объединенная оперативная группа высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), являющаяся составной частью сил быстрого реагирования, «должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как было ранее». В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция. В 2023 году оно перейдет к Германии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вельт».
По информации издания, другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, включая спецназ и логистов, также были переведены в режим повышенной готовности. Такое решение, по данным газеты, было принято на прошлой неделе Североатлантическим советом, в котором представлены все государства, входящие в состав альянса. Кроме того, как утверждает издание, целью повышения боеготовности НАТО является также усиление защиты государств – членов из Восточной Европы (Польши, Румынии, стран Балтии).
При этом представитель НАТО отказался публично подтвердить данную информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», – отметил представитель альянса.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Украина заявила об истощении собственных месторождений газа
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Запасы крупнейших газовых месторождений Украины на данный момент истощены на 80%, они находятся на финальной стадии эксплуатации, сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».
«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», – говорится в сообщении «Нафтогаза», передает РИА «Новости».
При этом в компании отметили, что работают над увеличением собственной добычи газа, в том числе применяя новые технологии и управленческие подходы, изучая и разрабатывая перспективные участки недр.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.
Сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Отбор газа из ПХГ Европы во вторник стал рекордным
Во вторник отбор газа из подземных хранилищ Европы оказался рекордным для 21 декабря за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Отбор в 762 млн кубометров стал также максимальным показателем с начала отопительного сезона (стартовал в октябре). Общая наполненность европейских ПХГ накануне снизилась до 58,26%, передает ТАСС.
Напомним, Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа. Танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. 21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров.
Эксперт объяснил договоренность Украины об импорте газа из Венгрии
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«Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
«Ничего удивительного в этом нет. Сейчас холодает, а в подземных хранилищах (ПХГ) Украины не так много газа», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Более того, если раньше весь газ, находящийся там, принадлежал «Нафтогазу», то есть был предназначен для внутреннего потребления, то сейчас часть запасов принадлежит иностранным частным трейдерам, которые вряд ли захотят продавать его украинцам. Вместо этого они ждут новых холодов в Европе, из-за чего усилится энергокризис и еще больше повысятся цены на энергоресурсы. После этого они продадут газ европейцам. Так что Украине газа сильно не хватает», – пояснил собеседник.
По его словам, через Венгрию Украина будет покупать все тот же российский газ. «Особенность этого соглашения состоит только в том, как будет проходить эта операция: будут ли украинцы физически что-то закачивать или же будут использовать очередную схему виртуального реверса газа, – рассуждает эксперт. – То, что Газпром с 1 октября перевел Венгрию на поставки газа не через Украину, а через «Турецкий поток», теоретически не помешает виртуальному реверсу газа. Просто венгры будут заказывать газ с прокачкой через Украину, где он и будет оставаться, после чего стороны просто осуществят взаимозачет».
«При этом возможен и физический реверс, хотя это сомнительно. Газ физически будет проходить через Турцию, затем из Болгарии в Сербию, после чего в Венгрию и лишь потом на Украину. В таком случае себестоимость прокачки выйдет гораздо дороже, так что непонятно, зачем так качать. Гораздо проще и удобнее было бы использовать виртуальный реверс. Но стороны в соглашении оставляют возможность и для физической прокачки газа. Скорее всего, это сделано для перестраховки», – указал Юшков.
В среду пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила
, что украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран.
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
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ЛНР посчитала заявление Киева о готовности к перемирию недостаточно четким
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Военное руководство Украины объявило о готовности соблюдать режим тишины в Донбассе так, будто «побаивается» реакции украинских солдат, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный делал «громкое заявление» о том, что «украинский солдат может стрелять когда угодно и приказов командования ему для этого не нужно». Сейчас это заявление «как бы опровергнуто, но очень тихо, скромно и немного стесняясь», передает ТАСС.
Комментируя заявление на сайте минобороны Украины от имени Залужного и министра обороны Украины Алексея Резникова о готовности Киева соблюдать дополнительные меры контроля за режимом тишины, Мирошник указал, что они «почему-то громко не разъясняют, что теперь без разрешения украинского военноначальника, украинскому солдату стрелять в ответ нельзя». Таковы условия «тех самых мер, которые Киев подписал в июле 2020 года и практически все это время игнорировал», напомнил он. «Заявляют тихонько и почти обезличенно, видимо, побаиваются, что или солдаты услышат, или радикалы поймут», – сказал Мирошник.
