Зеленский отвел США ведущую роль в урегулировании конфликта в Донбассе

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15 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:05  |  vz.ru
Разделы

Хватит ли России электроэнергии на всех соседей

Зачем Казахстану российская электроэнергия Бугаев Владимир/ТАСС
Казахстан впервые за долгое время решил закупать электроэнергию у России. В этом году таких желающих стало много: экспорт отечественной электроэнергии удвоился. Покупать ее у России зачастую оказывается выгодней, чем включать собственную газовую станцию. Однако Казахстан в этом плане стоит особняком. Почему Нур-Султан обратился за помощью? Подробности...
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Чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО

Натовская Украина не даст спокойно жить соседней России Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Запад заявляет о самостоятельном праве Киева решать вопрос о стремлении Украины в НАТО. Дескать, прибалты вступили в «оборонительный» альянс, и ничего для России не изменилось. Дело в том, что Украина – не Прибалтика. Появление натовских войск под Харьковом не просто повысит уязвимость Кремля для американских ракет, но и ударит по всей экономике России. Почему Москва жестко сопротивляется попыткам втянуть украинцев в Североатлантический альянс? Подробности...
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России предложили новую глобальную миссию

Политологи и философы продолжают рассуждать, как должна измениться Россия в ближайшие годы Сергей Бобылев/ТАСС
В условиях пандемии и цифровизации России нужно объединить вокруг себя цивилизации и предложить им новый миропорядок, который не могут дать ни слабеющий Запад, ни морально устаревающий Восток. Такое мнение высказали члены Сретенского клуба, собравшиеся для обсуждения вариаций будущего России и ее национальной идеи. Подробности...
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Прибалтика неудачно отказалась от российского электричества

Между Россией и Прибалтикой пока остаются важнейшие связи - энергетические REUTERS/Ints Kalnins
Цены на электричество в бывших Прибалтийских республиках СССР бьют все новые рекорды. И это при том, что прямо по соседству имеется мощный источник дешевого электричества – Россия. Наша страна могла бы спасти Прибалтику от энергетического кризиса, но есть кое-что, что сильно мешает прибалтийским политикам принять столь выгодное решение. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Учителя и библиотекари – вот настоящее Минобороны нашей страны

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
На Украине у русскоговорящих граждан захотели отнять «всего лишь» родной язык. Но люди поняли, что так у них отнимают их жизнь. И встали на защиту своего языка и своей жизни. И многие погибли. Подробности...
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Что ставить современным театрам, когда ставить нечего

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще любую пьесу с матом можно даже не читать. Потому что автор, использующий мат, а) безнадежно устарел, б) у него нет художественных средств в принципе. Подробности...
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Международные саммиты нужны не только для селфи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Очередной саммит «Большой семерки» привел к очередному провалу. Никаких решений, никаких ответов на кризисы, никакого конструктива – одни лишь бессмысленные разговоры и позерство. Причем позерство в то время, когда миру действительно нужно лидерство. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Когда развалится Евросоюз

"Омикрон" побеждает вакцины

Что Украина должна России

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Видео

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    новый миропорядок


    России предложили новую глобальную миссию

    бывший ссср


    Хватит ли России электроэнергии на всех соседей

    армия и вооружение


    Плоское сопло даст БПЛА «Охотник» важнейшее преимущество

    зарубежные активы


    Москву и Киев ждет новый передел собственности

    ошибка на ошибке


    Геворг Мирзаян: Международные саммиты нужны не только для селфи

    новые смыслы


    Игорь Мальцев: Что ставить современным театрам, когда ставить нечего

    Дальний Восток


    Герман Садулаев: Учителя и библиотекари - вот настоящее Минобороны нашей страны

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    Зеленский отвел США ведущую роль в урегулировании конфликта в Донбассе

    15 декабря 2021, 22:05

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную роль, а не эпизодическую в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, сказал он в Брюсселе.

