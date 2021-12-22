Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа

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22 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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Зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса

Морозы в Европе добавили жару в энергетический кризис Иван Руднев/РИА «Новости»
Впервые в истории Европы стоимость газа превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. В Европе делают намеки, а Украина напрямую винит в этом Газпром, который якобы намеренно снижает поставки газа через Польшу и Украину в ЕС ради запуска «Северного потока – 2». Однако никто не обращает внимание на то, что европейским покупателям сейчас нет смысла покупать лишние объемы газа. Подробности...
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«Бомбу» Ленина в основании СССР хотел взорвать Берия

Как марксист, Ленин верил в мировую революцию. Сталин не верил Общественное достояние
С развала СССР прошло ровно тридцать лет. Самоуничтожение могучей ядерной державы стало возможным, поскольку Ленин в 1923 году взял верх над Сталиным, но могло случиться гораздо раньше, если бы Хрущев не расстрелял Берию. В основание советского государства с его первых дней была заложена «бомба», которая ждала своего часа долгие 70 лет. Подробности...
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Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину

Страна видела как минимум несколько самолетов с «Кинжалами». А нужно их гораздо больше Антон Денисов/РИА Новости
В российских Вооруженных силах впервые появилась строевая часть, оснащенная гиперзвуковым оружием воздушного базирования. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, сформирован целый полк самолетов МиГ-31, вооруженных ракетой «Кинжал». С одной стороны, это очень важная новость. С другой, неизвестно, когда полк станет полноценной боевой единицей. Почему? Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как связаны Минские соглашения и российские предложения по безопасности

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Непринятие американцами «красных линий» заставит Москву искать другие способы обеспечения своей безопасности, уже не оглядываясь на мнение Запада, что может очень благотворно сказаться на будущем Донбасса. Подробности...

Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Стоит воспользоваться передовым опытом китайских военных. Китай строит в Южно-Китайском море искусственные острова и располагает на них взлетно-посадочные полосы для военной и транспортной авиации. Это выдающаяся военная инновация. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке. Подробности...
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«Бомба» от Ленина в основании СССР

Обсуждение: 12 комментариев

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Роль СССР в убийстве Кеннеди

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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
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До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа
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    скандал после экзамена


    Психфак МГУ указал на отсутствие особых успехов в учебе у девятилетней студентки Тепляковой

    авиакатастрофа в донбассе


    Генпрокурор Нидерландов потребовал выплатить родственникам жертв крушения MH17 по 40 тыс. евро

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    Четыре главные угрозы российской экономике в 2022 году

    противоположные позиции


    «Северный поток – 2» разваливает новое правительство ФРГ

    корвет «Проворный»


    Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

    главная тема


    Почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности

    серьезные основания


    Роль СССР в убийстве Кеннеди по-своему велика

    преклонение перед победой


    Михаил Диунов: Поражение – это повод для гордости

    опасное соучастие


    Евгений Фатеев: Злой чекист стал главным врагом в русском кино

    развал СССР


    Сергей Козлов: Как начальник ГРУ защитил армию в 90-е

    на ваш взгляд


    Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?

    Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа

    		    22 декабря 2021, 14:51
    Фото: РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Компания «Нафтогаз Украины» подала жалобу в Еврокомиссию на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.

    «НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании.

    Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».

    Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке.


    Киев представил предложения по урегулированию в Донбассе
    		    21 декабря 2021, 20:28
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Партнерам Украины переданы комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов странах ЕС о ходе переговоров в рамках минского процесса и в «нормандском формате» о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе.

    «Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», – приводит РИА «Новости» сообщение офиса Зеленского.

    Он напомнил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. «При этом это не угрожает существованию «нормандского формата». Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция», – цитирует Ермака пресс-служба.

    Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России».

    Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». 

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    Коментарии (55)
    Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов
    		    21 декабря 2021, 18:44
    Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
    Текст: Алексей Дегтярев

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость 1 тыс. кубометров прибавила 27% за день, передает РИА «Новости» со ссылкой на биржу.

    Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов. В течение дня цены демонстрировали волатильность, но к 18.04 мск ускорили рост более чем до 27% по отношению к расчетной цене накануне (1716,7 доллара), достигнув 2187 долларов за тысячу кубометров.

    Напомним, во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.

    Коментарии (112)
    На Западе рассказали о «леденящей душу» перспективе Украины в войне с Россией

    22 декабря 2021, 09:31

    Текст: Наталья Ануфриева

    В случае войны с Россией Украина столкнется в черноморском регионе с ракетами «Калибр», которым вряд ли сможет что-либо противопоставить, пишет Forbes.

    Автор материала Дэвид Экс утверждает, что в случае войны между Украиной и Россией «ожидайте, что новый фронт откроется (...) на море». По его мнению, «влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка, некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом», передает РИА «Новости».

    «Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот», – указал он.

    Экс пишет, что Россия активно занимается постройкой новых кораблей, подлодок и «возможно, самого главного» – ракет «Калибр», которые могут преодолевать многие сотни километров. Он приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса, которые в своем исследовании для лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований указали на «значительную рекапитализацию» Черноморского флота.

    Он также считает, что к 2014 году российский флот в Черном море был «по-настоящему слабым»: почти все основные корабли были построены еще в советские времена. Однако после воссоединения с Крымом началась радикальная модернизация, и за семь лет Черноморский флот преобразился.

    «В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты «Калибр». Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики», – подчеркивает автор.

    В среднем, как отмечает Экс, корабли Черноморского флота не очень большие, при этом даже корветы вооружены «Калибрами».

    По его словам, в данный момент потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен: «Киев приобретает новые противокорабельные ракеты наземного базирования, а также беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели. Однако наступательный потенциал Черноморского флота растет быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского».

    Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.

    В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

    Коментарии (25)
    Газовозы с американским СПГ для Азии стали разворачивать в Европу
    		    22 декабря 2021, 12:12
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Наталья Ануфриева

    Суда, перевозящие природный газ в Азию, развернулись в Европу после взлета цен на голубое топливо до нового максимума.

    Суда, перевозящие сжиженный природный газ, предназначенный для Азии, изменили курс в середине рейса, чтобы увезти его европейским потребителям, готовым платить больше, так как цены по всему региону побили новые рекорды, пишет Financial Times.

    В течение года Китай, Япония и Южная Корея перекупали топливо у европейцев за счет поставок суперохлажденного топлива для электростанций, однако теперь владельцы газовозов, направлявшихся в Азию, возвращают их в Европу, чтобы заработать на резком скачке цен.

    Эти перемещения включают и перенаправление американских судов со сжиженным природным газом, направляющихся в Азию. Также на этом фоне ожидается первая поставка австралийского сжиженного природного газа в Европу более чем за десятилетие.

    Согласно данным агентства Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в данный момент является самой большой за всю историю наблюдений.

    Спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в 48,5 доллара за 1 млн британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за 1 млн единиц в Азии. В октябре и ноябре цены в Азии были в среднем на 5 долларов за 1 млн единиц выше, чем в Европе.

    Ранее в среду сообщалось, что цена газа в Европе на открытии биржевых торгов упала на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, после рекордного роста накануне.

    До этого стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.

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    Коментарии (32)
    Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на среду
    		    22 декабря 2021, 08:36
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий, следует из данных платформы GSA Platform.

    Газпром продолжает снижать бронирование мощности газопровода для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу выкупала 27 млн кубометров, на субботу – 5,2 млг, на воскресенье – 4,2 млн, а на понедельник – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров, передает РИА «Новости».

    На вторник Газпром ничего не заказал. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 млн кубометров.

    Отмечается, что ранее Газпром не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования.

    Кроме того, компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.

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    Коментарии (59)
    Депутат ДНР: Киев может отравить воду в Донбассе, вода уже пахнет химикатами
    		    21 декабря 2021, 16:35
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Украина может отравить или перекрыть воду, которая поступает на территорию ДНР, в этом случае республике грозит гуманитарная катастрофа», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. О возможной провокации с химикатами в Донбассе предупредил министр обороны России Сергей Шойгу.