Полпред ЛНР на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что представители республики настаивают на утверждении Верховной радой Украины дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, Рада «приняла уже не один десяток решений, прямо нарушающих минские соглашения». В ЛНР считают, что «Рада не собирается выполнять ничего, что предписано Украине минскими соглашениями», причем «то же самое делают и другие органы власти Украины». Дейнего заявил, что Рада должна как минимум «отменить все противоречащие минским соглашениям нормативные акты и в любой приемлемой для себя форме поддержать согласованную контактной группой «дорожную карту», передает РИА «Новости».
Однако, по его словам, украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе не видит необходимости утверждать в Верховной раде дорожную карту, «представитель Украины Андрей Костин заявил, что не понимает, зачем республики выдвигают требование по утверждению дорожной карты украинским парламентом».
Дейнего также рассказал, что представители Киева в ходе заседания контактной группы заблокировали обсуждение вопроса об упрощении процедуры пересечения пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников. ЛНР и ДНР предлагали осуществлять пропуск граждан в обе стороны, согласовав единые санитарные требования для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина не пойдет на условия ЛНР и ДНР в вопросе работы КПП. По его словам, к открытию пунктов пропуска предлагалось привязять ряд неприемлемых для Украины условий, например, признания ковид-сертификатов ЛНР и ДНР с прививкой «Спутником V», которую Украина не признает. Кроме того, он заявил, что Киев «не знает никаких представителей Луганской и Донецкой областей» – только «российскую сторону как сторону в ТКГ», пишет «Страна.ua».
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен подтвердил, что на заседании контактной группы «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года». Минобороны и главнокомандующий ВС Украины заявили, что вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня.
Глава Нафтогаза допустил остановку запуска «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» могут не ввести в эксплуатацию, если Россия не поменяет подходы к поставкам газа в Европу, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», – сказал он РБК-Украина.
По его мнению, России нужно полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, «убрать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие», например, демонополизировать экспорт газа трубопроводным транспортом.
«Тогда газ будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями», – пояснил он.
Витренко отметил, что именно перед таким выбором на сегодняшний день поставлена Россия – «либо европейские правила, либо «Северный поток – 2» никогда не сможет заработать».
Ранее в минфине Германии заявили об отсутствии политики в ситуации с «Северным потоком – 2».
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука и отменить санкции против СМИ
Руководители стран Евросоюза потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который находится сейчас под домашним арестом, а также отменить санкции против оппозиционных СМИ.
«Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию», – говорится в сообщении «Страна.ua», передает РИА «Новости».
В том числе есть требование снять санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая против самой «Страны» и трех оппозиционных телеканалов.
Как считают европейцы, данные меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также наладить обстановку внутри Украины. Предложения публично не озвучивали, их передали украинским властям в конфиденциальном порядке.
Напомним, Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против Медведчука и его супруги. Они коснулись всего имущества пары, речь идет о запрете распоряжаться активами и отчуждать их. Решение было обжаловано в Верховном суде.
Ранее СБУ предоставила сторонам разрешение на ознакомление с материалами дела об обжаловании санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.
Донбасс и Киев согласились вернуться к прекращению огня
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Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В ОБСЕ подтвердили, что контактная группа договорилась вернуться к режиму прекращения огня.
«Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды», – сказал Ермак, добавив, что «все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня» от июля 2020 года.
По его словам, «это шаг к деэскалации на востоке» Украины. Он сказал, что праздники должны быть мирными, и выразил надежду, что «на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан», передает РИА «Новости».
И. о. первого замглавы делегации Киева в контактной группе Андрей Костин подтвердил, что украинская сторона полностью готова соблюдать режим прекращения огня. По его словам, «впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях».
Вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня, заявили минобороны и главнокомандующий ВС Украины.
Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен подтвердил, что на заседании контактной группы «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», передает ТАСС.
22 июля 2020 года контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня в Донбассе, стороны тогда заключили перемирие нового типа.