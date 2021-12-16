Образ участницы конкурса «Мисс Вселенная» из Японии вызвал скандал

Образ участницы конкурса «Мисс Вселенная» Юри Ватанабэ из Японии вызвал скандал из-за использования символа императорской семьи в одежде. Пользователи соцсетей посчитали ее выход «оскорблением страны».

На одном из дефиле девушка надела «кимоно усопших». Оно было перехвачено поясом с изображением хризантемы, которая считается символом императорской семьи, передает РИА «Новости».

Костюм разработал израильский дизайнер Авиад Арик. Как пояснил автор, он был удостоен права придумать образ для конкурсантки в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Японией и Израилем. «Этот костюм призван чествовать невероятную фэшн-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса «Евровидение» Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены», – объяснил создатель.

Комментаторам не понравилось кимоно, которое закрывалось справа налево. Такие кимоно предназначены для покойников. Вид кимоно, сложенного таким образом, имеет триггерный эффект для людей в Японии, сочли специалисты и добавили, что наряд оскорбляет жителей страны.

Кроме того, конкурсантку раскритиковали за татуировки на груди, которые тоже считаются табу. Специалисты пришли к мнению, что дизайнер любит и уважает японскую культуру, но не разбирается в ней.

«Человек, разработавший дизайн платья, по-моему, не знаком с Японией. Знание культуры другой страны и уважение к другим людям является основой для всего», – заявил один из пользователей.

«Я бы хотел, чтобы дизайнер отказался от своей задумки. Кимоно надето на сторону, которая используется для облачения усопших. Символ хризантемы является символом императорской семьи и не используется просто так. По-моему, некоторые люди могут посчитать этот образ неуважением к Японии», – добавил другой.

«Не оскорбляйте Японию! Не оскорбляйте императорскую семью! Не оскорбляйте кимоно!» – прокомментировал пользователь с именем Синобу.