    «Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль», – сказал Зеленский в эфире телеканала «Рада», передает РИА «Новости».

    В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину личного состава ВС страны. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что береговые ракетные войска Украины находятся в стадии развития и будут сформированы к 2026 году. Об этом заявили в министерстве обороны страны. 


    На Украине испугались многомиллиардного иска от России из-за советских активов

    15 декабря 2021, 13:55

    Текст: Евгения Шестак

    Украина рискует получить многомиллиардный иск от России за советские зарубежные активы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

    В эфире YouTube-канала Politeka экс-министр напомнил, что Украина в 1994 году согласилась с «нулевым вариантом», но Верховная рада так и не ратифицировала документ. 

    «На сегодня, юридически говоря, вопрос не урегулирован. Очевидно, Путин это и имеет ввиду, что вопрос по распределению активов не урегулирован, что РФ тогда за Украину заплатила, а теперь можно предполагать, что российский президент имеет ввиду, что РФ вправе требовать этот долг с Украины», – сказал Суслов.

    По его словам, неизвестно, чем эта ситуация может закончится, если Украина начнет бороться за свою долю в других активах.

    «Я считал, что надо было, как и другие постсоветские страны, согласиться на этот «нулевой» вариант, и у нас бы не было головной боли. Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 млрд (долларов), но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться. Ну, посмотрим. Но это заявление Путина меня настораживает», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Москву и Киев ждет новый передел собственности. 

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    На Украине пообещали разгромить армию страны НАТО одной бригадой
    		    15 декабря 2021, 12:34
    Фото: Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    «Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье) границы», – заявил он в эфире «4 канала».

    При этом Жебривский заявил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.

    «Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», – отметил он.

    Венгрия присоединилась к Североатлантическому альянсу 12 марта 1999 года. Протокол о вступлении Венгрии в Альянс был подписан в декабре 1997 года. 

    Напомним, Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев, в свою очередь, обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.

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    В США сочли политику Зеленского «хаосом и лицемерием»
    		    15 декабря 2021, 15:02
    Фото: Evan Vucci/АР/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Американская газета The Washington Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недобросовестной «антиолигархической политике», которая бьет по экономике страны и обходит стороной «покровителей и спонсоров» президента.

    По словам автора статьи, Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос, передает РИА «Новости»

    «Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова «ДТЭК», на Украине уже произошел бы энергетический коллапс», – отмечает издание.

    Вместе с тем The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в развитии политического кризиса на Украине.

    «Недавно принятый «ресурсный» закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился», – заявил автор материала. 

    Он также добавил, как госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявлял, что «действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины, (...) представляют серьезную угрозу для ее будущего».

    На фоне сложившихся событий журналист выразил беспокойство касательно поддержки Соединенными Штатами украинского режима, поскольку «все, к чему прикасается государство, (...) коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию».

    Ранее экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия. 

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    Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту
    		    15 декабря 2021, 20:08
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания.

    «Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании.

    Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.

    Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.

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    Экс-глава офиса Зеленского назвал президента Украины неудачной пародией на Путина
    		    15 декабря 2021, 01:48
    Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия, заявил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан.

    Журналист Дмитрий Гордон спросил, не напоминает ли модель поведения Зеленского «украинский вариант молодого» Путина. «Он хочет быть похожим, но хотеть и иметь – это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, - это неудачное пародирование Путина», – сказал Богдан, добавив, что сейчас «никто» не может противоречить Зеленскому.

    Богдан утверждает, что «50% увольнения кабмина, генерального прокурора» и его самого – «это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского». Кроме того, он заявил, что власти Украины вели переговоры с бизнесменами по поводу установления контроля над принадлежащими им телеканалами, олигарх Ринат Ахметов, на которого сейчас «нападают», отказался. Богдан заявил: «Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали «хомячков», которые предлагали отдать телеканал «Наш», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, по словам Богдана, увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины было связано с депутатом от «Слуги народа» Евгением Брагарем, которого полиция остановила за употребление алкоголя. Богдан сказал, что Брагарь – «сын какой-то женщины, которая очень близка» к Зеленскому, «то ли няня его детей, то ли...».

