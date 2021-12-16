Песков назвал ошибкой данные о наличии российских войск в Донбассе

Информация о присутствии российских войск в Донбассе является ошибкой: они не находились там и не находятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил России на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Так он прокомментировал публикации СМИ о том, что в тексте одного из приговоров суда в Ростове-на-Дону по делу о коррупции при поставках продовольствия якобы подтверждается присутствие в Донбассе российских военных.

Песков напомнил, что Россия поставляла и продолжает поставлять гуманитарную помощь, в которой остро нуждаются самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД