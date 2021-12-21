Мантуров анонсировал серийное производство внедорожника Aurus

Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым.

«Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием (...) вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», – цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что США должны понять, что России некуда отступать с учетом их планов на Украине.

«То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать – это же не за тысячу километров нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», – сказал Путин.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.

Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).