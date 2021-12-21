Сторонники Саакашвили не смогли масштабно поздравить его с днем рождения

Политолог: Предложение России по гарантиям безопасности застало США врасплох

«Американцы как минимум понимают, что обсуждать с Россией ее требования по НАТО нужно. Это позитивный сигнал. Но их ответ пока выглядит растерянным», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепе пообещали озвучить «обеспокоенности действиями Москвы» в ответ на ее пакет предложений по гарантиям безопасности.

«Ответ американской стороны – очень прозрачный намек на готовность Вашингтона говорить с нами на заявленные темы. Это не означает, что американцы согласны на предложения России, но у некоторой части внешнеполитического истеблишмента Штатов есть настрой на конструктивный диалог», – подчеркнул политолог-американист Малек Дудаков.

По его мнению, Соединенные Штаты «были застигнуты врасплох очень откровенными российскими предложениями». «Сейчас мы наблюдаем растерянную реакцию Вашингтона», – считает эксперт.

«Что касается озабоченностей, которые могут высказать США, то в первую очередь они будут касаться Украины. Вашингтон хочет получить от Москвы гарантии того, что Россия не начнет военное наступление, которое якобы готовилось», – предположил собеседник.

«Кроме того, наверняка американцы затронут проблемы размещения российских ракет в Белоруссии и Калининградской области. Вполне возможно, что они поднимут тему военных учений России на западных рубежах, в том числе опять же на белорусской территории», – продолжил Дудаков.

Помимо прочего, Штаты могут «добавить вопросы», которые больше связаны с их внутренней политикой. «Речь про кибербезопасность. По мнению американцев, обычно от нас идут все эти «замечательные» хакерские атаки, – с иронией заметил политолог. – Все, что связано с «вмешательством» Москвы в американскую внутреннюю политику, дискутируется постоянно». «Наши партнеры готовы серьезно говорить. Но не стоит ждать, что Россия будет готова согласиться на ответные предложения американских коллег», – заключил Дудаков.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он и добавил, что Вашингтон готов к дипломатической работе в Москве.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности и «готова это делать максимально быстро». «Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – добавил он.

Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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