    Богдан заявил, что офшоры, к которым, по информации журналистского расследования Panama Papers, имел отношение Зеленский, работали и в 2020 году, и в 2021 году. «Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат», – сказал он. Богдан также рассказал, что глава украинского государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что.

    Богдан утверждает, что Зеленский «лично дает команду, кого посадить». Он заявил Гордону: «Ну там список длинный. Тебя тоже… Потому что там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа... Еще 100 тыс. каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил».

    Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса главы государства в феврале 2020 года. Сам Зеленский сказал, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть того «сильно меняет».

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    В США отвели России три дня на захват Днепра в случае столкновения с Украиной

    15 декабря 2021, 08:45

    Текст: Евгения Шестак

    Российские войска в случае столкновения с Украиной достигнут Днепра за три-четыре дня, заявили экс-руководитель отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

    Эксперты в своей статье для журнала The National Interest пишут, что на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг Россия сможет разместить сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек. В число реактивной артиллерии тогда войдут 100 батарей, включая БМ-30 «Смерч», передает РИА «Новости».

    По их прогнозам, Украина также может быть атакована ракетными комплексами «Искандер», а российские войска при этом будет защищать противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500.

    «В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов», – пришли к выводу Биби и Макгрегор.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

    Коментарии (47)
    Псаки сочла возможность появления российских ракет в Европе несвоевременной
    		    15 декабря 2021, 01:28
    Фото: mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    Сейчас «не время» для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

    Псаки спросили, как США расценивают заявления о возможности появления российских РСМД в Европе. Она подчеркнула «важность деэскалации и дипломатии». По ее словам, «сейчас не время для шагов в противоположном направлении». Псаки заверила, что «НАТО – оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров», передает РИА «Новости».

    Напмоним, в МИДе предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.

    США в ежедневных контактах с ЕС, Россией и Украиной доводит до сторон свои взгляды на то, что должно произойти для деэскалации, сказала Псаки. США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины. По словам Псаки, Вашингтон считает хорошим знаком продолжение дипломатической работы.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

    Коментарии (26)
    Минск ограничил импорт украинских товаров

    15 декабря 2021, 19:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Белоруссия приняла решение ограничить импорт ряда украинских товаров, ссора с Минском будет стоить Украине более 100 млн долларов в год.

    Товары теперь будут попадать в страну по разовым лицензиям. Речь идет о мебели и продуктах целлюлозной промышленности. Объем попавших под ограничения товаров оценивается в 10% от украинского экспорта в Белоруссию, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

    Поводом стало «систематическое нарушение Украиной принципов свободной торговли». Ранее сообщалось, что проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины.

    Ранее Белоруссия опубликовала список запрещенной для ввоза продукции из Европы, США и Канады. Так, с 1 января в список попали мясо, колбасы, кондитерские изделия, молоко и фрукты, живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, субпродукты, соль. 

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    Украинский Интерпол решил не объявлять Поклонскую в розыск
    		    15 декабря 2021, 19:56
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Бюро Интерпола на Украине решило не объявлять в международный розыск российского посла в Кабо-Верде и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, сообщают украинские СМИ.

    «Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск», – привели «Украинские новости» сообщение украинского бюро ведомства.

    Ранее в МВД страны также отказались объявлять Поклонскую в международный розыск.

    В начале декабря Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской.

    Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.

    Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.

    Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.

    Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.

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    У журналиста украли велосипед во время интервью с начальником нацполиции Киева

    15 декабря 2021, 18:28

    Текст: Кристина Цыцура

    Украинский журналист издания «РБК-Украина» Олег Черныш лишился велосипеда пока брал интервью у начальника Национальной полиции Киева Ивана Выговского.

