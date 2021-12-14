Путин выступил против ограничений на транспорте под Новый год

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14 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Рекордные цены на газ зависят от трех причин

Уходящий 2021 год стал уникальным для Европы с точки зрения цен на газ Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла – тысяча кубометров стоит уже дороже 1400 долларов. Почему газ так резко вырос и к чему готовится европейцам этой зимой? Подробности...
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Польша делает первый шаг к развалу Евросоюза

17% поляков желают выхода из ЕС, что является наибольшим значением с момента вступления страны в ЕС Maciej Luczniewski/Reuters
В Варшаве пригрозили Евросоюзу прекращением отчислений в общеевропейский бюджет. Это означает, что Польша сделала первый шаг к выходу из Евросоюза. Сами польские политики отрицают желание покинуть ЕС, но их действия говорят об обратном. А решение этого конфликта во многом зависит от нового канцлера Германии Олафа Шольца. Подробности...
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Что мешает русским вернуться в Россию из Средней Азии

В первую очередь нужно подумать о русских стариках в Таджикистане, подчеркивают эксперты Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Власти Казахстана и Киргизии выступили с новыми инициативами, призванными сократить сферу использования русского языка. На этом фоне глава Россотрудничества в частном порядке предложил дать всем соотечественникам в «условных Где-то-там-станах» мгновенно реализуемое право на репатриацию в Россию. Что же мешает оставшимся в странах бывшего СССР соотечественникам вернуться на Родину? Подробности...
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Россия выбивает из рук США «климатическую дубинку»

Россия предотвратила климатическую аферу в ООН twitter.com/RussiaUN
Постпред России Небензя ветировал на заседании СБ ООН проект резолюции Ирландии и Нигера о связи климата и вопросов безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока. В ответ США обвинили Москву в подрыве интересов всего мира. Почему Россия пошла на этот шаг? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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А зрители стоят, как заколдованные

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Сергей Соловьёв был режиссером, отмеченным где-то в таинственных инстанциях. Он умел снимать такое кино, что весь зрительный зал, настроившись на одну волну, обмирал в удивлении: вот это вот да! Подробности...
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На смену газовым камерам пришли газовые капсулы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Простой принцип «падающего – толкни», выдвинутый Фридрихом Ницше в качестве провокации и дразнилки, теперь усвоенный как правило жизни, упаковывается в эвфемизмы про «личный выбор» и «смерть с достоинством». Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Неожиданно выяснилось, что мы любим свою страну

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли можно представить себе более убедительное доказательство оглушительного провала тех общественно-политических и медийных сил, что за последние тридцать с лишним лет затратили колоссальные ресурсы на закрашивание советского периода в общественном восприятии самой черной краской. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
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Что Украина должна России

Олимпиада в Китае расколола Запад

В Азербайджане запрещают магию

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин выступил против ограничений на транспорте под Новый год

    14 декабря 2021, 17:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на транспорте под новогодние праздники вводить достаточно сложно, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения [на транспорте] подобного рода достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», – заявил глава государства в эфире «России 24».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

    При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.


    Из 16 заразившихся «омикроном» в России 11 были вакцинированы

    14 декабря 2021, 12:28

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вакцинированы от COVID были 11 человек из 16 прибывших в Россию из ЮАР, у которых был обнаружен штамм «омикрон», сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

    Она отметила, что семь человек также перенесли заболевание ранее. Попова уточнила, что один человек был и вакцинирован, и ранее болел.

    «Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм «омикрон», <...> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы – таких 11 человек, или перенесли заболевание – их семь», – передает ТАСС слова Поповой на Общем собрании Российской академии наук (РАН).

    Ранее в России разработали план реагирования при распространении штамма «омикрон».

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    Стали известны темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

    14 декабря 2021, 14:00

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином международную проблематику, включая агрессивную риторику НАТО и США, а также энергетику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что переговоры лидеров состоятся в среду в формате видеоконференции. Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так со стороны Соединенных Штатов Америки, это требует нашего с китайцами обсуждения», – отметил представитель Кремля.

