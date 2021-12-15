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Экс-глава офиса Зеленского назвал его неудачной пародией на Путина
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия, заявил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан.
Журналист Дмитрий Гордон спросил, не напоминает ли модель поведения Зеленского «украинский вариант молодого» Путина. «Он хочет быть похожим, но хотеть и иметь – это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, - это неудачное пародирование Путина», – сказал Богдан, добавив, что сейчас «никто» не может противоречить Зеленскому.
Богдан утверждает, что «50% увольнения кабмина, генерального прокурора» и его самого – «это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского». Кроме того, он заявил, что власти Украины вели переговоры с бизнесменами по поводу установления контроля над принадлежащими им телеканалами, олигарх Ринат Ахметов, на которого сейчас «нападают», отказался. Богдан заявил: «Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали «хомячков», которые предлагали отдать телеканал «Наш», – передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам Богдана, увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины было связано с депутатом от «Слуги народа» Евгением Брагарем, которого полиция остановила за употребление алкоголя. Богдан сказал, что Брагарь – «сын какой-то женщины, которая очень близка» к Зеленскому, «то ли няня его детей, то ли...».
Богдан заявил, что офшоры, к которым, по информации журналистского расследования Panama Papers, имел отношение Зеленский, работали и в 2020 году, и в 2021 году. «Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат», – сказал он. Богдан также рассказал, что глава украинского государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что.
Богдан утверждает, что Зеленский «лично дает команду, кого посадить». Он заявил Гордону: «Ну там список длинный. Тебя тоже… Потому что там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа... Еще 100 тыс. каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил».
Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса главы государства в феврале 2020 года. Сам Зеленский сказал, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть того «сильно меняет».
Генерал СБУ предупредил об опасности грез о танках на Красной площади
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о «танках на Красной площади», заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш».
«Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: «На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала». А руководство говорит: «Мы на танках пройдемся по Красной площади», – приводит слова генерала СБУ РИА «Новости».
Вовк также выразил мнение, что в нынешних условиях Зеленскому не стоит рассчитывать, что его примет президент России Владимир Путин. «Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в «нормандском формате» не будет, уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает. В этом плане также», – отметил генерал.
Напомним, в начале сентября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Эксперт подсказал Украине быстрый способ выбраться из экономической ямы
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«Единственный способ для Украины перестать быть экономическим аутсайдером Европы – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее экс-премьер Юлия Тимошенко сообщила, что Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения.
«Тимошенко пытается сложное комплексное явление объяснить скудным набором факторов. К падению ВВП Украины на душу населения привел не только энергетический кризис. Одним из базовых факторов стал Евромайдан, который запустил процесс экономического разрыва с Россией» – пояснил одесский экономист, политолог Иван Лизан.
Кроме того, по Украине ударила и потеря двух регионов – Донбасса и Крыма, которые вносили весомый вклад в ВВП. «Эти события привели к тому, что украинцы превратились из трудовых мигрантов в просто мигрантов. До 2014 года украинцы, уезжая на заработки, оставляли семьи в стране – таким образом, деньги все равно не утекали с Украины. Теперь же украинцы уезжают с семьями, и они больше никогда не вернутся назад. А это означает сокращение трудоспособного населения и, соответственно, падение ВВП», – детализировал собеседник.
По его словам, госорганы, со своей стороны, способствовали регрессу Украины. «Власть увлеклась казнокрадством и сократила ниже любых допустимых минимумов инвестиции в здравоохранение и образование. Теперь не готовятся и кадры на будущее. Логика власти такая: «Зачем вас учить, если вы все равно уедете», – посетовал Лизан.
Эксперт напомнил, что долгие годы украинцы жили параллельно с государством в плане налогов, получая зарплату в конвертах. «Для прекращения этой практики власти, грубо говоря, решили включить налоги в коммунальные платежи. Все юридические и физические лица начали сокращать потребление электричества, и это тоже отрицательно сказалось на экономике», – сказал собеседник.
Лизан также напомнил, что и сама Тимошенко «была архитектором газовых схем, она же вместе с Ющенко устроила «газовую войну», что подняло стоимость газа в несколько раз и также внесло вклад в развал экономики Украины».
