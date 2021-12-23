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Следствие потребовало арестовать избивших фигуриста Соловьева
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Следствие ходатайствует о заключении под стражу двух молодых людей, обвиняемых в избиении в центре Москвы олимпийского чемпиона по танцам на льду Дмитрия Соловьева, сообщили в прокуратуре столицы.
«С согласия прокурора Центрального административного округа дознавателем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении двух 18-летних фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.
До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнивала происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в отношении двух подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
«НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании.
Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».
Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке.
Отец девятилетней студентки МГУ раскрыл оценку дочери за экзамен по психологии
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Малолетней учащейся факультета психологии МГУ Алисе Тепляковой на экзаменах поставили неудовлетворительную оценку, заявил ее отец Евгений Тепляков в соцсетях.
«Комиссия «поставила» оценку еще вчера. Разумеется, неуд. С мотивировкой «знания фрагментарные, а не системные». При том, что по критериям даже в этом случае ставится как минимум тройка», – написал он в своем блоге в LiveJournal (авторская орфография здесь и далее сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).
Он добавил, что суть конфликта в вузе заключалась в том, что «ребенка незаконно удерживали на факультете почти два часа», ее якобы заставляли делать то, на что родители не дали согласия.
«При этом требование отца ребенка вернуть ему девочку успешно игнорировались. А [Артем] Ковалев, зам. декана, просто говорил «Алиса, вас ждут для оглашения оценки». На резонное замечание «я отец ребенка, будьте добры озвучить оценку мне» просто разворачивался и уходил. Трижды», – пояснил Тепляков.
Также он объявил, что намерен подать в суд на факультет из-за нарушений, которые, по его словам, допустили при проведении экзамена.
Отец студентки пояснил, что их уведомили об экзамене за три дня, учебная часть не рассказала про состав билетов и про критерии оценивания.
«Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут», – заявил он РИА «Новости».
Мужчина добавил, что его не пускали к ребенку, а девочку держали в кабинете, задавали множество дополнительных вопросов и не отпускали к отцу, хотя она и просила.
«Нарушения... длились на протяжении полугода, слова факультета о том, что они дружелюбные и что они Алису опекают, не соответствуют действительности. Поэтому мы не просто оспариваем оценку, а сама процедура экзамена была незаконна, и мы, скорее всего, будем обращаться в суд и в полицию по поводу действий факультета психологии. Мы уже направили обращения в Следственный комитет, в прокуратуру и в полицию», – сказал он.
Напомним, отец девятилетней первокурсницы психфака устроил в университете скандал. После того, как Теплякова дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию.
Факультет, комментируя ситуацию, не увидел выдающихся успехов у девятилетней студентки, и изложил свою версию произошедшего.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что действия отца в вузе были неадекватными.
Доктор Курпатов предпринял попытку договориться с отцом бывшего любовника
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В Санкт-Петербурге стали известны подробности разговора доктора Андрея Курпатова и отца его бывшего личного помощника и любовника Алексея Иевского о воровстве, изменах и мошенничестве.
Доктор Курпатов обвиняет Иевского-младшего в воровстве, мошенничестве и изменах, а в качестве компромисса предлагает экс-любовнику признать часть своих преступлений и получить условный срок. На это Константин Иевский (отец Алексея) пойти отказался, он выразил желание просто закрыть уголовное дело и договориться полюбовно, считая главной ошибкой сына, что это не было сделано сразу, пишет «Делфи».
При этом стороны не достигли компромисса, однако уверили друг друга, что готовы договариваться.
Как утверждает доктор Курпатов, Иевский втерся к нему в доверие, а затем переписал на себя земельные участки, комнату в коммуналке, Porsche примерно за 110 тыс. евро и драгоценности почти на 50 тыс. Кроме того, молодой человек якобы вывел со счетов компании психолога «Онлайн Продакшн» около полумиллиона евро, хотя формально Иевский был ее единственным владельцем и гендиректором.
У Иевского-младшего совсем другая версия. Он настаивает, что состоял в отношениях с Курпатовым, который дарил дорогие подарки, включая машину и драгоценности. Со слов Иевского, пара рассталась из-за измены психолога, который впоследствии потребовал вернуть подарки. Сейчас Иевский находится в СИЗО, и ему грозит реальный срок.
Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд
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Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота.
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич).
«Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк.
Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов.
«Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Член СПЧ: В девять лет на психфак МГУ – это очень изощренное издевательство
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«Я до сих пор удивлен тому, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком», – заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе, комментируя конфликт, произошедший во время экзамена между отцом девятилетней студентки и преподавателями МГУ.
