В тоннеле в центре Москвы столкнулись четыре машины ОАЭ заказали большую партию Aurus 18 ноября 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Объединенные Арабские Эмираты хотят купить большое количество российских автомобилей Aurus, вопрос сейчас обсуждается, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, рассказывая об итогах заседания межправкомисисии двух стран. «Во-первых, уже коллеги сейчас размещают большой заказ, я не могу сказать количество машин, это в процессе обсуждения и в какой конкретно версии –скорее всего, это будут большие бронированные машины, это будет базовая сделка, помимо того, что было уже приобретено эмиратской стороной», – передает РИА «Новости» слова Мантурова. Министр уточнил, что «один лимузин уже эксплуатируется». «Недавно премьер-министра Казахстана встречали на нашем бронированном лимузине Aurus. Я слышал даже, что были обсуждения о заказе Казахстаном. Конкретно сколько и кто будет заказывать, у меня финальной информации не было», – добавил глава Минпромторга. По словам Мантурова, вопрос открытия шоурума российских люксовых автомобилей Aurus на территории ОАЭ обсуждается. «Мы только обсудили (открытие шоурума в ОАЭ) – сама идея недавно пришла нам в голову... мы даже не знаем до конца, где это лучше делать. Около аэропорта, или наоборот, ближе к деловой активности, пока это некие наброски, но мы считаем, что это хорошая сама по себе предпосылка и идея о создании таких международных шоурумов», – сказал Мантуров. Он добавил, что вариант открытия шоурумов в других странах тоже рассматривается. «Идеи приходят по мере развития проекта. Мне кажется, что логично было бы начать с эмиратов, потому что это центр деловой активности Азии, Ближнего Востока и это наши индустриальные и стратегические партнеры. А почему, нет, может быть, в Юго-Восточной Азии потом создать», – объяснил министр. «Явно не в Европе. С этого мы точно не начнём», – уточнил глава Минпромторга. На данный момент у бренда уже есть два шоурума в Москве: в комплексе «Авилон Легенда», расположенном на территории бывшего ЗИЛа, и в «Москва-Сити» (партнер дилер «Панавто»). В первой половине 2022 года должен открыться шоурум в Санкт-Петербурге, официальным партнером будет дилер Автоdom. Как рассказал Мантуров, досборка люксовых российских автомобилей Aurus в ОАЭ, вероятнее всего, возможна со стартом производства внедорожников этой марки. «Я думаю, это (досборка в ОАЭ), возможно, когда мы запустим производство внедорожников, потому что внедорожники крайне востребованы именно в регионе Азии и Ближнего Востока», – рассказал он. Начнем с центра кастомизации – он может быть под Aurus, помимо шоурума. Центр кастомизации может под Senat, под Komendant и под лимузин может быть. Мы обсуждали такое и коллеги на индустриальном уровне такие моменты обсуждают», – добавил министр. Ранее газета «ВЗГЛЯД» подробно писала, что российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам.

Литовский депутат: Тихановская ест за наш счет и не может сказать «добрый вечер» 17 ноября 2021, 14:36