«Мой прогноз удручающий: ничего не изменится, пока Украина не заберет у коллективного Запада свой суверенитет, не прекратит брать долги и не будет использовать госзакупки для запуска экономического роста. Самый реальный способ для Украины выйти из экономической ямы и перестать быть аутсайдером – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – резюмировал политолог.
Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом ранее во время выступления в Верховной раде заявила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», – передает РИА «Новости» слова политика.
Как заявила Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. «Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», – утверждает лидер партии «Батькивщина».
В свою очередь, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.
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США уличили в подготовке украинского вторжения в Донбасс
Читатели французской газеты Le Figaro заявили, что лидеры западных стран вместо угроз в адрес Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины могли бы предложить продуманное решение украинского кризиса.
«Ситуация мне все кажется более понятной: США готовят вторжение Украины в Донбасс, а Путин готовится им противостоять. Что касается нас, мы выступаем свидетелями подготовительной пропаганды. Соединенные Штаты надеются измотать Россию, объявляя о всяких страшных последствиях для нее еще до драки. А потом будет борьба Запада за счастье Украины — до последнего украинца», – отметил mitsu hirato, передает РИА «Новости».
«G7 – это страны, которые закрывают глаза и уши. Им безразличны преступления киевского режима против своих граждан. Конечно, поддержав переворот в 2014 году, они виноваты в нем, но предпочитают винить Россию», – считает DARIUS47.
«Русофобия, как и любая фобия, – следствие незнания. Невежественные, они пишут здесь свои мантры для таких же людей, как они. Русофобия в словах Le Figaro хорошо видна», – заявил Barbiers et guignoles.
«Зачем угрожать, когда достаточно пообещать, что обязательства Америки, данные Горбачеву Бушем-старшим во время падения Берлинской стены, будут соблюдены?» – поинтересовался JOEL VELASQUE.
«Это дело Украины яростно напоминает мне Ирак и «оружие массового уничтожения». Нас в чем-то обманывают и сбивают с толку. По-прежнему странно, что до того, как российские войска были отправлены к границе с Украиной, в Черном море было столько военной активности НАТО», – заметил tarte au marron.
Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Посол в Лондоне заявил о последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО будет иметь неприемлемые последствия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют неприемлемый абсолютно и недопустимый характер. И не только для нас, но и для европейской безопасности в целом», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в таком случае на территории Украины будут размещены базы НАТО и другая инфраструктура, что «создает неприемлемую угрозу, которую нам придется с большим трудом, с большими экономическими затратами отражать. Нам это совершенно не нужно».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает ее внеблоковый статус.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Немцы высмеяли главу МИД Германии за угрозы России
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Читатели немецкого издания Die Welt с иронией отреагировали на высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о «тяжелых дипломатических и экономических последствиях», которые ждут Россию, в случае якобы возможного «вторжения» на Украину.
Как сообщает издание, на заседании Совета МИД Евросоюза глава МИД Германии Анналена Бербок «пригрозила» Москве «тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае «агрессивных» действий. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право «угрожать» России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей. Но, очевидно, нельзя сказать, что с точки зрения характера она не подходит для такой должности», – написала Renate B.
«Бербок угрожает, и [президент России Владимир] Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после ее завоевания бундесвером она будет охвачена зеленой климатической политикой», – сыронизировал advocatus diaboli.
«Русских я не боюсь. Меня пугает морализаторская и высокомерная политика лево-зеленых благодетелей», – призналась Christiane M.
«Что за детское позерство. Неловко», – заявил Ulf K.
«Как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», – добавила Landfrau.
В минувшее воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок призвала «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижения Украины и Грузии в вопросе членства в НАТО.
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Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к украинцам
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Более половины (52%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что украинцы – братский народ, еще 31% относится к ним нейтрально, как к одному из многих народов, свидетельствуют результаты опроса центра.
«Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовал свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.
Каждый десятый (11%) считает, что украинцы враждебно настроены к россиянам. Отвечая на вопрос, чем является Украина для России, респонденты назвали ее братской страной (29%), просто соседом (26%), источником угрозы или дружественным государством (по 12%). Большинство опрошенных (64%) следят за событиями на Украине, причем следит внимательно 21%. Не следят за ситуацией чуть больше трети (36%) респондентов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 декабря. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее подавляющее участников общероссийского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительно оценили воссоединение Крыма с Россией и считают позитивными последствия этого исторического события и для полуострова, и для страны в целом.
Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения
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Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом во время выступления в Верховной раде заявила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», – передает РИА «Новости» слова политика.
Как заявила Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. «Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», – утверждает лидер партии «Батькивщина».
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.
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Стало известно о вето Меркель на поставки оружия Украине по линии НАТО
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО, сообщили осведомленные источники немецкого таблоида Bild.
По имеющейся у таблоида информации, в мае Берлин использовал право вето, заблокировав поставки уже оплаченных Киевом американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. При этом источник издания утверждает, что правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать это решение, чтобы не возникло впечатление, «что оно было единственным противником продажи» оружия Украине, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание в августе президент Украины Владимир Зеленский лично просил Меркель во время ее визита в Киев снять вето на осуществление поставок. Однако канцлер ФРГ, по словам одного из присутствовавших на встрече, «ледяным голосом» заявила, что это «исключено». В статье утвердается, что Берлин снял вето на поставки Киеву антидроновых ружей только в конце ноября, при этом поставки американских винтовок все еще заблокированы.
Напомним, в воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
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В прошлую среду в Пентагоне анонсировали отправку очередной партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется. Он подчеркнул, что звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может «испугаться» потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями.
В ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
Захарова рассказала о продаже украинского гражданства мигрантам с Ближнего Востока
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Украинские чиновники продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы те могли получить рабочую визу Евросоюза (ЕС) в упрощенном порядке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что «президент Украины (Владимир Зеленский) внес законопроект о гражданстве, согласно которому гражданин Украины одновременно не может быть гражданином России».
«Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было», – отметила она, комментируя законопроект, в котором предлагается разрешить двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС.
Она также задалась вопросом, знают ли «западные кураторы Киева» о том, что «украинские дипломаты за 3 тыс. евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу».
«Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические 20 тыс. долларов оформляют мигрантам гражданство «незалежной», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», – отметила официальный представитель МИД.
Захарова также упомянула законопроект, который предполагает упрощенный порядок предоставления гражданства Украины иностранцам, участвующих в боевых действиях в зоне конфликта в Донбассе, включая граждан России.
На данный момент, согласно законодательству Украины, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства. Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России.
Отметим, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
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На Украине оценили оставшийся в ПХГ объем газа
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В подземных хранилищах Украины «нормальный объем газа» и проблем с прохождением отопительного периода «быть не должно», заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV.
«Сейчас у нас в хранилищах нормальный объем газа. Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям в Украине хватило газа. Ситуация с углем сложная, но в принципе мы можем подстраховывать предприятия электрогенерирующие», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
В прошлую пятницу глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия этой зимой якобы может прекратить транзит газа через территорию Украины. В начале декабря Нафтогаз поднял тарифы на газ для украинских потребителей в пять раз.
Напомним также, 7 ноября лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа. Днем ранее бывший министр экономики Украины предупредил, что из-за высоких цен на газ 91% предприятий страны не могут продолжить работу, им грозит разорение.
В октябре в Раде призывали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива и запасаться кизяком для отопления домов. В парламенте констатировали, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Украина одобрила допуск иностранных войск в страну для учений в 2022 году
Верховная рада приняла закон о допуске иностранных вооруженных сил на Украину для участия в многонациональных учениях в 2022 году.
Это решение приняли на заседании во вторник. В пояснительной записке отмечается, что в 2022 году расходы, связанные с подготовкой многофункциональных учений, составят 106,5 млн гривен, передает РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона в конце ноября. В документе говорится, что допуск иностранных войск касается учений «Объединенные усилия – 2022», Rapid Trident – 2022, украинско-британских «Cossack Mace – 2022 и других.
Рада принимает подобные решения каждый год. В 2021 году было предусмотрено выделение более 38,5 млн гривен, чтобы провести семь международных учений.
Ранее сообщалось, что Украина во время учений нарушила границу с Белоруссией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пилоты вертолета Ми-8 попали на территорию республики 4 декабря.