    Также традиционно будет и обмен мнениями по региональным проблемам. На вопрос, будет ли на повестке дня тема поставок газа в Китай и новых контрактов, Песков сказал, что «энергодиалог будет обязательно на повестке».

    Основное место в переговорах, по словам Песков, займут двусторонние отношения: «Это широчайшая абсолютно повестка дня. Это и энергодиалог, и сотрудничество в области высоких технологий, и совместные инвестиции, и торговля».

    Он отметил, что это «чрезвычайно важные переговоры». Ожидается, что «это будет достаточно продолжительный по времени контакт», передает ТАСС.

    Отмечается, что первая часть встречи будет открытой для прессы, затем с журналистами пообщается помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ранее о встрече Путина и Си Цзиньпина сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В Кремле сообщали, что планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам.

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    Толстой: Старая версия закона о QR-кодах могла помешать ездить к родственникам на похороны
    		    13 декабря 2021, 19:41
    Фото: Данил Айкин/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    «В доработке нуждаются разные пункты проекта. Прежде всего, мы должны сделать так, чтобы права граждан не нарушались в условиях, когда вакцинация остается добровольной», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред Госдумы Петр Толстой, комментируя снятие с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте.

    «Законопроект вызывает отторжение из-за противоречий, которые он содержит и которые могут не дать нашим гражданам спокойно перемещаться по стране», – подчеркнул вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). По его словам, на сегодня в проекте много недочетов – как малых, так и довольно значительных. В частности, закон в своей текущей редакции может поставить человека в ситуацию, когда он «на похороны к родным не может съездить».

    «Или пример посложнее: согласно законодательству РФ, персональные данные должны храниться на территории РФ. Как тогда обеспечить перелеты на самолетах иностранных компаний без использования ими личных сведений, которые считываются с кодов?», – спросил парламентарий.

    «Сейчас парламент вместе с правительством будет работать над устранением нестыковок. Одновременно с принятием законопроекта в первом чтении планируем принять постановление, в котором обозначить все проблемы, которые надо решить ко второму чтению. Это поэтапная и кропотливая работа», – отметил вице-спикер.

    С законом связан еще один серьезный вопрос – выдержит ли транспорт с технической точки зрения такую нагрузку, как проверка QR-кодов, добавляет председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»). «Необходимо, чтобы соответствующая инфраструктура смогла обеспечить потребности населения. Нужно проверить проект от корки до корки, все скрупулезно рассчитать, мы не имеем права на ошибку», – указал депутат.

    «Поступило также много других жалоб. Вот, спрашивают, как это будет работать на станциях, где интернет плохо ловит? Или, к примеру, стоит пожилая женщина на полустанке, ждет поезд, он приехал, а у нее телефон разрядился и не показывает код. Много подобных случаев надо учесть, чтобы не вызвать недовольства граждан. Это животрепещущая тема», – подчеркнул собеседник.

    В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал снятие с повестки законопроекта о необходимости предъявлять QR-код для поездок на транспорте. По словам Володина, решение принято в результате диалога «с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». Как сообщил позднее его заместитель Петр Толстой, работа над проектом при этом все равно «продолжается». Предстоит «проанализировать все нюансы и замечания к правительственным инициативам», а также изучить «десятки тысяч обращений от граждан» и 130 отзывов от регионов, добавил вице-спикер.

    Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что рассмотрение проекта закона «отложено на неопределенный срок». «Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», – подчеркнул он.

    Решение доработать закон о QR-кодах на транспорте прокомментировали и в Кремле. «С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие) таких негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Напомним, проект закона обязывал пассажиров поездов дальнего следования и самолетов предъявлять сертификат (QR-код) о вакцинации или о наличии антител к COVID-19. Рассмотрение проекта планировалось на 16 декабря.