Фото: Mika Schmidt/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Член Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, назвав ситуацию с ней унижением для страны. Жемайтайтис написал в Facebook, комментируя выпуск одной из местных передач, что он «не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена», передает Sputnik «Литва». «(Тихановская) год живет в Литве, ест за наши деньги, (имеет) защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа». Когда люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык, а здесь ничего! Позор моей стране! И еще показывает по LRT! Что дальше? Может быть, изменим конституцию Литовской Республики и предложим (Тихановской) стать президентом?» – написал он. Политика также повеселило, что СМИ назвало Тихановскую «лидером оппозиции», потому что она не может быть «президентом», хотя глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что она является якобы «главой» Белоруссии. Также депутата возмущает, что один год содержания Тихановской обошелся Литве в 400 тыс. евро. Напомним, в августе 2020 года после президентских выборов, по итогам которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Его соперница на выборах Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, а его вступление в должность назвала «попыткой захвата власти». Она заявила, что одержала победу на выборах. Тихановская уехала из республики, за границей она проводит встречи с властями иностранных государств. Так, в Чехии ее приняли как президента Белоруссии. Между тем в Белоруссии на нее завели дело по статье о присвоении власти. Страны НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России 17 ноября 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России вошли США, Чехия, Великобритания. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) SSSS-экспорт в США вырос с 706 млн долларов примерно до 841 млн долларов, в Чехию – с 102 млн долларов до 706 млн долларов, в Германию – с 173 млн долларов до 302 млн долларов, в Нидерланды – с 53 млн долларов до 222 млн долларов, передает РБК. Также в десятке крупнейших получателей российских секретных товаров за весь 2020 год фигурировали только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Экспорт, закодированный в статистике ФТС как SSSS, включает в себя поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), самолетов и вертолетов – как военных, так и гражданских (группа 88), ядерных материалов (некоторые товарные позиции группы 28). Отмечается, что на основе этих данных невозможно точно определить, сколько Россия отправляет за рубеж вооружений или ядерного топлива. Вместе с тем крупнейшим покупателем российской чувствительной продукции второй год подряд является Алжир, причем в основном речь идет о поставках авиационной техники и вооружений. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией. Скрытый экспорт в Чехию, отражающий сумму по группам 88 (авиатехника, детали к ней) и 93 (оружие, боеприпасы) в неизвестной пропорции, за девять месяцев 2021 года, по открытым данным ФТС, составил 705,9 млн долларов, однако зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям 88 и 93 за девять месяцев текущего года составил менее 5 млн долларов. Представитель Чешского управления статистики (CZSO) пояснил, что, вероятно, разночтение связано с тем, как отражается временный вывоз авиатехники из России на ремонт в Чехию. «Со стороны нашей внешнеторговой статистики мы не учитываем летательные аппараты, которые ввозятся к нам для ремонта/техобслуживания, а затем вывозятся обратно. В основном это летательные аппараты из России. С нашей стороны корректно учитывать это в балансе услуг», – заявил представитель CZSO. Известно, что в Чехии работает и компания LOM Praha, учрежденная Минобороны Чехии, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро.Организация закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков, следует из базы данных ImportGenius. Также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с 2008 года владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Схожий временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, так как зеркальная статистика европейского агентства Eurostat показывает символические объемы импорта из России по группам 88, 93. Российская таможенная статистика также отражает секретный экспорт в Германию на сумму порядка 50 млн долларов за январь-сентябрь 2021 года по группе «Продукты неорганической химии; соединения (...) радиоактивных элементов или изотопов». В свою очередь, по данным Eurostat, импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов в Германию из России составил около 45 млн евро за тот же период. Экспорт в Соединенные Штаты под кодом SSSS составил 841 млн долларов за первые три квартала года – почти столько же, сколько за весь прошлый год. В том числе речь идет о 574 млн долларов скрытого экспорта в группе химических соединений. В свою очередь, внешнеторговая статистика США, предоставляемая без изъятий американским Бюро переписи населения (US Census Bureau), показывает, что импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов из России составил около 541 млн долларов, включая 522 млн долларов поставок обогащенного урана (плутония). Поставки низкообогащенного урана из России в США ведет «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX, входит в «Росатом»). В 2020 году выручка компании в США составила 784 млн долларов, или 37% совокупной выручки. По данным канадской уранодобывающей компании Cameco, цена урана в долгосрочных контрактах в 2021 году (с января по конец октября) выросла примерно на 23%. Другая существенная часть чувствительного экспорта из России в США – это поставки патронов для гражданского стрелкового оружия. В январе-сентябре импорт российских патронов в США (входят в группу 93 «Оружие и боеприпасы» ТН ВЭД) достиг 142,5 млн долларов – больше, чем за весь 2020 год. Отмечается, что Россия – крупнейший иностранный поставщик патронов в США. В сентябре 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России, что должно негативно отразиться на поставках российских патронов. Ранее сообщалось, что Россия получила первые заявки на поставку БТР «Бумеранг» из-за рубежа. Названы самые популярные в России породы кошек 17 ноября 2021, 13:38

Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Текст: Татьяна Косолапова

У большинства жителей России живут беспородные кошки, однако среди самых популярных пород сибирские, короткошерстные британские, американские мейн-куны, рассказала газете ВЗГЛЯД президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко, отметив, что среди россиян существуют предубеждения не только против черных кошек, но и против белых. В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассказали, что черных кошек жители столицы забирают из приютов в три раза реже, нежели животных другого окраса. Эксперты полагают, что данное явление связано с суевериями, однако они уверяют, что черные коты не опасны и такие же ласковые и дружелюбные, как и другие. «У большинства жителей России живут беспородные кошки. Но если мы говорим о какой-то популярной породе, то для русского человека красивая кошка – это большая пушистая кошка. Соответственно, это крупные кошки, например сибирские, короткошерстные британские, американские мейн-куны – это три основные породы, которые сейчас популярны в России», – рассказывает Шевченко. Поскольку Россия – большая страна, также популярны и многие другие породы кошек, например восточные, потому что они тонкие, звонкие, элегантные, красивые и очень умные, обучаются так же легко, как и собаки, продолжает эксперт. Кроме того, есть категория людей, которая любит животных без шерсти, поэтому предпочитают заводить в качестве домашнего животного кошку породы сфинкс, а те, кто любит мохнатых, покупают курчавых корниш-рексов. «Что касается окрасов, то действительно есть предубеждение против черных кошек, но среди породистых кошек это не работает – кошатники очень любят черных ориенталов, которые выглядят как пантеры. Единственное, не очень любят кошек белого окраса, потому что полагают, что они сильно пачкаются. Но это ошибочное мнение, кошки сами по себе чистюли, постоянно умываются и вычесывают языком свою шерсть. Красных кошек тоже очень любят, потому что они нарядные, красочные, разных предпочитают», – говорит фелинолог. Она отмечает, что самыми дорогими породами, как правило, являются самые популярные в стране (в России – сибирские, короткошерстные британские, американские мейн-куны), а также редкие, например короткошерстные бомбейские, бурмы. В Европе же сейчас модно приобретать длинношерстных кошек (мейн-кунов, норвежских лесных, турецких ангоров). «На любую породу есть свой любитель. Кому-то кажется, что кошка без шерсти, например сфинкс, страшная, вся в складочку, а кто-то говорит, что она очень красивая. Кому-то не нравятся те же персы (персидские кошки – прим. ВЗГЛЯД), потому что у них очень длинная шерсть, за которой нужно ухаживать, а для кого-то это самая красивая классическая порода. На каждую породу всегда найдется свой ценитель», – объясняет Шевченко. Также специалист рассказывает, что в России есть четыре национальные породы, которые признаны и ценятся практически во всем мире: сибирские, уральские рексы, донские сфинксы, курильские бобтейлы. Ранее в пресс-службе торговой интернет-площадки «Авито» провели анализ во время нерабочей недели в России и выявили, что граждане начали чаще приобретать домашних животных: спрос на кошек вырос на 24% по сравнению с предшествующей рабочей неделей, собак и птиц стали покупать чаще на 22%. Немецкие СМИ раскрыли требования Лукашенко на переговорах с Меркель 17 ноября 2021, 21:59