    «Вся вода поступает в республику с территории Украины. И уже несколько недель наблюдался странный запах воды, ощущалось присутствие аммиака и других химикатов. В связи с этим мы не исключаем какой-то провокации со стороны Украины», – говорит депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

    Рано или поздно Украина перекроет водоснабжение ДНР, предположил депутат. Собеседник признал, что отключение или отравление воды станет для республики «очень проблемным моментом, вплоть до гуманитарной катастрофы», потому что местные очистные сооружения не справятся с очисткой водных ресурсов. «В Киеве могут пойти по крымскому сценарию (Украина перекрыла подачу воды в Крым). И сейчас мы можем ожидать чего угодно. Мы давно знаем, что американские инструкторы обучают украинские подразделения специального назначения. Американцы готовят их к боям в городской инфраструктуре. Среди инструкторов есть представители Канады, Великобритании и Польши», – добавил политик. 

    О том, что частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – уточнил министр.

     

    По результатам лабораторных исследований, сообщили на этой неделе в Минздраве ДНР, на санитарно-химические показатели в питьевой воде распределительных сетей на административных территориях городов Горловки, Енакиево, Донецка, Макеевки в настоящее время не выявлено отклонений по органолептическим показателям.

    Коментарии (22)
    Посол Украины в Германии пожаловался на игнорирование немцами Киева
    		    22 декабря 2021, 07:27
    Фото: germany.mfa.gov.ua
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Киева, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

    Как заявил дипломат, Германия, «возможно, и по праву», является великой культурной нацией. По его словам, для Киева это означает, что немцы могут себе позволить игнорировать «легитимные интересы или просьбы» от других государств, в том числе и Украины, и делают это «очень часто».

    «И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: «Поддержите, пожалуйста, есть такое дело». И очень часто ответ, который ты слышишь: «Ну хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять», – передает РИА «Новости» слова Мельника в интервью центру Ukrainian Prism.

    Он заявил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные» вопросы «в публичную плоскость». «Но если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ «иди гуляй, мы лучше знаем», ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы, и это делать публично», – сказал Мельник.

    При этом в ФРГ, по признанию украинского посла, к такому подходу «еще не привыкли». Как утверждает дипломат, Германия живет «по старым меркам и лекалам», когда «все делается подковерно, в закрытых кабинетах», а решения, которые имеют важное значение, «принимаются непублично в узком кругу». «Берлин – это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет», – добавил он.

    Накануне Мельник сообщил, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства. По его словам, шансы на то, что она изменится, «минимальны». При этом посол не исключил, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Украины еще больше сузятся.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.

    Напомним, 11 декабря Мельник заявил, что вряд ли новое правительство Германии откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого не продает Киеву оружие.

    Коментарии (19)
    Цена газа в Европе впервые превысила 2000 долларов за 1 тыс. кубометров

    21 декабря 2021, 15:19

    Текст: Елена Мирошниченко

    Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2004 долларов за тысячу кубометров, или 171,52 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС.

    Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов, цены в течение дня колебались и к 14.53 мск впервые превысили отметку в 2000 долларов. Показатель достиг 2004 долларов, что на 16,7% выше расчетной цены накануне (1716,7 доллара), передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 11%.

    Коментарии (58)
    На Украине оштрафованы связанные с Roshen компании

    21 декабря 2021, 21:28

    Текст: Вера Басилая

    Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании, связанные с Roshen, на 10,3 млн долларов в связи со злоупотреблением монопольным положением, сообщила во вторник пресс-служба АМКУ.

    «Группа компаний, связанных с Roshen Europe B.V., оштрафованы на 283 миллиона гривен 10,3 млн долларов за злоупотребление монопольным положением. Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов», – говорится в сообщении на сайте комитета, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что суть нарушений заключается в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года.

    Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий.

