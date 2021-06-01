Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам

Россия наладила полноценное производство отечественных автомобилей представительского класса Aurus Senat. Его уникальность состоит не только в стоимости – от 18 до 22 млн рублей, но и в его высокотехнологичной начинке. Это новый ненефтегазовый продукт, на продаже которого Россия намерена зарабатывать практически по всему миру. А дальше больше – уже готов лабораторный вариант автомобиля на водороде.

В Татарстане стартовало серийное производство люксовых отечественных автомобилей Aurus Senat. Ранее его выпуск был налажен в Москве на собственных мощностях ФГУП «НАМИ», однако это было штучное производство. В Елабуге же завод сможет выпускать 5000 автомобилей в год. Первые машины поступят заказчикам уже в июне.

Главная фишка машины не только в ее эксклюзивности, ведь она создавалась под нужды первых лиц государства. Но и в том, что именно этот продукт, как сказал Владимир Путин, «даст возможности нарастить экспорт высокотехнологичной продукции». «Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке», – отметил он на церемонии запуска серийного производства автомобиля.

По плану, начиная с 2022 года за границу будут отправлять около 70-80% автомобилей Aurus, а на родине планируется продавать лишь оставшиеся 20-30%. Учитывая, что объем производства планируется на уровне 5000 машин в год, то на экспорт хотят продавать порядка четырех тысяч авто.

Таким образом, Россия научилась создавать не только современные самолеты с собственными ноу-хау, как МС-21, но и высокотехнологичные легковые автомобили. В контексте старейшего стереотипа о том, что Россия может создавать только ведра с гвоздями, успешный проект люксового авто, да еще для экспортных поставок – это само по себе необычное событие.

«Нет ничего странного в том, что данный автомобиль относится к высокотехнологичному экспорту, так как он разработан с применением передовых технологий, в его производстве используются современные узлы и детали. На экспорт пойдет не сырье и не продукт его переделки, а сложный продукт машиностроения», – отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Уровень локализации этого автомобиля составляет 53%, однако в плане до 2022 года довести долю российских поставщиков комплектующих до 70%. Для самих поставщиков это хороший шанс освоить новые технологии и получить дополнительные заказы, отметил президент.

В работу над проектом были вовлечены тысячи специалистов – инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны, которые успешно справились с поставленной задачей. «Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса», – сказал Путин.

Планы по экспорту эксперты считают вполне реалистичными. «Aurus сейчас – совершенно новый автомобиль, по сути, единственный в своем роде. И в ближайшие годы с учетом расширения семейства Aurus, думаю, на автомобиль будет хороший спрос как в России, так и за рубежом. В первую очередь в ОАЭ, которые принимают участие в софинансировании проекта через фонд Tawazun. В первые два года в эту страну может уходить более 50% экспортных автомобилей Aurus», – отмечает представитель пресс-службы автомобильного холдинга «Автодом». В этом году всего может быть продано 200-300 автомобилей, и половина вполне может уйти зарубежным заказчикам, считает он.

«Aurus делает акцент на регионах Ближнего Востока и Северной Африки из-за большой «емкости» этих рынков для люксовых брендов», – отмечает Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр». Потом в планах стоит покорение Китая, где также много потенциальных клиентов, и только затем речь зайдет о Западной Европе.

«Идея продвигать автомобили этой марки сначала на рынки стран Азии и Ближнего и Среднего Востока здравая, так как там конкуренция все же меньше, чем на рынках развитых государств. Это позволит марке закрепиться в других странах, завоевать доверие потребителей, что облегчит продвижение ее по миру и сделает более известной на рынке», – говорит Дмитрий Баранов.

Люксовый автомобиль стоит недешево – от 18 до 22 млн рублей, да и обслуживание этого автомобиля вместе с покупкой необходимых деталей обойдется в копеечку. Обслуживание может обходиться в несколько миллионов рублей в год, конечно, если это будет не гарантийный ремонт, считает представитель автомобильного холдинга «Автодом».

«Это дорогой автомобиль с современной «начинкой» как под капотом, так и в салоне. Но не стоит сравнивать Aurus со стандартной линейкой автомобилей, которые производятся в России. Aurus, скорее, стоит воспринимать как штучный эксклюзивный товар», – считает собеседник.

Поэтому и конкурентов у нашего автомобиля не так много. Это Mercedes-Maybach S 650, Bentley Flying Spur W12, BMW M760Li, Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Phantom. «У конкурентов уже сложившаяся репутация, а Aurus пока еще новичок в люксовом сегменте, однако с хорошим позиционированием на рынке и амбициозными планами. Автомобилю российского бренда действительно есть чем похвастаться», – говорят в «Автодоме».

«Это автомобиль представительского класса для первого лица государства. Один этот факт сильно поднимает статус и престиж марки»,

– считает Алексей Ермилов.

Главными покупателями автомобиля станут предприниматели, чиновники и топ-менеджеры госкорпораций. «Покупать Aurus в России станут обеспеченные люди, в первую очередь крупные предприниматели. Aurus в их гараже окажется далеко не единственным автомобилем, но он будет использоваться не только для торжественных мероприятий. Скорее всего, спрос на автомобиль будет и среди представителей шоу-бизнеса, особенно сейчас, когда Aurus не стал мейнстримом», – отмечает представитель «Автодома».

На этом амбициозные планы проекта не заканчиваются. Оказалось, что в НАМИ уже разработали Aurus на водороде, аналогов которому в мире просто нет. В ОЭЗ «Алабуга» презентовали опытный образец такого автомобиля. «Могу сказать, что Aurus на сегодняшний день, и это не фраза речи, является единственным в мире (в своем классе), кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе», – рассказал присутствующий на церемонии запуска серийного производства глава Минпромторга Денис Мантуров. Других подробностей пока не раскрывают.

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Известно, что уже к 2024 году планируется обновить единую модульную платформу. При этом рассматривается несколько версий развития линейки: полностью электрический, водородный или гибридный автомобиль.

«То, что компания намерена выпускать машины с другими двигателями, вполне понятно, ведь вопросам экологии в мире уделяется все больше внимания. Планы российской марки не отличаются от планов многих других автоконцернов. С какими именно двигателями будут выпускать автомобили зависит и от развития соответствующих технологий, и от тенденций на автомобильном рынке, и от предпочтений покупателей», – заключает Баранов.