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Текст: Кристина Коваленко

Издание BILD подробно сообщило о содержании 50-минутного разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темой беседы стала ситуация на польско-белорусской границе. «То, чего хотел белорусский лидер – признания президентом, чтобы больше не было пренебрежительного «господин Лукашенко»», – сообщает «Рамблер» со ссылкой на BILD. Также Лукашенко потребовал отменить санкции ЕС против Белоруссии, которые ввели после выборов в 2020 году и из-за принудительной посадки самолета Ryanair. Возвращаясь к главной теме беседы, Лукашенко попросил выделить средства на строительство пунктов приема для беженцев, так как есть опасения, что еще большая волна мигрантов из Афганистана отправится в Европу через Белоруссию. Глава республики потребовал «забрать половину мигрантов, ранее въехавших в Белоруссию». Меркель пообещала обсудить предложения, высказанные Лукашенко, с членами ЕС. Так, Меркель отметила, что готова обсуждать урегулирование ситуации на границе, если Лукашенко будет гарантировать отправку мигрантов в свои страны. Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не сообщалось, кто получит эти средства, а также о месте строительства приютов. С прошлой недели на границе между Польшей и Белоруссией находятся около 2 тыс. мигрантов. Беженцы накануне предприняли попытку штурма, чтобы попасть на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Ранее Латвия, Литва и Польша сообщали об участившихся случаях задержания мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко заявлял, что сил и средств сдерживать поток мигрантов, стремящихся в ЕС, у Минска нет из-за санкций. Эрдоган сфотографировался у «карты тюркского мира» с регионами России 17 ноября 2021, 22:04

Фото: twitter.com/MHP_Bilgi

Текст: Елена Мирошниченко

Лидер турецких националистов Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «карту тюркского мира», в который вошли регионы России от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии. Момент передачи карты запечатлен на фото, которое было опубликовано в Twitter партии националистического движения Турции (МНР). В «тюркский мир», по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана. На прошлой неделе Эрдоган провел саммит Организации тюркских государств, куда помимо Турции входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. На саммите Эрдоган обозначил цели объединения и сообщил о принятии документа под названием «Видение тюркского мира до 2040 года». В Генштабе назвали срок разгрома инфраструктуры ВМС Украины при нападении на Крым 17 ноября 2021, 17:53

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот произведет полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника от 50 минут до 10 часов, заявил высокопоставленный источник в Генштабе ВС России. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море. Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море. Тесть Кокорина напал на главу крупной IT-компании 17 ноября 2021, 13:12

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

В коттеджном поселке «Никологорское» Руслан Валитов, известный, тесть футболиста Александра Кокорина, напал на бизнесмена Льва Матвеева из-за дорожного конфликта. Как сообщает Telegram-канал Mash, в понедельник днем Матвеев подъехал к своему участку на автомобиле Mercedes. Спустя несколько минут его догнал Genesis Валитова. Тесть футболиста обвинил соседа в превышении скорости. В ходе перепалки завязалась драка, сопровождавшаяся оскорблениями и угрозами. «На «Мерсе» осталась приличная вмятина и сломанное зеркало. Матвеев думает, что нападавший был под наркотиками», – сообщает канал. Со слов местных жителей, Валитов отличается буйным поведением и недавно нападал на рабочих с арматурой в руках. Матвеев обратился в полицию, идет проверка. Лев Матвеев окончил Минский радиотехнический институт в 1993 году, специальность – инженер-программист. Во время обучения в институте неоднократно становился призером республиканских олимпиад по программированию. В период учебы возглавлял отдел баз данных в частной фирме. Автор ряда патентов в области обработки неструктурированной информации. На разных этапах карьеры возглавлял ИТ-компании численностью от 30 до 500 человек. В 1995 году основал собственную компанию. Председатель совета директоров группы компаний SearchInform – компания разрабатывает программное обеспечение по защите бизнеса от утечек информации и контролю рабочего времени (DLP-система, система контроля времени). Спикер на ежегодных конференциях в сфере ИБ, основатель ежегодного RoadShow SearhInform – серии образовательных конференций для специалистов сферы ИБ. Член Ассоциации независимых разработчиков ПО, член ТПП, реестра российских разработчиков ПО. Ранее Кокорин рассказал, как тюрьма изменила его жизнь. Напомним, суд удовлетворил ходатайство футболиста Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении и подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре Москвы футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. После освобождения футболисты рассказали о своем заключении. Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева. Опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев» 17 ноября 2021, 19:39

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась, говорится в расследовании признанного в России иноагентом издания Bellingcat, который раскрыл детали истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера». Киев намеревался посадить самолет с «вагенровцами» при помощи фейковых сообщений о готовящемся теракте на борту.



