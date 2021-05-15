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15 мая, суббота  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

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При РПЦ уже есть сеть детских приютов, теперь речь пошла о домах малютки Валерий Матыцин/ТАСС
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Арест политического оппонента Зеленский решил «продать» народу как начало похода на олигархов Иван Николаев/ТАСС
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Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    США просчитались с российским проектом МС-21

    Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников    15 мая 2021, 13:43
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России?

    «Российское композитное крыло для МС-21 прибыло на Иркутский авиационный завод. После его установки и монтажа всех систем самолет будет готов к началу летных испытаний. Мы ожидаем, что МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца этого года», – рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

    Это значит, что Россия сумела обойти препятствия, которые чинили США. Два года назад американские санкции лишили Россию композитных материалов из США и Японии, которые использовались для создания крыла самолета МС-21. Это первый в России новейший лайнер «с нуля», а не советский задел, который по основным характеристикам превзойдет в своем классе конкурентов Boeing и Airbus. Санкционная история ставила под угрозу этот амбициозный проект.

    Зачем вообще нужно именно композитное, или «черное» крыло? Дело в том, что оно дает МС-21 лучшие летные характеристики – больше скорость и меньше расходы топлива – по сравнению с конкурентами A320neo и Boieng 737 MAX.

    «Применение прочных и легких композиционных материалов дало возможность разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Широкий пассажирский салон обеспечивает повышенный комфорт экипажу и пассажирам, сокращает время оборота самолета в аэропорту за счет ускоренной посадки и высадки», – говорит представитель «Иркута».

    «Единственный минус в том, что композитное крыло сложнее технически и дороже в изготовлении. Но плюсы, которые получает самолет, перевешивают», – говорит глава Авиа.ру Роман Гусаров.

    Уникальность композитного крыла для МС-21 в том, что Россия создала и запатентовала новую технологию его производства. Подобной технологии нет нигде в мире. Это чисто российское ноу-хау. «Для изготовления кессона (силовой основы крыла) была применена инновационная технология вакуумной инфузии, запатентованная в России», – отмечает представитель «Иркута».

    «Мы впервые решили использовать менее энергозатратную технологию. Традиционное крыло выпекается из отдельных элементов при высоких температурах. Россия же создала инфузионную технологию, по которой производятся панели сразу на длину всего крыла и без высоких температур. Это создает немалое преимущество в себестоимости производства», –  поясняет Гусаров. В итоге российский МС-21 стоит меньше, чем западные конкуренты. 

    Технология – российская, но материалы изначально были зарубежными. Этим американцы и воспользовались.

    «Думаю, какое-то время американцы просто не верили, что у нас получится решить столь амбициозную задачу как создание МС-21. А когда поверили, то наложили санкции. Она увидели в нас растущего конкурента»,

    – уверен Гусаров.

    Почему изначально Россия использовала композитные материалы из США и Японии? В России на тот момент уже производили композиты, однако для самолета крайне важны качество материала и стабильность его характеристик. Российские производители таким похвастаться не могли, а за границей были найдены подходящие материалы.

    Введение санкций явно говорит о том, что США действительно испугались, что у России получается собственный суперлайнер с новейшими технологиями, которыми американцы не обладают. Однако их попытка навредить проекту лишь пошла ему на пользу. За два года Россия создала собственные качественные композитные материалы без отклонений от стандартов.

    «В разработке и производстве отечественных композитов принимают участие ведущие химики и технологи России. В их числе – ученые и специалисты Московского государственного университета и предприятий Росатома (в частности, Umatex – Прим. ВЗГЛЯД)», – указывает представитель «Иркута».

    Таким образом, теперь Россия не только обладает технологиями производства композитного крыла, но и отечественными материалами для его изготовления. Осталось решить еще одну задачу – наладить крупносерийное производство этих материалов (углеволокно и связующее звено – эпоксидная смола), говорит Гусаров.

    Первый полет МС-21 с композитным крылом из отечественных композитов уже не так важен, потому что это крыло ничем не отличается от предыдущего из зарубежных материалов. В его конструкцию заложены ровно те же характеристики, которые содержатся в техзадании, говорит Гусаров. И самолету не потребуется заново проходить сертификацию (одновременно и в России, и в Европе), сертифицировать надо будет лишь новый композитный материал, сделанный в России. Ровно так же Россия сертифицирует собственный двигатель ПД-12 для МС-21 взамен американскому двигателю, а не весь самолет с нуля.

    Испытания в лабораториях одинаковы для крыла из зарубежных или отечественных композитов. «Я был в этих лабораториях. Сначала испытывается углеволокно по множеству характеристик: на разрыв, растягивание и так далее. Потом Полет МС-21 с композитным крылом из отечественных композитов – эпоксидная смола. Далее выпекаются небольшие пластины, которые также проходят испытания на излом, пробои, растяжение, деформацию. Когда этот опытный образец соответствует необходимым параметрам, переходят к созданию полноценного большого крыла», – рассказывает глава Авиа.ру. И на этом испытания все равно не останавливаются – в ЦАГИ проводят комплекс тестирований, чтобы понять ресурс работы крыла.

    Создание Россией сначала собственного двигателя ПД-12, а теперь и композитного крыла по собственной технологии из отечественных материалов – это огромное дело. По сути, Россия импортозаместила две главные части новейшего лайнера МС-21, без которых проект не может существовать.

    «Этот самолет обречен на то, чтобы летать. Новые американские санкции в принципе могут быть. Но теперь они смогут лишь отсрочить, но не остановить начало поставок этих самолетов», – заключает Гусаров.

    «В плане электроники мы достаточно технологически развиты. При желании и необходимости можно будет решить вопрос полного импортозамещения элементной базы, да и навигационных систем тоже. Боевая авиация же летает со своей навигацией», – подчеркнул отраслевой эксперт.

    Скорее всего, США будут пытаться новыми санкциями оттянуть старт поставок МС-21. Ведь каждый год задержки его выхода означают прибавку к продажам американской авиакорпорации. Масштабы производства у России и Boeing несопоставимы: мы собирается выпускать 70 таких самолетов в год против производства США более 600 лайнеров. Однако если вместе 70 «Боингов» авиакомпании купят 70 российских МС-21, американцы потеряют как минимум 7 млрд долларов, говорит Гусаров. Если раньше за новыми самолетами выстраивались очереди, то пандемия изменила ситуацию. Спрос на новые лайнеры резко упал, что означает усиление конкуренции на рынке. Когда же США проигрывают соперничество по экономическим причинам, в игру часто вступают иные методы удержания превосходства.

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