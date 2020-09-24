Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

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Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

Сроки достройки «Северного потока – 2», скорее всего, снова перенесут Jens Büttner/Global Look Press
Стала понятна одна из причин, почему Газпром до сих пор так и не начал достройку «Северного потока – 2». Камнем преткновения мог стать отказ западных компаний страховать российские суда, которые должны укладывать трубы. Страховщики боятся американских санкций, которые еще даже не введены. Выход из этой ситуации, правда, есть. Но разморозить «Северный поток – 2» в этом году уже вряд ли получится. Подробности...
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Франция нашла повод для ухудшения отношений с Россией

Французская пресса вбросила искаженную информацию о разговоре Макрона и Путина Михаил Климентьев/ТАСС,
Laurie Dieffembacq/Global Look Press
В Кремле усомнились в достоверности «слива» разговора президентов России и Франции. Точнее, в Москве не могут поверить, что Елисейский дворец сознательно допустил утечку в прессу запись беседы Путина и Макрона. Как бы то ни было, очевидно, что франко-российские отношения в последнее время переживают не лучшие времена. Надо ли ожидать, что Париж, забыв заветы де Голля, заморозит отношения с Москвой? Подробности...
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Кто привез секреты «Новичка» на Запад

Производство отравляющих веществ подобного класса требует особых лабораторий и химиков высочайшей квалификации Parivartan Sharm/Reuters
«Дело Навального» на Западе целенаправленно выстраивается вокруг версии о российском следе в отравлении «Новичком». Однако есть свидетельства, что в западные страны в свое время попали и образцы веществ из группы «Новичок», и ученые, знавшие секреты его производства. Как именно это произошло, какое вещество могло быть использовано против Навального – и почему оно его не убило? Подробности...
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Лукашенко удивил противников внутри и снаружи Белоруссии

Президентскую клятву Лукашенко прочитал на белорусском языке Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Президентская инаугурация Александра Лукашенко стала сюрпризом для всего мира, так как прошла в атмосфере секретности. Оппозиция и страны ЕС утверждают, что это свидетельство слабости Батьки и его страха перед народом. Но в реальности это был удачный политтехнологический ход – большая редкость для администрации Лукашенко, прежде наделавшей множество ошибок.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Рижские шпроты пали жертвой грязных денег

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
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У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

Татьяна Жданок, латвийский математик, первый русский депутат Европарламента
Чем шокировала резолюция Европарламента? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Новояз определяет за вас, о чем и как вы думаете

Андрей Перла, Политолог
Подобно старинным крестьянам, современный человек, хотя и окончивший школу, колледж, институт – знает очень мало слов. И поскольку у него в запасе мало слов, у него в кругозоре мало вещей и явлений, которые словами стоит называть. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

    Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса    24 сентября 2020, 21:10
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке.

    Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 - «Региональные самолеты» (ранее – «Гражданские самолеты Сухого») провел массовые сокращения сотрудников. Было уволено не менее 500 человек, передает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. SSJ-100 – первый и пока единственный гражданский лайнер, разработанный в России с нуля.

    На первый взгляд, кажется, что такое решение – прямое следствие пандемии, падения пассажиропоток и соответственно спроса на новые самолеты. Два лидера отрасли – американский Boeing и Airbus – оказались в сложнейшей ситуации. Они вынуждены резко сократить объемы производства, закрыть полностью сборку ряда моделей и уволить много сотрудников. У американской корпорации проблемы начались еще в прошлом году. Boeing зафиксировал убыток впервые более чем за 20 лет, с 1997 года. Компания потеряла из-за проблем с Boeing 737 MAX более 9 млрд долларов. А потом грянул кризис из-за пандемии. В этом году авиастроитель продолжает генерировать убытки, а его акции – падать в цене.

    У европейского концерна дела не намного лучше, избежать сокращений персонала и объемов производства не удалось, конечно, и ему. В письме к персоналу исполнительный директор компании Гийом Фори жаловался, что Airbus потеряла треть своего бизнеса за считанные недели, так как перевозчики начали отказываться от покупки новых самолетов. По его словам, Airbus «тратит наличные деньги с беспрецедентной скоростью», практически «истекая коровью», поэтому сокращение производства еще не худший сценарий для компании.

    Насколько серьезно коронавирус ударил по российскому авиапрому? На самом деле, по сравнению с главными мировыми конкурентами, никак не ударил. Это лидерам мирового рынка больно падать с их пьедестала, а российскому авиапрому падать просто некуда. Он только-только встает на ноги после разрухи 90-х. Мы изначально находится на низком старте. SSJ-100 – первый и пока единственный самолет, который Россия создала с нуля самостоятельно после развала Cоветского Cоюза. На подходе второй – большой самолет – МС-21, но его серийного производства еще нет, идут испытания. Очень далеко за горами маячит план по созданию совместно с Китаем супербольшого лайнера – CR-929.