    Работник СМИ сообщил об инциденте в Facebook.

    «Что такое «киевский парадокс»? Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции, а в этот момент у тебя крадут велосипед прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора», – передает Cтрана.ua со ссылкой на пост Черныша.

    Журналист отметил, что украденный велосипед был старым и недорогим.

    Ранее сообщалось, что плохо обученные зенитчики ВСУ в ходе тренировки сбили свой же беспилотный летательный аппарат.

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    Помощник генсека НАТО по разведке посетил Донбасс

    15 декабря 2021, 02:55

    Командующий украинской Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк встретился в Донбассе с помощником генсекретаря НАТО по разведке Дэвидом Кеттлером, сообщили украинские силовики.

    Павлюк и Кеттлер «обсудили ситуацию в области проведения ООС». Также в переговорах участвовал глава аналитического управления объединенного департамента по разведке и безопасности международного секретариата НАТО Капо Россин. Представителям НАТО объяснили «обстановку, которая сложилась на приморском направлении». Киев заявил им о якобы «нарушении договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы». 

    «Были продемонстрированы видеозаписи, подтверждающие применение противником крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных БПЛА и последствия применения этого вооружения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    После брифинга участникам встречи предоставили возможность побывать на передовых позициях в районе населенного пункта Широкино.

    Напомним, Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

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    Памятник Бандере облили краской в Тернополе

    15 декабря 2021, 16:36

    Текст: Кристина Цыцура

    Неизвестные облили красной краской памятник лидеру «Организации украинских националистов» Степану Бандере, сообщает пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

    «Неизвестный повредил памятник Степану Бандере, что по улице Соломии Крушельницкой в Тернополе. Монумент был облит красной краской», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, опрашивает свидетелей и просматривает камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», по которой злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

    Напомним, Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    На Украине появился город Владимир

    15 декабря 2021, 14:12

    Текст: Евгения Шестак

    Верховная рада Украины приняла решение переименовать город Владимир-Волынский Волынской области во Владимир.

    «Верховная рада постановляет переименовать город Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области в город Владимир», – сказано в постановлении, передает ТАСС

    В пояснительной записке отмечается, что переименование города с целью возвращения населенному пункту исторического названия. 

    «В 1795 году в соответствии с австро-российским соглашением город вошел в состав Российской империи. Именно после этого присоединения город получил к своему названию приставку «Волынский». Указанный шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от русского города Владимир-на-Клязьме», – говорится в пояснительной записке.

    Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович сообщил, что депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за переименовании города во Владимир. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины.

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    В ЕК заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины

    15 декабря 2021, 13:27

    Текст: Елизавета Булкина

    Евросоюз готов вместе с партнерами расширить санкции против России в случае эскалации на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.

    «Сейчас мы видим агрессивные шаги со стороны России в отношении ее соседей…, и мы уже на G7 заявили, что новые акты эскалации в отношении Украины будут иметь самые серьезные последствия для России… Мы тесно работаем в сотрудничестве с США и другими партнерами над разработкой опций возможных мер. И мы готовы. Уже сейчас существует целая серия санкций (против России – прим. ВЗГЛЯД)…, но мы можем предусмотреть и расширение таких санкций в зависимости от поведения и действий России», – передает ее слова РИА «Новости».

    Ранее в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

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    Противотанковые подразделения армии Украины провели учения на границе с Крымом

    15 декабря 2021, 12:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вблизи Крыма проводят учения с привлечением противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, сообщило министерство обороны страны.

    «Несколько подразделений одновременно отрабатывают учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом на южном направлении. Сейчас идут учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на границе с Крымом», – передает ТАСС сообщение ведомстве.

    По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, по легенде учений, военнослужащие должны были совместными силами отразить «попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении». «За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений», – сказал Наев, отметив, что военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно.

    Ранее украинские артиллеристы провели учения вблизи границы с Крымом.

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