Отец девятилетней студентки первого курса МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков сообщил, что написал заявление в полицию на сотрудников вуза. По его версии, педагоги удерживали его дочь в университете. Также он заявил о намерении обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и суд.
«В девять лет на психфак МГУ – это очень изощренное издевательство. Для чего это девятилетней девочке, насколько это полезно ребенку – огромнейший вопрос. Я понимаю, что тщеславие иногда перекрывает у нас заботу о собственных детях, но мы уже достаточно услышали об этом человеке. Хватит!» – говорит Горгадзе.
Он полагает, что родителям Тепляковой, вероятно, стоит забрать ее из МГУ и позволить ей нормально развиваться, ведь в девять лет ребенок может узнать на психфаке вещи, которые явно не соответствуют ее возрасту. Собеседник подчеркивает, что весь этот «скандальный пиар» лично у него не вызывает никакого умиления и восхищения талантом девочки, потому что это похоже на некий «родительский проект».
«Для чего это делается, я не понимаю, но это явно не во благо, а в ущерб ребенку. Что касается уголовного дела, то здесь тяжело оценивать перспективы, потому что ситуация странная. Если мы рассматриваем студентку МГУ и говорим о том, что ее удерживает педагог в аудитории – да, аудитория не проходной двор. В аудитории во время занятий, сдачи экзамена или зачета студентам непозволительно выходить тогда, когда они хотят. Ребенку девять лет – понимаю, но не понимаю, что она тогда делает в МГУ. Пусть идет в школу в третий класс, там совсем другие правила, режим», – считает адвокат.
Член СПЧ подчеркивает, что ни в каких документах действительно не прописано, что преподаватель может удерживать студента на какое-либо время в аудитории во время прохождения экзамена, однако все люди прекрасно понимают, что это норма.
«Есть вещи, которые априори понятны всем. Экзамен не всегда длится 45 минут, он может затянуться. Здесь нет ничего удивительного. И если папа все-таки рассматривает свою дочь как ребенка, тогда пусть заберет ее из МГУ. Если он рассматривает ее как студентку, тогда я не понимаю, в чем претензия», – рассуждает адвокат.
«МГУ – не детский сад, господа хорошие. Это МГУ – престижнейший вуз страны и мира. Не надо его превращать в ясли», – заключил Горгадзе.
Ранее отец маленькой первокурсницы психфака устроил в университете скандал. После того, как Теплякова дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец».
Одногруппники девятилетней студентки предположили, что из-за пропуска онлайн-лекций и внутрисеместровых аттестаций у девочки могли появиться долги по учебе. По их словам, исправно ходила на лекции Теплякова только в первый месяц семестра. Позже на психологическом факультете МГУ подтвердили эту информацию, передает ТАСС. Кроме того, в заявлении вуза, поступившем в газету ВЗГЛЯД после произошедшего конфликта, рассказали, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил выдающихся успехов при освоении студенткой дисциплин из учебного плана.
Также Тепляков поделился, что преподаватели поставили его дочери неудовлетворительную оценку на экзамене, аргументировав это тем, что «знания фрагментарные, а не системные».
Санду заявила о попытках решить «хотя бы часть проблем» с Россией
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Кишинев пытается «найти решение хотя бы части проблем из повестки с Россией», заявила президент Молдавии Майя Санду.
Как заявила Санду, таких проблем «много». В частности, требуют решения вопросы поставок товаров из Молдавии в Россию, обеспечения соцзащиты граждан Молдавии в России и наоборот. Также необходимо обсудить урегулирование приднестровского конфликта и уничтожение боеприпасов со складов в Колбасне, сказала Санду. По ее словам, страны «поддерживают связи на разных уровнях». Президент Молдавии сообщила, что «ведутся переговоры о визитах на уровне министерств обороны, готовится заседание межправкомисcии, согласовывается дата его проведения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Moldova 1.
В августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с президентом республики Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь. Козак рассказал, что обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в Приднестровье оперативная группа российских войск.
В России предложили замену игрокам НХЛ на Олимпиаде
Большая часть российской команды на Олимпийских играх после отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду будет из участников Кубка Первого канала, заявил советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский.
«На Олимпиаду поедут сильнейшие. Если хоккеисты из НХЛ не поедут на Олимпийские игры – значит, поедут игроки из КХЛ. Основной костяк, конечно, будет из ребят, которые участвовали в Кубке Первого канала. Но это не говорит о том, что только из них будет составляться команда, будут рассматриваться все сильнейшие на данный момент», – цитирует Каменского ТАСС.