То есть Киев хотел сделать то, что позже удалось сделать Минску с самолетом Ryanair и Романом Протасевичем на борту. По данным Bellingcat, операция провалилась из-за ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, который был в курсе деталей операции и одобрил ее. После этого «вагнеровцев» задержали в Минске. Отмечается, что подготовленный Главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года, передает «Интерфакс Украина». Напомним, в прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. При этом телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Дибров: 80 процентов зрителей – идиоты 17 ноября 2021, 13:43

Фото: Первый канал/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью СМИ заявил, что 80% всех зрителей в стране – идиоты, но с остальными все же есть о чем разговаривать. «Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80% зрителей – идиоты, тогда как 20% – дельные люди, с которыми есть о чем поговорить. Так было и тогда. Особенность той поры – мы не думали о деньгах. Первым стал думать о них на ТВ Владик Листьев, с которым мы познакомились на тех же «Веселых ребятах», – заявил Дибров в интервью «Экспресс газете». В 2020 году Дибров рассказал, что получает пенсию в размере 33 тыс. рублей. Дибров – член академии Российского телевидения (2001). С декабря 2008 года он является ведущим телеигры «Кто хочет стать миллионером?», также вел ряд проектов на федеральных телеканалах. В последние годы Дибров вел программу «Временно доступен» на телеканале ТВЦ, а также программу «Секретная папка» на телеканале «Звезда». В 2013 году он стал лауреатом премии «Светский журналист года» в номинации «За вклад в профессию». Эстония озвучила требования Лукашенко для решения миграционного кризиса 17 ноября 2021, 14:49

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу остановить миграционный кризис в обмен на официальное признание его в качестве президента республики, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. «Он хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать [руководить страной]», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на эстонский портал Э-эр-эр. Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики. До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие. Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. Белоруссия ограничила прокачку нефти в Польшу по «Дружбе» 17 ноября 2021, 12:33

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Прокачка нефти в направлении Польши по нефтепроводу «Дружба» ограничена на три дня из-за внепланового ремонта, проводимого «Гомельтранснефтью» на одной из веток, сообщил советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин. Демин сообщил, что «со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» (Белоруссия) начала внеплановый ремонт на одной из веток МН «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», передает РИА «Новости». Ранее в сентябре Польша ограничила прием нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» из-за заполненности хранилища НПЗ Шведт. МИД опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии 17 ноября 2021, 20:15

Фото: EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/ТАСС

Текст: Кристина Коваленко

В МИД России представили дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. «Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил предать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом», – цитирует заявление российского дипведомства ТАСС. Отмечается, что в последнее время позиция России и ее роль в подходах к проведению министерской встречи в «нормандском формате» искажены. Ранее сообщалось, что главы МИД Франции и ФРГ Ранее сообщалось, что главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Сейчас стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием главы МИД России Сергея Лаврова. На Украине признали провал водной блокады Крыма 17 ноября 2021, 17:38

