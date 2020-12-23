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23 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

США снова играют нечестно Максим Блинов/РИА «Новости»
США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком – 2», цель у новых санкций конкретная.  Подробности...
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Коронакризис показал сильные стороны России

41% россиян полагает, что Россия пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие страны Антон Денисов/РИА «Новости»
COVID-19 изменил мир в уходящем году. В России угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики. На Западе пандемия вызвала протесты и раскол в обществе. Почему Россия проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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«Самый успешный славянский народ» стал таким из-за аферы

США выступали против распада Югославии и признали независимость Словении на несколько месяцев позже, чем страны Западной Европы Gert Eggenberger/AP/ТАСС
Ровно 30 лет назад жители Словении проголосовали за ее независимость, что стало последним гвоздем в крышку гроба Югославии. Созданное Иосипом Броз Тито государство рассыпалось даже несмотря на то, что его целостность поддерживали в США. А словенцы, запустившие процесс распада, казались единственным выигравшим от него народом. Заплатить за предательство им пришлось позднее.  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Германия России не друг, а соперник

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Германия долгие годы оставалась ключевым партнёром России на Западе. Но завершающееся председательство этой страны в ЕС показало, что иллюзии насчёт «понимающих нас немцев» пора оставить. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Зачем в США признали славян «цветными»

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

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На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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    США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

    США снова играют нечестно    23 декабря 2020, 11:20
    Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком – 2», цель у новых санкций конкретная.

    США объявили новый санкционный список, куда вошла 41 российская компания. В том числе под американские санкции попали с десяток российских авиапромышленных предприятий. В частности, корпорация «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», компании «Сухой», «Туполев», корпорация «Иркут», Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), а также Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

    Что же запрещают санкции? «Из опубликованной информации следует, что американским компаниям необходимо получать лицензии на сотрудничество с предприятиями из списка», – указывают в пресс-службе ОАК.

    По сути, санкции ограничивают российским предприятиям сотрудничество с американскими поставщиками комплектующих или поставщиками из других стран, где велика доля американского бизнеса. Однако есть лазейка: поставщик из США может получить лицензию на поставку своего товара условной корпорации «Иркут» или другим компаниям, попавшим в список. Однако получит ли он такое разрешение – это большая рулетка, и как она сработает, будет зависеть исключительно от Вашингтона.

    Любопытно, что в таких условиях российский авиапром работает уже с лета. Дело в том, что в июньском пакете санкций эта схема была прописана. Только там не было конкретного списка компаний, а речь шла о поставках коммерческой продукции российской компании, которую можно было назвать military end user, или «конечный военный пользователь».

    Иными словами, режим запрашивания лицензий на поставку той или иной продукции в Россию действует с июня. Разница лишь в том, что раньше американские поставщики должны были сами предполагать, какие компании относятся к military end user. А принятый 22 декабря американский закон уточняет список этих компаний.

    Источник уверяет, что часть лицензий, разрешающих сотрудничество с российскими компаниями, уже получены, другая часть разрешений в процессе одобрения. Но главное, что американские санкции дают рычаг давления – в любой момент они могут не выдать лицензию или не продлить ее действие.

    В ОАК отмечают, что не получали уведомлений о прекращении сотрудничества от своих зарубежных партнеров и реализация авиационных программ продолжается.

    Эксперты уверены, что главная цель США – нанести удар по российскому проекту МС-21. Этот уникальный самолет грозит разрушить дуполию Boeing и Airbus на мировом рынке авиастроения. Ранее США уже попытались остановить проект, лишив его композитных материалов. А композитное черное крыло – это ноу-хау российского лайнера. Сроки проекта действительно сдвинулись, но Россия решила эту задачу, заменив иностранные композиты на отечественные. Поэтому Вашингтон пошел дальше.

    Самая сложная и дорогостоящая деталь в МС-21 – это двигатель. И новейший российский самолет оснащается американским двигателем PW1400G-JM компании Pratt & Whitney. Запрет на его поставку мог бы поставить крест на российском проекте.

    Однако теперь это уже невозможно. Буквально на прошлой неделе МС-21 совершил свой первый полет с двигателем российского производства ПД-14. Это огромное достижение российского двигателестроения и авиастроения. Собственно, такого рывка и испугались американцы.

    «США убивают этими санкциями двух зайцев одновременно. Не дают России развиваться технологически. И не дают вытеснить себя любимых с нашего рынка», – считает главный редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    Российские авиакомпании постепенно могут отказаться покупать американские самолеты в пользу отечественного лайнера. Спрос внутри России на МС-21 может обеспечить загрузку завода на десятилетия вперед.

    «США прекрасно понимают, что МС-21 будет вытеснять «Боинги» с российского рынка. Отечественный самолет и новее, и дешевле. Десять самолетов «Боинг» – это миллиард долларов, а у нас на рынке летает несколько сотен магистральных самолетов. То есть цена вопроса – десятки миллиардов долларов. Чем дольше американцы смогут оттягивать коммерческую эксплуатацию МС-21, тем больше они заработают на нас. Мы ведь не только покупаем их самолеты. Мы еще тратимся на их запчасти и техническое обслуживание. Это рынок еще на десятки миллиардов долларов. Никто не хотел бы терять такой куш», – объясняет Гусаров.

    «Стоит признать, что санкции со стороны США – это пример нечестной конкурентной борьбы. Штаты пытаются создать проблемы конкурентам для развития своей отрасли авиастроения», – согласен Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    И эти санкции могут стать далеко не последними. «Чем ближе к реализации проекта МС-21, тем больше будет санкционное давление», – уверен Гусаров. Как вариант, приводит он пример, американцы заявят, что Россия якобы украла у США технологии и поэтому создала российский двигатель ПД-14. На этом основании американцы могут запретить эксплуатацию этих двигателей по всему миру. В итоге МС-21 останется и без американского, и без российского двигателя. А это сердце самолета.

    В числе рисков – сертификация МС-21 и российского двигателя европейским регулятором. Брюссель на самом деле тоже не слишком заинтересован в успешном завершении российского проекта, потому что МС-21 является конкурентом не только Boeing 737, но и Airbus A320. Европейцам и так непросто биться на мировом рынке с американской корпорацией, а тут еще и Россия влетает со своим МС-21. У того же «Аэрофлота» в парке в основном самолеты Airbus, но отечественный перевозчик уже стал крупным покупателем МС-21. Поэтому европейцы не меньше США заинтересованы в торможении российского проекта магистрального самолета. Другой вопрос, насколько они решатся на столь явную нечестную конкуренцию.

    #{image=1829028}Что касается военных самолетов, то здесь проблем с американскими комплектующими возникнуть не должно. «В военной части мы давно не используем иностранные комплектующие», – уверяют в ОАК.

    Поднявшийся в небо на прошлой неделе региональный самолет Ил-114-300 с российским двигателем тоже не должен пострадать. Он изначально создавался только из отечественных комплектующих. Потому что этот самолет делается для российской глубинки – он должен быть недорогим, стойким к российским морозам и уметь садиться даже на плохие аэродромы.

    А вот SSJ-100 и МС-21 уязвимы для американских санкций. Почему эти самолеты изначально тоже не делали полностью российскими?

    «Эти проекты создавались в начале 2000-х, когда в России еще верили в международную кооперацию, в свободу рынка, что на международном конкурсе мы выберем самые лучшие изделия и интегрируем их в новый самолет. Так делали, когда создавали SSJ-100. С этого же начали и проект МС-21. Однако в процессе его реализации началась санкционная война», – объясняет Гусаров.

    Положительный момент от всех этих санкций как раз в развороте на импортозамещение, создание собственного продукта с добавленной стоимостью.

    В ОАК уже запустили проект SSJ-NEW. Речь идет не о создании нового самолета, а об импортозамещении комплектующих уже существующего SSJ-100. Изначально SSJ-100 состоял на 60–70% из иностранных деталей. Однако благодаря новому проекту подавляющее большинство деталей самолета должны стать отечественными. «Мы за одно десятилетие технологически выросли и модернизировались. Мы научились делать хорошего качества детали, не хуже, чем иностранные поставщики. Но процесс импортозамещения требует времени и дополнительных расходов, на которые нам придется пойти», – рассуждает Роман Гусаров.

    Одна из болевых точек России – это неразвитая радиоэлектронная промышленность. «Только в сфере электронных компонентов российская авиация использует порядка 50% отечественной продукции, остальное поставляется из-за рубежа. В космической сфере доля российской электроники составляет 80%, в ОПК – 60%. Все эти отрасли зависят критически от поставок из-за рубежа», – отмечает Деев.

    Поэтому лучшим ответом России на эти недружественные шаги США будет преодоление санкций с использованием всех внутренних резервов и ресурсов, нашего труда и наших мозгов, считает Гусаров. «Продажа одного МС-21 внутри России – это будет минус один не купленный нашими перевозчиками «Боинг», – заключает он. 


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