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В Польше потребовали начать разбирательство против Газпрома
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Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке, заявил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка.
Куртыка написал письмо вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер, в котором указал, что «масштаб скачка цен беспрецедентен, достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении», передает РИА «Новости» со ссылкой на польское агентство РАР.
Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании Евросоюза (ЕС), в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением.
Отмечается, что Вестагер, в свою очередь, занимает пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.
Куртыка заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.
Между тем большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
Ранее сообщалось, что ЕС может оштрафовать Газпром из-за роста цен на газ для Европы. Польский эксперт Войцех Якубик заявлял, что цены на энергию якобы устанавливаются в большой степени искусственным способом. Также эксперт напомнил о штрафах, выписанных Еврокомиссией Google и Facebook, подчеркнув, что к Газпрому относят снисходительно.
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Названы европейские противники членства Украины в ЕС
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Богатые страны Европы не хотят оплачивать вступление Украины в Евросоюз. К таким выводам пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя заявление Владимира Зеленского о бессмысленности вопросов про принятие Украины в ЕС.
«Такие крупные и сильные страны Европы, как Германия, Франция, Нидерланды, выступают против членства Украины в ЕС, поскольку именно они во многом отвечают там за вопросы развития экономики и устойчивости финансовой системы», – полагает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, они щепетильно относятся к тому, насколько кандидаты соответствуют установленным нормам и критериям для вступления в Евросоюз.
«Поэтому Украина может забыть об идее вхождения в ЕС, потому что она не соответствует Копенгагенским критериям вступления в Евросоюз, не разделяет ценности стран ЕС и принесет им лишь экономические и финансовые проблемы, – уверен политолог. – Все прекрасно понимают, что Украина не смогла пройти нужный путь, в отличие от той же Польши, и не усвоила сложные уроки для вхождения в европейские институты».
«Однако Польша и страны Балтии продвигают идею вступления Украины в ЕС, следуя собственным интересам. Они рассматривают ее как буфер против России, но этого недостаточно, чтобы войти в ЕС», – констатировал Рар.
«Власти Украины вряд ли оставят свои надежды на вхождение в европейские институты. Киев продолжит торговаться за место в ЕС, потому что у нынешних властей нет альтернативной политической линии», – подчеркнул собеседник.
Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Во-первых, Украина структурно не готова к вхождению в европейские институты. Во-вторых, это создаст дополнительные проблемы финансового и административно-управленческого характера для ЕС, – отметил он. –
В частности, оплачивать ее интеграцию придется Германии, Франции, Бельгии, Люксембургу и Нидерландам, которые не испытывают большого желания этим заниматься.
А активные лоббисты вступления страны в ЕС – Польша и страны Балтии – вовсе не пытаются взять на себя это бремя, потому что они сами являются реципиентами структурных фондов Евросоюза».
Кроме того, помимо объективных причин, политолог указал и на целый ряд вопросов двусторонних отношений Украины со странами ЕС. «Так, у Венгрии и Румынии есть свои наборы претензий к Украине, включая политические и экономические вопросы. Так что они могут выступать против европерспектив Украины. Более того, даже в Польше есть политические силы, которые крайне критически относятся к Украине», – рассказал Кортунов.
«Таким образом, в подавляющем большинстве стран ЕС рассмотрение вопроса о вхождении Украины в объединение считается преждевременным. И вряд ли он станет предметно обсуждаться в обозримом будущем», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.
«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения», – сказал Зеленский.
По утверждению главы государства, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», – добавил он.
Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», – добавил Зеленский.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз (ЕС). В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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«Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2»
Киев оформил заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2», сообщил глава компании Юрий Витренко.
По словам Витренко, компания подала заявку на участие перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей, сообщает РИА «Новости».
Газопровод «Северный поток – 2» построили от побережья России через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство объекта было завершено 10 сентября. До сих пор продолжается процесс получения сертификации, проект должен соответствовать условиям Газовой директивы ЕС.
Процесс может занять несколько месяцев. Германская сторона получила полный пакет документов для проведения процедуры еще в сентябре.
Ранее экс-руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев назвал главную ошибку киевских властей. По его словам, газ надо было закупать весной по низким ценам.
Зеленский заявил о бессмысленности вопросов про принятие Украины в ЕС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.
«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения», – передает РИА Новости слова Зеленского в интервью телеканалу ICTV.
По утверждению главы государства, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», – добавил он.
Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», – добавил Зеленский.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз (ЕС). В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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В Германии обвинили Россию в «ограничении» поставок газа в Европу
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Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек выступил с утверждением, что Россия якобы ограничивает поставки газа в Европу.
«Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа», – приводит ТАСС слова сопредседателя партии «Союз-90»/«зеленые», сказанные им в эфире телеканала ARD.
По его оценке, «хранилища [газа в Германии] не полностью заполнены, а спрос высок». «Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось», – считает он.
Хабек также подчеркнул, что, с точки зрения «зеленых», проект «Северный поток – 2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями (доработанной Газовой директивой ЕС). «Как кажется, Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить», – полагает он.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Назван усугубляющий энергокризис в Европе фактор
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Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе, заявил немецкий телеканал N-TV.
«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», – передает РИА Новости материал телеканала.
Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года.
Россия, полагает N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам. Однако экспортные возможности Москвы, как отмечает автор материала, ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
В Раде заявили о подталкивании Украины к прямому контракту с Газпромом
Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени», заявила депутат Рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила, что ее исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как она начала говорить о «ведении» Украины к прямому контракту с Газпромом, передает РИА «Новости».
«Это что – подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия?», – возмутилась парламентарий.
Ранее Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
Полицейские Германии призвали вернуть контроль на границе с Польшей
В связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту германский федеральный профсоюз полицейских выступил за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей, сообщили немецкие СМИ.
Как передает Deutche Welle со ссылкой на газету Bild, глава профсоюза Хайко Теггац в письме к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу предупредил об опасности «коллапса» на границе, поскольку число мигрантов, задержанных на границе, «растет почти взрывообразно» уже несколько месяцев.
По данным газеты, Теггац указал в письме министру, что количество обнаруженных нелегальных въездов через границу с Польшей в настоящее время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году. Профсоюзный лидер заявил о «существенной дополнительной нагрузке» на немецких полицейских, а также о «значительный риске для здоровья», так как уровень заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.
Теггац признал в своем послании, что общая проблема нелегалов не может быть решена даже временным пограничным контролем. По его словам, суть дела в том, что белорусский «диктатор Александр Лукашенко отвечает на санкции ЕС организованной государством контрабандой». Европа не должна ввязываться в подобные «игры», предупреждает глава профсоюза полиции.
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Напомним, глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
В США увидели в газовом кризисе наказание Европы за отношение к России
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Европа оказалась в плену газового кризиса и поплатилась за высокомерное отношение к России, которая использовала имеющиеся козыри в «энергетическом покере», говорится в статье, опубликованной в американском журнале Forbes.
«Главный урок [газового кризиса в Европе] таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Авторы подчеркнули, что именно желание резко перейти на зеленую энергетику ослабило Европу. Тем не менее, действия России в материале называются «энергетическим покером». Несмотря на то, что издание признало эффективность проектов Москвы (в том числе и «Северного потока – 2»), оно не смогло отойти от популярной среди западных СМИ риторики о якобы влиянии России на рост цен на газ в Европе.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой.
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Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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В России указали на противоречивую позицию США по поставкам газа в Европу
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Коллеги из США призывают Россию нарастить поставки газа в Европу, при этом выступая против «Северного потока – 2», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
Оверчук заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что коллеги из США «призывают Россию нарастить поставки газа в Европу», так как они заинтересованы в стабильной Европе.
«Они говорят: «Если вы будете продавать больше газа в Европу, вы пошлете четкий сигнал, что не используете газ в качестве оружия» (...) Но при этом они выступают против «Северного потока – 2», – отметил он.
Оверчук указал, что доводил до американской стороны позицию России относительно оценок причин ситуации на газовом рынке в Европе, а также точку зрения по вопросу «Северного потока – 2».
«У нас есть своя позиция, у них – своя. Это нормально», – добавил он.