Он отметил, что российские игроки НХЛ также хотели бы поучаствовать в Олимпиаде, и их бы хотели видеть и зрители.
Ранее НХЛ объявила о запрете для игроков участвовать в Олимпиаде в Пекине. Свое решение лига обосновала выросшим числом перенесенных матчей из-за пандемии и неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.
Индонезия отказалась от закупки Су-35
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Индонезия вынуждена отказаться от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35 по бюджетным соображениям, заявил начальник главного штаба ВВС Индонезии главный маршал авиации Фаджар Прасетио.
«Что касается (самолетов) «Сухой-35», с тяжелым сердцем нам приходится отказаться от этих планов», – передает РИА «Новости» слова Прасетио. По словам маршала, правительство Индонезии рассматривает приобретение вместо Су-35 французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX по соображениям бюджета.
«С самого начала говорилось, что в увеличении наших возможностей в воздухе мы опираемся на бюджет. Если те люди, которые отвечают за закупки (с точки зрения бюджета) не очень настроены (на Су-35), значит, мы не можем продолжать обсуждение, и все с большой долей вероятности поменяется на Rafale», – сказал начальник главного штаба ВВС Индонезии.
Напомним, в марте 2020 года агентство Bloomberg написало, что Индонезия якобы под давлением США отказалась от планов по закупке у России 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Индонезия официально не отказывалась от покупки у России многофункциональных истребителей Су-35.
НХЛ запретила игрокам участвовать в Олимпиаде в Пекине
Хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не смогут участвовать в Олимпийских играх в Китае, об этом заявили в самой организации.
Такое решение приняли из-за выросшего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата лиги, эти переносы связаны с эпидемиологической обстановкой, а также сохраняющейся неопределенностью из-за пандемии, передает РИА «Новости».
Изначально НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с коронавирусом изменится к худшему.
Ранее в НХЛ заявили об остановке регулярного чемпионата на рождественскую паузу, его остановили раньше запланированного.
Украина договорилась импортировать газ через Венгрию
Украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
Новогоднее поздравление посла России в Таллине удивило эстонского депутата
Эстонский депутат, председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сообщил в Twitter, что ему вручили открытку от российского посла в Эстонии Александра Петрова.
В ней посол обещает, что в новом году Россия «не собирается совершать агрессивных действий против соседей», говорится в посте. «Между тем, кажется, мы все неправильно понимаем Россию», – написал он в своем Twitter.
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Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО.
Это заявление было сделано после призыва Владимира Путина к странам НАТО начать переговоры с целью предоставления России «надежных и долгосрочных гарантий безопасности».
Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на четверг
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Газпром во время дополнительной сессии аукциона не забронировал на четверг мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.
Газпром в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на четверг во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным, передает РИА «Новости».
Всего предлагались мощности в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющейся для Газпрома одним из основных маршрутов поставок газа в Европу.
Компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели: на 17 декабря она выкупала 27 млн кубометров, на 18 декабря – 5,2 млн, на 19 декабря – 4,2 млн, а на 20 декабря – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 млн кубометров.
Напомним, в среду компания третий день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе. В Газпроме сообщали, что поставляют газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Снижение поставок по «Ямалу – Европе», наряду с прочими факторами, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.
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Москва отвергла предварительные условия США по гарантиям безопасности
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Россия не потерпит каких-либо предварительных условий от США в работе по формализации предложенных российской стороной гарантий безопасности, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, Москва хочет быстрой формализации тех договоренностей, которые положены на бумагу и обличены в договорную форму.
«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что выполнение выдвинутых Россией к США и НАТО требований по обеспечению своей безопасности стало бы возвратом к ситуации в Европе на 1997 год, для Словакии желание стереть достигнутое за 20 лет является неприемлемым.
В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В ЛНР сбили корректирующий огонь украинский беспилотник
Военные непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, который ВСУ применяли для корректировки огня, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.
«Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», – приводит слова представителя Народной милиции агентство «Луганскинформцентр».
Он добавил, что украинские военные пытались обстрелять позиции военных ЛНР, чтобы спровоцировать на ответные действия. «Готовившаяся провокация не увенчалась успехом», – заключил Микужис.
Ранее украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщают украинские СМИ.
На данный момент на вооружении ВСУ стоят около 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Комплексы впервые применены в Донбассе, стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется.
Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе.