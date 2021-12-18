|
|
Пекари на Украине предупредили о проблемах с поставками хлеба из-за стоимости газа
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Рост цен на газ, сырье и другие расходы делают хлебопекарный бизнес убыточным, за год цены на газ для предприятий выросли почти в 10 раз, передает «Экономическая правда» со ссылкой на заявление ассоциации.
В январском контракте стоимость 1 тыс. кубометров газа прописана в размере 1,9 тыс. долларов (52 тыс. гривен).
Совладелец HD-group Сергей Чекальский отметил, что при таких контрактах часть рынка уже работает без прибыли или даже в убыток. В январе же при прогнозируемых ценах на газ некоторые предприятия не смогут выплачивать зарплату.
Цену на хлеб поднять не могут, они фиксированы контрактами с ритейлерами на определенное время.
«Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера», – говорится в письме.
На Украине испугались многомиллиардного иска от России из-за советских активов
Украина рискует получить многомиллиардный иск от России за советские зарубежные активы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
В эфире YouTube-канала Politeka экс-министр напомнил, что Украина в 1994 году согласилась с «нулевым вариантом», но Верховная рада так и не ратифицировала документ.
«На сегодня, юридически говоря, вопрос не урегулирован. Очевидно, Путин это и имеет ввиду, что вопрос по распределению активов не урегулирован, что РФ тогда за Украину заплатила, а теперь можно предполагать, что российский президент имеет ввиду, что РФ вправе требовать этот долг с Украины», – сказал Суслов.
По его словам, неизвестно, чем эта ситуация может закончится, если Украина начнет бороться за свою долю в других активах.
«Я считал, что надо было, как и другие постсоветские страны, согласиться на этот «нулевой» вариант, и у нас бы не было головной боли. Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 млрд (долларов), но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться. Ну, посмотрим. Но это заявление Путина меня настораживает», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Москву и Киев ждет новый передел собственности.
Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту
|
|
Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания.
«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании.
Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.
Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
В СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
|
|
Украина находится на грани энергетического кризиса из-за критически низких запасов угля, это может стать причиной остановки теплогенерирующих предприятий, сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет СБУ.
Одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона стало «непринятие надлежащих мер по накоплению угля» на складах ТЭС и ТЭЦ. По состоянию на 1 декабря на складах имелось 486 тыс. тонн угля при плане в 2,6 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».
В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки оказались несколько регионов, которые обеспечиваются расположенными там ТЭС и ТЭЦ. Так, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС – в четыре раза ниже, Черниговская ТЭЦ – в пять раз ниже нормы. У Дарницкой ТЭЦ запасов вообще нет.
В СБУ предупредили, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Отмечается, что ситуация может стать причиной роста социальной напряженности среди населения и дискредитировать органы власти.
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
На Украине пообещали разгромить армию страны НАТО одной бригадой
|
|
Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье) границы», – заявил он в эфире «4 канала».
При этом Жебривский заявил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.
«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», – отметил он.
Венгрия присоединилась к Североатлантическому альянсу 12 марта 1999 года. Протокол о вступлении Венгрии в Альянс был подписан в декабре 1997 года.
Напомним, Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев, в свою очередь, обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.
Цена газа в Европе превысила 1700 долларов за тыс. кубометров
|
|
Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19.05 мск выросла до 1705 долларов за 1 тыс. кубометров, или 145,985 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС.
К 19.15 мск цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки 1653 доллара за 1 тыс. кубометров, или 141,5 евро за МВт·ч. Отмечается, что цена на газ поднялась после того, как Газпром на аукционе не забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» на пятницу.
Напомним, в ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованным.
Ранее цена газа в Европе на открытии биржевых торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров.
В России озаботились решением Украины создать новый род войск
|
|
Украина может с помощью нескольких дивизионов ракет «Нептун» нанести серьезный урон российским кораблям в Черном море, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Киев сообщил о планах создать новый род войск – береговые ракетные войска Украины. В их состав войдут три дивизиона ракетного комплекса «Нептун».
«Нептун» – это модификация ракеты «Уран», которая была создана в СССР. Модернизированный «Уран» и сейчас стоит на вооружении российского флота. В воздушном исполнении ракета называется Х-35, это аналог американской ракеты «Гарпун», – пояснил военный эксперт Константин Сивков.
Впрочем, по его словам, учитывая состояние украинского ВПК, модернизация ими была проведена по минимуму – только, чтобы отойти от некоторых советских стандартов. «К примеру, глубокая модернизация головки самонаведения для ракеты у них вряд ли получилась. То есть обеспечить помехоустойчивость и радикально изменить режим ее работы, скорее всего, не вышло», – детализировал собеседник.
При этом даже в нынешнем состоянии ракета способна нанести весомый ущерб интересам России в Черном или Азовском море. «Нептун» – ракета дозвуковая, идущая на предельно малых высотах. Поэтому массированный удар ими в количестве 25-30 ракет может представить серьезную опасность для нашего флота и портовых сооружений», – пояснил эксперт.
Для материковой части России эти ракеты угрозу не представляют, поскольку не обладают мощной боевой частью. «Но и того, что есть, для противодействия российскому военному флоту в Черном море будет достаточно – они, кстати, могут даже попытаться каким-то образом перекрыть Севастополь, используя в том числе новые береговые ракетные войска», – сказал эксперт.
Также Украина может применить эти ракеты в ходе специально созданной провокационной ситуации, отправив свои корабли в Керченский пролив, уверен Сивков.
«Когда наши пограничники пресекут их движение, ВСУ в ответ могут нанести удары не только по российским военным кораблям, но и по гражданским, например – торговым судам. Ни гражданские суда, ни катера Погранслужбы ФСБ не имеют защиты от «Нептуна», поэтому даже одиночные залпы станут для наших кораблей фатальными. В таком случае нам придется отвечать ракетно-авиационными ударами по позициям их войск на берегу», – добавил аналитик.
Накануне пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что новый род войск Украины – береговые ракетные войска – находится в стадии развития и будет сформирован к 2026 году. «В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» заявление оборонного ведомства Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
ВЗГЛЯД писал, что «Нептун» – это «творческая переработка» ПКР Х-35. «У Украины была документация, были возможности произвести электронику, был доступ к западным комплектующим, был «Мотор-Сич», который до сих пор остается одним из мировых лидеров в производстве короткоживущих турбореактивных двигателей для крылатых ракет. Таким образом, создание своей версии такой ракеты для Киева было чисто организационным вопросом», – говорилось в публикации.
По словам экспертов, она должна быть хуже, чем Х-35, это явным образом следует из того, что Украина и опыта производства этих ракет не имеет, и сама находится в упадке. Украинцы повторили российскую ошибку с Х-35У – «ужав» массу боевой части до 150 кг (в РФ – 145 кг), они «добрали» освободившуюся массу топливом и, если им верить, получили дальность полета 280 километров (у нас Х-35У имеет 260 км). «Нептун» развивает скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
«Но 145-150 килограммов – это очень мало. У самой Х-35, при всех ее достоинствах, именно масса БЧ была и остается главным проблемным местом. Для корабля-цели намного опаснее одна мощная ракета, чем несколько слабых, об этом говорят и результаты стрельб по мишеням, и реальный боевой опыт тех же американцев», – подытоживает автор материала.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека.
Голосование прошло в четверг. В поддержку резолюции высказались 64 страны, против – 20, воздержались – 93, передает ТАСС.
В тексте резолюции утверждается, что Россия якобы нарушает права человека в Крыму, в том числе украинцев и крымских татар.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин подверг документ критике перед его вынесением на голосование: «Представленный проект резолюции по Крыму –часть этой антироссийской кампании».
Он отметил, что после воссоединения Крыма с Россией уровень жизни на полуострове постоянно повышается, а права человека неукоснительно соблюдаются, и каждый желающий может убедиться в этом сам.
«Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент», – отметил дипломат.
Украина ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Хотя документ и принимается, каких-либо конкретных действий со стороны всемирной организации это не влечет.
Ранее в США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США сочли политику Зеленского «хаосом и лицемерием»
|
|
Американская газета The Washington Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недобросовестной «антиолигархической политике», которая бьет по экономике страны и обходит стороной «покровителей и спонсоров» президента.
По словам автора статьи, Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос, передает РИА «Новости».
«Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова «ДТЭК», на Украине уже произошел бы энергетический коллапс», – отмечает издание.
Вместе с тем The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в развитии политического кризиса на Украине.
«Недавно принятый «ресурсный» закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился», – заявил автор материала.
Он также добавил, как госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявлял, что «действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины, (...) представляют серьезную угрозу для ее будущего».
