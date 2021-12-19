Пушков назвал способ США противостоять России и Китаю

«Саммит демократий», организованный США, является способом противостоять России и Китаю, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других - конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Китая и России», — написал Пушков в своем Telegram.

По его словам, Соединенные Штаты вступили в эпоху имитации самих себя периода расцвета. Как считает Пушков, Америка утратила способность к внешнему расширению и внутренней амортизации из-за накопившихся противоречий. Символические акции типа саммита являются типичными для такого положения дел.

Ранее первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что вместо того чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы.

12 декабря Аверьянов заявил, что состоявшийся «саммит за демократию», организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность, главной его целью для американских элит было убедить себя в том, что весь мир по-прежнему равняется на США.

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».