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    В «Единой России» указали на проблемы законопроекта о QR-кодах
    		    13 декабря 2021, 19:09
    Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
    Текст: Елизавета Булкина

    Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте решено отложить на неопределенный срок, на сегодняшний день он не готов к принятию, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    «Принятие законопроекта о внесении изменений в «транспортное» законодательство, предполагающий предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет «Единой России», руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. (…) На сегодняшний день законопроект не готов к принятию», – приводятся его слова на сайте ЕР.

    Турчак добавил, что «Единая Россия» обобщила все предложения и запросы граждан в конкретные решения, это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. Секретарь генсовета ЕР добавил, что диалог с правительством идет конструктивно и партия подготовит ко второму чтению дополнительные предложения к законопроекту о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии».

    «Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», – заключил Турчак.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о введении QR-кодов на транспорте, назвав основным приоритетом в этом вопросе интересы людей.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

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    Минздрав заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID

    13 декабря 2021, 21:46

    Заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась и начала немного снижаться, при этом количество заболевших остается большим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на канале «Россия 1».

    «В целом сегодня провакцинированы уже первым компонентом больше 75 млн человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико – более 800 тыс. [человек] сегодня одновременно болеют. Это все-таки высокая цифра», – цитирует его РИА «Новости».

    По его словам, никакой угрозы жизни для пациентов с «омикроном», находящихся в России, нет, они получают минимальную терапию, ситуация стабильная.

    Он отметил, что среди заболевших много людей, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. На этом фоне течение заболевания идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, уточнил Мурашко.

    В понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила прироста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, из-за желания россиян уехать отдыхать за рубеж, поскольку закрыть границы невозможно.

    Ранее стало известно о первом умершем от «омикрона».

    До этого Владимир Путин поручил разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса.

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    Путин указал Джонсону на примеры срыва Киевом минских соглашений

    13 декабря 2021, 19:36

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Британии Борисом Джонсоном привел ряд примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», – сообщается на сайте Кремля.

    Отмечается, что в беседе Джонсон выразил «обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ». Путин в ответ подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

    Российский лидер отметил, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, а также применяют там запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Также президент России обратил внимание Джонсона и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения.

    Все эти события, добавил Путин, происходят на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.

    Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.

    Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.

    Коментарии (6)
    Комитет Госдумы поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах
    		    14 декабря 2021, 12:05
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении.

    Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», или о санитарных пропусках, будет обсуждаться в четверг, передает «Прайм».

    Во вторник документ изучит профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с участием вице-премьера Татьяной Голиковой, комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле, а также представителей медицинского сообщества.

    Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, кафе и рестораны, культурные учреждения, а также объекты розничной торговли при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медотвода.

    Ранее законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах решили снять с рассмотрения парламентариев.

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    Коментарии (28)
    Путин заявил Джонсону о необходимости переговоров по недопущению движения НАТО на восток

    13 декабря 2021, 19:25

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки четких договоренностей, исключающих продвижение НАТО на Восток, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении. 

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    Коментарии (4)
    Глава ВОЗ предупредил о серьезных проблемах после пандемии

    13 декабря 2021, 22:02

    Текст: Валентина Григоренко

    Человечество после завершения пандемии коронавируса может столкнуться с более серьезными, чем прежде, проблемами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», – пояснил глава ВОЗ в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, передает ТАСС.

    По его словам, «пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все». В этой связи необходимо «фундаментальное изменение» восприятия ценности здоровья. Следует «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты».

    Гендиректор добавил, что мир не должен идти прежним «эксплуататорским» путем в сфере производства и потребления, «пренебрегать планетой» и проводить «вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию».

    Глава ВОЗ призвал относиться к здравоохранению не как к «затрате», а как к «инвестиции в наше общее будущее». При этом в центре усилий государств «должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности».

    Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии.

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    Власти Норвегии запретили барам продавать алкоголь из-за пандемии

    13 декабря 2021, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя в точках общепита по всей стране на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере. Число заразившихся «омикроном» в Норвегии достигло 958 человек.