На фоне сложившихся событий журналист выразил беспокойство касательно поддержки Соединенными Штатами украинского режима, поскольку «все, к чему прикасается государство, (...) коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию».
Ранее экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия.
В Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа
|
|
Газпром стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет The Guardian со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.
Согласно оценкам Rystad, которые упомянуты в статье, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на газ на западноевропейских рынках вдвое, передает РИА «Новости».
По утверждению Торреса Диаса, вместо этого Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».
Представитель Rystad также заявил, что это может подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы «защититься» от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем. «Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. Газпром оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу», – добавил он.
В статье также утверждается, на фоне глобального постпандемийного всплеска спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии, что сопровождалось углублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода «Северный поток – 2». «Агрессию» в адрес Молдавии автор материала объяснила тем, что Газпром «потребовал» от Кишинева платить за газ вдвое больше прежней цены.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Напомним, в Газпроме сообщили накануне, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минобороны Украины заявили о создании нового рода войск
|
|
Новый род войск Украины – береговые ракетные войска Украины находятся в стадии развития и будут сформированы к 2026 году, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.
«В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оборонного ведомства Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Зеленский уточнил, что Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. По его словам, в украинских ВМС появятся и корветы, и военные катера, и малые подводные лодки.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
Украинская ракета комплекса «Нептун» Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ.
В Киеве подсчитали, сколько солдат необходимо России для вторжения на Украину
|
|
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока нет признаков того, что наступление России на Украину неизбежно, но он озвучил примерное количество солдат, которое необходимо для нападения.
«России понадобится не менее 500–600 тысяч солдат, «чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления», – цитирует Данилова агентство «Униан». Интервью было дано Reuters.
Украина считает, что сейчас у ее границ присутствует 92 тыс. военных России. При этом Киев все же обеспокоен действиями Кремля, заявил Данилов. Секретарь СНБО подтвердил, что со времени переговоров Байдена и Путина, которые состоялись 7 декабря, ситуация не изменилась.
«Было некоторое увеличение, но не настолько критическое, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение – прим. ВЗГЛЯД) произойдет сейчас», – ответил Данилов.
По словам Данилова, Россия может быстро увеличить количество военных в любой момент, но на это уйдет более 24 часов.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Перу назначили Украине штраф за срыв поставок Ан-178
|
|
Начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178.
Процесс власти Перу начали 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки штраф составит 5 тыс. долларов, за третий, четвертый и пятый – 35 тыс. долларов, между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тыс. долларов. По истечении года заказчик расторгнет контракт, который был подписан в ноябре 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание Infodefensa.
Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала перуанцев, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. Самолет на деле готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих.
«Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 млн долларов.
Ан-178 – это украинский самолет на базе Ан-158 грузоподъемностью 18 тонн.
Ранее Россия предложила Перу замену украинским Ан-178.
Газпром отказался бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа»
Газпром не стал бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.
В ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными, сообщает РИА «Новости».
Ранее Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь.
Шольц указал на особенности сертификации «Северного потока – 2» в Германии
|
|
Решения немецкого регулятора по «Северному потоку – 2» принимаются исходя из понимания, что это коммерческий проект, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Что касается «Северного потока – 2», речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции, и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод», – цитирует Шольца ТАСС.
Он напомнил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии проекта законам Европы в области энергетики.
«Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», – подчеркнул канцлер.
Он добавил, что процедура предусматривает «много консультаций», и этот процесс продвигается.
«Другой вопрос – это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины. Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной – транзитером газа», – сказал Шольц.
Ранее СМИ со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии сообщили, что решение для продолжения процесса сертификации «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще не получало необходимых документов.
До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.
Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ
|
|
Газопровод «Северный поток – 2» может стать инструментом геополитических переговоров между ЕС и Россией, санкции против него приведут к росту цен на газ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток – 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», – передает РИА «Новости» слова Драги в сенате страны.
По его словам, подобная возможность подтверждается сейчас даже слухами, которые также влияют на цены на голубое топливо. Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.
Говоря о мерах итальянского правительства по сдерживанию тарифов для населения, Драги напомнил, что пакет поддержки исчисляется 8 млрд на полгода. Вместе с тем итальянский премьер заявил, что цены на энергию вырастут – и, «возможно, с этим придется смириться».
Напомним, сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.