Оверчук также отметил, что работа над климатической повесткой могла бы быть объединяющим началом для расширения экономических связей России и США: «У них есть определенный набор стереотипов в отношении нашей страны. И это, наверное, представляет собой наибольшую проблему. И эти стереотипы надо ломать. Это большая серьезная работа, которой когда-то необходимо будет заниматься. На наш взгляд, толчком здесь могло бы послужить дальнейшее расширение связей в области экономики, в области торговли. И здесь сегодня таким объединяющим началом может быть работа над климатической повесткой и над теми вызовами, которые сегодня для всего мира стоят в связи с очевидными изменениями климата».
В данный момент Москва и Вашингтон выступают за продолжение контактов по вопросу климата, организация новых встреч прорабатывается на уровне профильных министерств.
Ранее Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2».
Президент России Владимир Путин указывал, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
Поляки назвали виновных в росте цен на энергию
Большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы, следует из проведенного исследовательским центром Ipsos опроса.
Из полученных данных следует, что 63% опрошенных считают, что за рост цен на энергию ответственность несет польское правительство. Еще 28% граждан винят в этом Евросоюз, 28% – производителей энергии и 19% – другие странны, в списке есть и Россия, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Речь Посполита».
Опрос проводился в период с 11 по 13 октября. Оппозиционеры в Польше согласились с выводами социологов. Отметив, что за рост цен отвечает правительство, которое сделало ставку на зеленую энергию, заявил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
Еще один вопрос касался подходящего выхода из ситуации. 83% поддержали инвестиции в возобновляемые источники энергии, 82% поддержали снижение налогов, 76% – сдерживание цен, а 65% – финансовую поддержку граждан, которым тяжело оплачивать энергию.
45% поляков выступили за покупку газа у России, 47% за сохранение угля в качестве основного источника энергии, а 39% за реализацию идеи «Евросоюза «Зеленый пакт для Европы», который должен снизить к 2025 году выбросы до нуля.
Власти Польши заявляли, что растущие цены на энергоносители связаны с геополитикой. Говорилось, что Россия намеренно ограничивает поставки газа в Европу, чтобы ввести в эксплуатацию «Северный поток 2».
Ранее сообщалось, что Евросоюз может оштрафовать Газпром из-за роста цен на газ для Европы, заявлял польский эксперт Войцех Якубик. Он отметил, что цены на энергию устанавливаются в большой степени искусственным способом. Также эксперт напомнил о штрафах, выписанных Еврокомиссией Google и Facebook, подчеркнув, что к Газпрому относят снисходительно.
Вступили в силу новые правила подключения участков к газу
С понедельника вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям, постановление опубликовано на сайте правительства.
Теперь получать газ в дома могут только граждане, проживающие в населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. Газ можно использовать для домашних нужд.
«Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Чтобы провести топливо до своего участка нужно подать заявку через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. Необходимо иметь при себе топографическую карту, ситуационный план и документы на право владения участком.
О сроках проведения позже сообщат специалисты, все будет зависеть от удаленности дома от газораспределительной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что уже 30 тыс. россиян заключили договоры на догазификацию, часть из них отработана. Итоги подвел вице-премьер Александр Новак. Основные федеральные акты регионы уже приняли. Чиновник дал поручение ускорить темпы газификации, а также рассмотреть проведение льготного подключения.
Напомним, президент Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации проведут до 2023 года, а второй – до 2030 года.
Зеленский заявил о достаточном количестве газа «по нормальным ценам» для потребителей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газа «по нормальным ценам» для потребителей хватит.
«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тыс. долларов. То есть, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен (1,9 долларов), а так для людей от НАК «Нафтогаз» около 8 гривен», – заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».
Ранее бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.
В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.
Еврокомиссия захотела наказать Польшу за решение КС страны
Еврокомиссия (ЕК) отреагирует на решение Конституционного суда (КС) Польши: среди имеющихся инструментов – оспаривание решения в суде ЕС и процедура лишения финансирования, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник обсуждают ситуацию с верховенством права в Польше, передает РИА «Новости».
«Мы не позволим, чтобы наши общие ценности подвергались угрозам. Еврокомиссия будет действовать, все имеющиеся возможные опции известны: первая – это процедура нарушения, в ходе которой мы оспорим решение КС Польши. Вторая опция – это задействование условного механизма финансирования и другие финансовые механизмы. Правительство Польши должно нам объяснить, как оно собирается защитить европейские деньги», – сказала фон дер Ляйен.
Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Европейском парламенте, заявил, что республика не отказывается от соблюдения европейского права, но высшим законом в стране остается конституция. По его словам, право ЕС превосходит национальное право только на уровне законов, передает ТАСС.
Он отметил, что аналогичный подход ранее был утвержден конституционными судами Дании, Франции, ФРГ и других стран.
«Мы не сомневаемся в верховенстве европейского права над национальными законами во всех областях, где компетенции были переданы Евросоюзу странами-членами. Но как и суды многих других стран, польский Конституционный суд ставит вопрос, является ли верным решение о монополии суда ЕС на определение фактических границ передачи компетенций», – добавил он.
В контексте спора о верховенстве глава польского правительства отверг «язык угроз и шантажа со стороны европейских институтов» и обвинения в планах Польши выйти из ЕС.
«Польша есть и останется членом ЕС. Мое правительство – часть проевропейского большинства», – заверил Моравецкий.
Он также подчеркнул, что ЕС «является великим достижением государств Европы», это, по его словам, мощный экономический, политический и социальный союз, самая сильная и самая развитая международная организация в истории.
Однако ЕС не является государством, «государства – это 22 страны-члена, это страны остаются европейским сувереном», и «эти страны определяют круг компетенций, переданных Европейскому союзу».
«В Трактатах мы передали Евросоюзу очень большой круг компетенций. Но мы не передали ему всего. Много пунктов права остается компетенцией национальных стран. Мы не сомневаемся в том, что касается верховенства европейского права над национальными законами во всех областях, где компетенции были переданы Евросоюзу странами-членами», – добавил польский премьер.
Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров.
Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится бунт Польши против Евросоюза.
В Британии призвали прекратить нападки на Россию из-за газа
Страны Запада на фоне энергетического кризиса ведут себя крайне нелогично, возлагая всю ответственность на Россию, заявила британская журналистка Мэри Дежевски.
В статье для интернет-издания Spiked она написала, что в Европе считали Россию обязанной оказать помощь, например, снизив цены на энергоресурс, передает РИА «Новости».
По ее словам, другие страны, как, например, США и Британия, пытаются совместить несовместимое, всячески препятствуя запуску «Северного потока – 2» и одновременно с этим прося поставлять больше газа, обвиняя Москву в попытках извлечь выгоду из ситуации.
Дежевски считает, что тем самым они демонстрируют глупую игру в трубопроводную политику.
Автор статьи подчеркивает, что сделать Россию козлом отпущения для Запада проще признания своих ошибок в энергетике: в частности, идею закупать газ на спотовом рынке вместо подписания долгосрочных контрактов. Оказали влияние и погодные условия – холодная зима и безветренное лето.
«Как это часто бывает, Запад поспешил обвинить Москву в проблемах, которые сам себе частично и создал. Существовало также не особо скрытое мнение, что Россия должна каким-то образом признать моральное обязательство помогать Европе, либо поставляя больше газа, либо снижая цены, а желательно и то, и другое», – пишет Дежевски, обращая внимание, что такой «благотворительности» почему-то ждут лишь от Москвы, хотя поставками занимаются и другие государства.
При этом, как отмечает журналистка, реакция Кремля на эти выпады была сдержанной, поскольку президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа можно нарастить, если Европа попросит. Также Дежевски предложила последовать совету постпреда России при ЕС Владимира Чижова, призвавшего Евросоюз относиться к Москве как к партнеру.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
На Украине исключили нехватку газа на зиму
Украине хватит газа на предстоящую зиму, даже если нерезиденты вывезут из страны свои запасы, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, объем газа европейских компаний в украинских ПХГ не превышает 15%.
«Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа», – написал Витренко в Facebook.
Также Витренко напомнил, что газотранспортная система (ГТС) Украины имеет большой резерв мощности.
«В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 млрд кубов газа и не лопнула... Более того – без проблем может транспортировать еще гораздо больше», – отметил глава Нафтогаза.
По его словам, на основных маршрутах по Украине идет не одна труба, а несколько, на некоторых – до пяти, поэтому есть резерв. Он также отметил, что страна может проводить ремонт ГТС не прекращая транзит.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что мощность ГТС Украины составляет 145 млрд кубов газа, а суммарная мощность газопроводов, которые за последние 20 лет построили в обход Украины – 180 млрд кубов в год.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.