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Кристина Коваленко

Новость о том, что под Азовским морем нашли пресную воду вызвала активное обсуждение среди украинских пользователей, которые назвали провальной политику Киева в отношении Крыма. В соцсетях люди отмечают, что Украине в очередной раз не удалось ничего добиться, а проблемы с водоснабжением Крыма скоро решатся. Пользователи пришли к общему выводу – политика президента Владимира Зеленского и украинских чиновников оказалась провальной, сообщает «Рамблер». «Щелчок по носу Зеленского. Скоро нечем будет радоваться, дамба не работает, продукты в Крыму есть, вода будет, какие еще сказки придумают?» – пишет один из комментаторов. Отмечается, что водная блокада в отношении крымчан не сработала, а Киев ничего не смог добиться даже при помощи дамбы. «Будут воду качать прямо у нас из-под носа. Просто гениальная уловка России. Интересно, реально ли там есть огромные запасы для Крыма?» – написали в интернете. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, пробы возьмут позже, а результаты о пригодности или непригодности воды станут известны в 2022 году. «Теперь мы ведем доразведку: какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ. Думаю, что эта работа будет завершена в следующем году», – сказал Хуснуллин. Запасы могут стать еще одним источником водоснабжения региона, где есть дефицит пресной воды из-за засухи. Напомним, Украина в 2014 году перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Теперь жители получают воду из местных источников. Из-за сильной засухи водохранилища Крыма обмелели, а некоторые населенные пункты получали воду по графику. Ситуация наладилась после продолжительных дождей летом. «Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости». Также вице-премьер согласился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который назвал действия Киева геноцидом. В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. Крым входит в состав России с 2014 года. По итогам референдума большинство жителей полуострова поддержали это решение. Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке 18 ноября 2021, 03:27

Фото: Al Drago/CNP/

AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Ближайшие несколько лет решат, одержат ли США победу в соревновании с другими государствами за лидерство в XXI веке, заявил американский президент Джо Байден. Байден полагает, что «через 50 лет историки будут изучать этот момент, эти последние два года и следующие четыре-пять лет, и они будут решать, выиграла ли Америка или проиграла соревнование за XXI век в этот самый момент». «Именно здесь мы сейчас находимся», – приводит его слова ТАСС. Президент США задался вопросом о том, кто, если не Вашингтон, станет решать стоящие перед миром проблемы: «Кто еще будет решать кризис на Ближнем Востоке, кто еще будет разбираться с израильско-палестинским вопросом?». Он заявил, что США нужно не «наносить ущерб другим странам», а «вернуться в игру». Напомним, Байден заявлял, для США наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – сказал президент США. Телеведущий Попов раскритиковал Диброва за слова о зрителях-идиотах 17 ноября 2021, 18:45

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Человеку надо в зеркало посмотреть, немного подумать о том, что он говорит, а потом уже выносить на публику какие-то высказывания, связанные то ли с плохим настроением, то ли с тем, что у него уже что-то там не получается», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов, комментируя слова своего коллеги Дмитрия Диброва. В интервью СМИ телеведущий Дмитрий Дибров высказался, что на сегодняшний день 80% всех телезрителей в России – идиоты, однако остальные 20% – дельные люди, с которыми есть о чем поговорить, подчеркнув, что «мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х». «У нас в России прекрасная телеаудитория. Просто человеку надо в зеркало посмотреть, немного подумать о том, что он говорит, а потом уже выносить на публику какие-то высказывания, связанные то ли с плохим настроением, то ли с тем, что у него уже что-то там не получается. Прекрасные люди в России живут, смотрят телевизор», – говорит Попов. Он отмечает, что российская телеаудитория разновозрастная. Более того, журналист уверяет, что абсолютно несправедлива и неправдива информация о том, что подавляющее количество телезрителей – это люди старшего возраста. По его словам, телевизионная аудитория молодеет, и тем более он не стал бы разделять телевизионную и интернет-аудиторию, так как большинство передач, которые показывают в телеэфире, уже давно перенесены на другие платформы. «Все это – огромная аудитория, которая смотрит телевизионный продукт. Поэтому я бы назвал это высказывание глупостью, не связанной с реальностью абсолютно. А вообще, существуют ясные и конкретные статистические данные по поводу телевизионной аудитории, и они вдохновляют на дальнейшую работу, мягко скажем», – заключил собеседник. В декабре прошлого года президент Владимир Путин признался, что иногда его «берет оторопь» от того, что показывают в телеэфире, призвав ограничивать «из ряда вон выходящие вещи» на телевидении, учитывая при этом, что жесткие ограничения со стороны власти по контенту ТВ и соцсетей могут привести к обратной реакции.