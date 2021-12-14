Путин выступил против ограничений на транспорте под Новый год

Толстой: Старая версия закона о QR-кодах могла помешать ездить к родственникам на похороны

«В доработке нуждаются разные пункты проекта. Прежде всего, мы должны сделать так, чтобы права граждан не нарушались в условиях, когда вакцинация остается добровольной», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред Госдумы Петр Толстой, комментируя снятие с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте.

«Законопроект вызывает отторжение из-за противоречий, которые он содержит и которые могут не дать нашим гражданам спокойно перемещаться по стране», – подчеркнул вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). По его словам, на сегодня в проекте много недочетов – как малых, так и довольно значительных. В частности, закон в своей текущей редакции может поставить человека в ситуацию, когда он «на похороны к родным не может съездить».

«Или пример посложнее: согласно законодательству РФ, персональные данные должны храниться на территории РФ. Как тогда обеспечить перелеты на самолетах иностранных компаний без использования ими личных сведений, которые считываются с кодов?», – спросил парламентарий.

«Сейчас парламент вместе с правительством будет работать над устранением нестыковок. Одновременно с принятием законопроекта в первом чтении планируем принять постановление, в котором обозначить все проблемы, которые надо решить ко второму чтению. Это поэтапная и кропотливая работа», – отметил вице-спикер.

С законом связан еще один серьезный вопрос – выдержит ли транспорт с технической точки зрения такую нагрузку, как проверка QR-кодов, добавляет председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»). «Необходимо, чтобы соответствующая инфраструктура смогла обеспечить потребности населения. Нужно проверить проект от корки до корки, все скрупулезно рассчитать, мы не имеем права на ошибку», – указал депутат.

«Поступило также много других жалоб. Вот, спрашивают, как это будет работать на станциях, где интернет плохо ловит? Или, к примеру, стоит пожилая женщина на полустанке, ждет поезд, он приехал, а у нее телефон разрядился и не показывает код. Много подобных случаев надо учесть, чтобы не вызвать недовольства граждан. Это животрепещущая тема», – подчеркнул собеседник.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал снятие с повестки законопроекта о необходимости предъявлять QR-код для поездок на транспорте. По словам Володина, решение принято в результате диалога «с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». Как сообщил позднее его заместитель Петр Толстой, работа над проектом при этом все равно «продолжается». Предстоит «проанализировать все нюансы и замечания к правительственным инициативам», а также изучить «десятки тысяч обращений от граждан» и 130 отзывов от регионов, добавил вице-спикер.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что рассмотрение проекта закона «отложено на неопределенный срок». «Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», – подчеркнул он.

Решение доработать закон о QR-кодах на транспорте прокомментировали и в Кремле. «С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие) таких негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, проект закона обязывал пассажиров поездов дальнего следования и самолетов предъявлять сертификат (QR-код) о вакцинации или о наличии антител к COVID-19. Рассмотрение проекта планировалось на 16 декабря.

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