    «Кто может работать дома, будет работать дома. Мы также просим сократить число контактов. Для этого мы вводим запрет на продажу алкоголя – по всей стране не будет разрешено пить алкоголь в ресторанах, барах и отелях», – приводит слова премьер-министра королевства ТАСС.

    Норвегия в понедельник объявила о новых ограничительных мерах из-за продолжающегося распространения штамма коронавируса «омикрон», который оказался заразнее предыдущих штаммов. По оценкам Норвежского института здравоохранения, в дальнейшем штамм «омикрон» вызовет значительный рост числа заражений коронавирусом. В понедельник стало известно, что число случаев заражения «омикроном» в Норвегии достигло 958. По данным властей, полную вакцинацию от коронавируса пошли 70% жителей Норвегии старше 12 лет.

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».

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    Спецборт МЧС доставил российских вирусологов в ЮАР

    14 декабря 2021, 00:32

    Текст: Антон Никитин

    Самолет Ил-76 МЧС России с мобильной лаборатории и специалистами Роспотребнадзора на борту совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга.

    На борту Ил-76 МЧС России находится мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля «КамАЗ», вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС. В число прибывших входят ученые и практики из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора, а также центра «Вектор». В Роспотребнадзоре сообщали, что российские специалисты совместно с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с COVID-19, передает ТАСС.

    Накануне стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса заразился коронавирусом. В прошлый четверг президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в республику группы вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Днем позже российские вирусологи вылетели в ЮАР самолетом Ил-76 МЧС России с мобильной лабораторий Роспотребнадзора на борту для помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее глава ЮАР говорил, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения в республике.

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».

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    Голикова рассказала о готовности «Госуслуг» выдавать сертификаты по тесту на антитела

    13 декабря 2021, 18:29

    Текст: Вера Басилая

    Техническая готовность портала Госуслуг выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами будет обеспечена в течение декабря, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим», – приводит ТАСС слова Голиковой.

    Ранее переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител. Получить их смогут переболевшие без обращения к врачу и привившиеся иностранными вакцинами.

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    Стало известно о первом случае заражения «омикроном» в Китае

    13 декабря 2021, 17:39

    Текст: Вера Басилая

    Первый случай заражения новым вариантом коронавирусной инфекции «омикрон» выявили в материковом Китае, пациент находится на карантине, сообщает Центральное телевидение Китая.

    Полное секвенирование генома вируса в образцах, взятых у прибывшего из-за границы бессимптомного носителя COVID-19, провел Центр по контролю и профилактике заболеваний города Тяньцзинь на севере Китая. И после того, как анализ провел еще и Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, официально подтвердилось, что это новый вариант «омикрон», передает РИА «Новости».

    Пациент находится в карантине и проходит необходимое лечение.

    Ранее стало известно о первом умершем от «омикрона».

    Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы. 

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    Врач оценил пользу маски при «омикроне»

    14 декабря 2021, 08:25

    Текст: Евгения Шестак

    Штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» снижают эффективность защитной маски, поскольку при этих вариантах инфекции больной выделяет больше вирусных частиц, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

    «С «омикроном» и «дельтой» все-таки похуже маски работают. Особенно с «омикроном», – подчеркнул Крючков в беседе с Ura.ru.

    Он добавил, что человеку с коронавирусом, чтобы заразить окружающих, надо меньше чихать и кашлять.

    «Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска», – пояснил иммунолог.

    Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».

    Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы. Позже стало известно о первом умершем от «омикрона».

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    Голикова исключила распространение закона о QR-кодах на детей

    13 декабря 2021, 17:48

    Текст: Евгения Шестак

    Никто не может требовать от детей ПЦР-тесты на коронавирус, поскольку их не касается закон о QR-кодах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Мы не требуем от детей исследование на ПЦР. Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом», – цитирует РИА «Новости» Голикову. 

    По ее словам, на сегодняшний день прививка от коронавируса для детей исключительно добровольная.

    Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.

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