В Польше назвали число участвующих в переправке нелегалов из Белоруссии украинцев
Чаще других переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Польшу занимаются граждане Украины, заявила пресс-секретарь главного коменданта пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«В этом году нами задержаны уже 418 человек, которые помогали в нелегальном пересечении границы. Среди них доминируют граждане Украины, которых уже было 88 человек», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Михальской, 56 задержанных за помощь в нелегальном пересечении границы мигрантами являются гражданами Грузии, 53 – Сирии, 44 – Польши, 29 – Германии.
Она уточнила, что многие из задержанных имеют вид на жительство в Германии.
В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава, в свою очередь, пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
Болгары высмеяли возможные санкции G7 против России
Читатели болгарского издания «Факты» высмеяли заявление стран «Большой семерки» о возможных санкциях против России из-за Украины, указав, что запугивать Москву бесполезно, а в случае эскалации напряженности Киеву никто не поможет.
«Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины и НАТО, которая забудет, где находится Черное море», – заявил Очаквам, передает РИА «Новости».
Пользователь big отметил, что Запад угрожает России с 2014 года, однако, несмотря на уже введенные меры, в стране идет «рост экономики и военного производства»
«Не будет ни Крым, ни ДНР с ЛНР украинскими. Ни США, ни НАТО, ни даже Украина не нападут на Россию, потому что знают, что это станет их концом! И Россия не нападет на Украину, а даже если это произойдет, никто не будет за них вступаться. Вот почему у них нет другого выбора, кроме как угрожать!», – добавил он.
«У американской разведки была информация, что они действительно будут драться до последнего украинца. Американцы молодцы», – иронизирует Ggr.
Читатели отметили, что «евроатлантическим друзьям» Болгарии свойственны «наглость, высокомерие и манипуляции, граничащие с откровенной ложью», они «взорвали Украину путчем на Майдане, превратили ее в марионетку США для реализации своих планов против России, стравили два православных братских народа, сделали президентом клоуна (Владимира) Зеленского, который каркает против России, собирает войска на границе и выставляет себя демократичным, озабоченным борцом за справедливость».
Ранее в Москве сочли очередными угрозами заявление G7 по санкциям против России.
Напомним, госдепартамент США заявил, что страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва.
Зеленский обвинил Россию в невыполнении договоренности по удерживаемым лицам
Россия не выполнила договоренности, достигнутые на саммите в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже заявил в интервью итальянской газете «Репубблика» президент Украины Владимир Зеленский.
Он заявил, что Россию якобы не удается вернуть к «содержательным переговорам» по Донбассу. «В качестве примера можно привести одну из договоренностей саммита в нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, – это договоренность относительно пленных. Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала ясное обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту», – приводятся его слова на сайте офиса президента Украины.
Кроме того, Зеленский утверждает, что его страна готова сделать необходимые шаги для установления в Донбассе долговременного мира.
«Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и длительным. Это интервью превратится в толстую книгу, если я стану перечислять все предложения и попытки активизировать переговоры, которые российская сторона получила от нас за годы войны», – заявил украинский лидер.
В принятом по итогам саммита в Париже заявлении содержится призыв к Контактной группе по урегулированию на востоке Украины «способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц» до конца 2019 года, а также говорится о предоставлении доступа к ним всех международных организаций, включая Международный Комитет Красного Креста.
Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
Ранее Зеленский также заявил, что в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.
В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против России немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения. Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что Россия готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали.
Рада упростила предоставление гражданства «преследуемым россиянам»
Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий порядок предоставления украинского гражданства россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева.
Большинство депутатов проголосовали «за» принятие закона. «Цель законопроекта <...> – реализация указа президента Украины от 3 августа 2019 года по вопросам упрощения приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые обеспечивали или обеспечивают меры национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений», – цитирует пояснительную записку к документу ТАСС.
Так, для предоставления гражданства Украины ряд категорий иностранцев должен будет только подать заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства. Такая возможность дается гражданам «страны-агрессора», которые якобы «подвергались преследованиям за политические убеждения», а также тем, кто в установленном порядке проходил или проходит военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Также упрощается получение гражданства для тех, кто проходит военную службу в ВСУ и награжден госнаградой, и тех, принятие кого в гражданство Украины составляет государственный интерес. По упрощенной процедуре украинское гражданство могут получить иностранцы, имеющие «выдающиеся заслуги перед Украиной».
Между тем напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины с 2014 года обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.