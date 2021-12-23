Нафтогаз объявил о решении начать добычу газа на шельфе Черного моря

«Нафтогаз Украины» намерен летом 2022 года начать добычу газа на ряде новых месторождений внутри страны, в том числе на шельфе Черного моря, заявил глава компании Юрий Витренко.

«У нас есть перспективные месторождения, новые участки, на которых мы планируем начать добывать газ, что позволит нам совокупно увеличить добычу. Это и шельф Черного моря, мы закончили сейсмические исследования на так называемом ближнем шельфе Черного моря. Это перспективные участки в рамках соглашений о распределении продукции в разных частях Украины, начиная от Карпат, заканчивая Донецкой, Харьковской областями. Там есть перспективные ресурсы газа и нефти, которые мы планируем добывать», – цитирует его РИА «Новости».

Кроме того, отметил Витренко, в 2022 году Нафтогаз намерен привлекать международных партнеров к процессу разработки украинских месторождений.

Глава «Нафтогаз Украины» также добавил, что компания призывает ЕС принять неотложные меры в отношении компании Газпром, который, по мнению Киева, нарушает европейское антимонопольное законодательство, что снизит стоимость газа в Европе в разы.

«Если европейский антимонопольный орган прямо сейчас вынудит Газпром остановить эти антиконкурентные действия, снять эти искусственные ограничения, на европейском рынке газа будет намного больше газа, как газпромовского, так и конкурентов Газпрома. Соответственно, это приведет к значительному, в разы, снижению цены», – сказал он.

Витренко выразил уверенность, что газопровод «Северный поток – 2» достроен, но не начал свою работу благодаря действиям Киева.

«За счет действий национальной акционерной компании («Нафтогаз Украины») и успешного сотрудничества с нашими международными партнерами «Северный поток – 2», несмотря на то что достроен, не работает», – полагает он, сообщает ТАСС.

Витренко добавил, что Украина постоянно работает по теме введения санкций против газопровода.

Напомним, компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания якобы злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа.

Ранее в минфине Германии заявили об отсутствии политики в ситуации с «Северным потоком – 2».

Напомним,«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.

Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.

Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.