    Проблемы у конкурентов из-за вируса – это шанс для российского авиапрома расправить крылья и вклиниться в эту тяжелейшую конкурентную борьбу на мировом рынке лет через пять-шесть, когда рынок новых самолетов снова пойдет в гору.

    Увольнение в структуре ОАК и COVID - две совершенно разные истории, объясняет глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Дело в том, что еще в 2019 году в компании планировали оптимизировать штат после объединения двух производственных компаний в одну – «Иркут» и «Гражданские самолеты Сухого» превратились в одно целое – компанию «Региональные самолеты». «Совершенно логично сократить дублирующие структуры и персонал при объединении. Это стояло в планах изначально, когда о пандемии никто и не догадывался. К тому же, в ГСС работало 3 тыс. человек, а в «Иркуте» еще больше. Поэтому сокращение 500 человек – это небольшой процент от общего числа сотрудников объединенной компании. На производственных планах SSJ-100 коронавирус никак не сказался, ничего не поменялось», - говорит Гусаров.

    Другое дело, что спрос авиакомпаний на новые самолеты, конечно, рухнул. Но опять же – перевозчикам оказались не нужны большие лайнеры из-за падения пассажиропотока. 

    «Можно сказать, что сейчас время «Суперджетов». Какая сейчас у авиакомпаний альтернатива? Платить лизинг за большой самолет Boeing или Airbus и летать себе в убыток наполовину загруженными. Либо сдать эти большие лайнеры, и взять по льготной программе в лизинг Sukhoi SuperJet 100 и летать со стопроцентной загрузкой. Не скажу, что это правило работает для всего рынка. Но при двукратном падении пассажиропотока на конкретных направлениях наш самолет очень хорошо вписывается», - рассуждает глава «Авиа.ру».

    Что же получается? Если до истории с пандемией, даже помыслить было невозможно о том, что небольшой SSJ-100 может конкурировать с большими Boeing и Airbus, то теперь это становится реальностью.

    Что касается МС-21, то он изначально претендовал на соперничество с американскими и европейскими лайнерами. Другое дело, что шансов на отвоевание доли на мировом рынке у него были небольшие. Зато пандемия может все изменить в пользу российского лайнера.

    «На ситуацию с МС-21 коронавирус вообще никак не повлиял. Серийного производства самолета еще нет. Пока идут испытания. Уже имеется 175 заказов на лайнер. В лучшем случае мы выполним их к 2026 году»,  - говорит Гусаров. Первый полет МС-21 совершил еще в 2018 году, теперь ожидается первый полет с отечественным двигателем ПД-14. Кроме того, России приходится менять иностранные композитные материалы на российские, что тоже сдвигает сроки запуска самолета в серию.

    В прошлом году США ввели целенаправленные санкции против МС-21, запретив поставки композита из Японии и США для этого новейшего гражданского самолета. А эти композитные материалы нужны для «черного крыла» МС-21. Это ноу-хау российского авиапрома, которого ни у кого в мире нет. Видимо, этого американцы и испугались.

    Накануне

    президент Владимир Путин назвал эту ситуацию «хамством», а эксперт считает, что глава государства еще очень мягко выразился.

    По словам главы государства, этот самолет ничего общего с оборонным комплексом не имеет, однако поставку композитов для крыла остановили из соображений недобросовестной конкуренции. Впрочем, президент пообещал, что Россия все равно закончит проект.

    Американские санкции не убили лайнер, а лишь отсрочили серийный запуск в серию на 1,5-2 года - это может произойти к концу 2021 года.

    Как же пандемия может помочь МС-21? Пока Boeing и Airbus будут переживать провал и пытаться восстановится, у России появится время показать миру на что способен МС-21.

    «Серийное производство всегда раскручивается постепенно. В 2022 году произведем пять самолетов, но только к 2026 году сможем выйти на проектную мощность 70 штук в год. До этого года мы обеспечены уже существующими заказами. А к тому времени ситуация на рынке будет уже иная. Через пять лет рынок новых самолетов как раз начнет приходить в себя, снова появятся заказы на новые самолеты снова », - говорит Гусаров.

    Пока российский авиапром будет набирать силу, Boeing и Airbus, наоборот, уменьшатся в своих возможностях. И когда появится отложенный годами спрос, лидерам придется начинать с низкого старта. Однако у авиакомпаний возможности для выбора станут шире: появится еще и МС-21. Это будет лучший шанс для выхода российского лайнера на международную арену. «Если мы хотя бы 5% мирового рынка отберем у Boeing и Airbus - это будет гигантский успех», - говорит эксперт.

    «Что касается российско-китайского самолета, то это настолько далекая история, что COVID в принципе никак не может повлиять на этот проект. Его еще на бумаге не существует», - заключает собеседник.

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