    В 2018 году суд Киева признал нарушения прав интеллектуальной собственности принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко компании Roshen, запретив ООО «Беллария» и ООО «Ашан» Украина Гипермаркет» использовать название, а также дизайн упаковки «Киевский торт» и «Киевский».

    В июне 2017 года компания Rochen прекратила деятельность на территории России, после закрытия фабрики в Липецке. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, владелец корпорации, президент Украины Петр Порошенко, обвинил в закрытии фабрики Россию, хотя сам довел «живое» предприятие до закрытия. В октябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что никто фабрику в Липецке не ограничивает.

    Коментарии (7)
    На Украине признали конституционным закон о запрете российских фильмов

    21 декабря 2021, 23:18

    Текст: Евгения Шестак

    Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и ТВ-программы, внесенные в санкционный список, сообщила представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря.

    «Конституционный суд принял решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии конституции Украины отдельных положений законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии», – написала она в Telegram.

    По ее словам, КС признал конституционными положения закона, согласно которым не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для трансляции фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач, одним из участников которых является лицо, внесенное в санкционный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

    Кроме того, признана соответствующей конституции норма о перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности, который составляет минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Службы безопасности (СБ) Украины и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

    Также признана конституционной норма, которой запрещается трансляция фильмов, производимых физическими и юридическими лицами России, а также запрет на такие фильмы, если они не содержат «пропаганду и популяризацию органов РФ», которые, по словам представителя Верховной рады в КС, были произведены после 1 января 2014 года.

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    В США заявили о продолжении работы с ФРГ по вопросу «Северного потока – 2»

    21 декабря 2021, 18:39

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты работают с Германией по вопросу «Северного потока – 2», заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид.

    «Мы продолжаем работать по этому вопросу с Германией и снижать любой ущерб для Украины», – цитирует Донфрид РИА «Новости».

    Она отметила, что в июле Германия и США делали совместное заявление по газопроводу, в котором отмечалось, что проект не должен повредить Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как старт «Северного потока – 2» намеренно затянули на три года, и о том, как новый канцлер Германии Олаф Шольц портит отношения с Россией.

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    Шольц в разговоре с Путиным отметил важность «нормандского» формата

    21 декабря 2021, 21:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность продвижения переговоров в «нормандском» формате, сообщила пресс-служба германского правительства по итогам переговоров.

    «Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в «нормандском» формате», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

    Также Шольц выразил обеспокоенность в связи с обстановкой на границе Украины и «усилением российского военного присутствия у границ» этой страны.

    Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин проинформировал Шольца о предложениях России по гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

    Ранее на коллегии Минобороны Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине.

    МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

    В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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    Путин проинформировал Шольца о предложениях России по безопасности

    21 декабря 2021, 20:19

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца о предложениях России по гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также о ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Добавляется, что президент РФ прокомментировал содержание проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО, которые были переданы западным партнерам, включая Германию.

    Также Путин заявил Шольцу, что Киев уклоняется от выполнения минских договоренностей, что мешает проведению саммита в «нормандском» формате.

    «Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям 2015 года – что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в «нормандском» формате», – указывается в сообщении.

    Ранее на коллегии Минобороны Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине.

    МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

    В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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    Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине

    21 декабря 2021, 20:03

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном урегулирование внутриукраинского конфликта, нежелание Киева выполнять минские договоренности, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять минские договоренности. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского «комплекса мер» зависит и возможность проведения нового саммита в «нормандском» формате», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Также Путин обратил внимание Макрона на ограничения, которым подвергается во Франции канал RT.

    «Владимир Путин обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал «Russia Today». Выражена надежда на предоставление нашему каналу таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России», – говорится в сообщении.

    Ранее на коллегии Минобороны Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине.

    Также Путин на совещании заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.

    МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

    В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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    Цена газа в Европе упала ниже 2 тыс. долларов

    22 декабря 2021, 10:42

    Текст: Наталья Ануфриева

    Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов падает на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, после рекордного роста накануне, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижается до 1 тыс. 970 за тыс. куб. м, или 168,635 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.

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