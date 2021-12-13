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В Госдуме продолжили обсуждение закона о QR-кодах в общественных местах
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах.
«Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале.
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Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. (…) Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
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Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.
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В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне»
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Певица МакSим (Марина Максимова), которая тяжело перенесла коронавирус, пригласила на сцену музыкальной премии «Золотой Граммофон», врачей, спасших ей жизнь.
«Сегодня я пришла не одна. Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света», – сказал певица. Видео ее выступления опубликовано в Telegram.
Ведущие предложили в лице вышедших на сцену медиков поблагодарить всех врачей, в ответ последовали громкие аплодисменты.
В социальных сетях поступком МакSим восхитились и назвали трогательным. При этом многие отметили, что врачам также необходима награда.
Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».
Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы.
В Израиле дали оценку способности Pfizer защитить от «омикрона»
Люди, которые получили две дозы вакцины Pfizer пять и более месяцев назад, почти не имеют защиты от штамма коронавируса «омикрон», свидетельствуют результаты исследования, проведенного в израильском медицинском центре имени Хаима Шибы.
Профессор Гили Регев Йохай сообщила, что такие люди «не обладают никакой нейтрализующей способностью против «омикрона», хотя «у них есть такая способность против варианта «дельта». По ее словам, «это очень тревожно». Однако «после бустерной дозы» защита «возрастает в сотни раз» и становится «значительной», передает РИА «Новости».
Уточняется, что «защита ниже, чем способность нейтрализовать «дельту», примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм». «Мы еще не знаем, уменьшится ли эта защита со временем, мы проверим это позже, и это то, над чем мы сейчас работаем», – сказала профессор.
Исследование базировалось на изучении сыворотки крови вакцинированных работников медцентра. В одну группу испытуемых вошли те, кто получил вакцину пять-шесть месяцев назад, во вторую – получившие бустерную дозу. Сравнивалась способность антител нейтрализовать штаммы «омикрон» и «дельта».
Напомним, исследование Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР свидетельствуют, что вакцина Pfizer от коронавируса дает только частичную защиту от нового штамма «омикрон».
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Варламов предложил сделать именные вакцины «Спутник» от Бузовой и Бони
Российский блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины против коронавируса от имени знаменитостей и под разными брендами, чтобы популяризовать вакцинацию в России.
Видео опубликовано в Telegram-канале «Небожена», авторство которого приписывается журналистке Божене Рынске.
«Например, «Спутник V» пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», – высказал свою инициативу урбанист.
Варламов также предложил выпускать вакцины от имени телеведущих Виктории Бони и Ольги Бузовой. При таком подходе прививаться будут гораздо больше, считает блогер.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно только, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.
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Гинцбург назвал срок проверки эффективности «Спутника V» против «омикрона»
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
Гинцбург полагает, что «10 дней хватит», передает РИА «Новости».
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
Власти Словакии решили выделить пенсионерам за вакцинацию по 200-300 евро
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Президент Словакии Зузана Чапутова подписала закон о денежном поощрении за вакцинацию людей в возрасте от 60 лет и старше в размере 200-300 евро в зависимости от количества сделанных прививок, сообщил телеканал ТА3.
«Президент республики Зузана Чапутова подписала принятый правительством и одобренный парламентом закон о денежном вознаграждении за вакцинирование от коронавируса граждан республики в возрасте от 60 лет и старше», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Граждане в возрасте 60 лет и старше, уже сделавшие три прививки от коронавируса, получат от государства по 300 евро. Те, кто имеет две прививки, будет поощрен 200 евро, но в случае получения третьей прививки им будет добавлено еще 100 евро, уточняется в документе.
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Ранее власти Словакии решили ввести с 25 ноября по 9 декабря общенациональный локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
До этого в Словакии ввели локдаун для непривитых граждан. Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что граждане без прививки от коронавируса не смогут посещать магазины и другие места, исключением являются продуктовые магазины и торгующие товарами первой необходимости. В некоторых районах меры ужесточили даже для привитых граждан, запрещая проведение мероприятий.
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Голикова заявила об осложнении эпидситуации по COVID-19 в трех регионах России
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стала лучше в 12 субъектах страны, а в трех – осложнилась, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах», – цитируют Голикову в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».
Улучшения наблюдаются в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.
При этом, уровень коллективного иммунитета упал в Магаданской области и Чечне.
Ранее в России для выявления и отслеживания распространение опасных инфекций решили создать Федеральную информационную систему санитарно-эпидемиологических сведений.
Антиваксеры в Тюмени придумали способ обойти систему QR-кодов
Люди без прививки от коронавируса посещают тюменские торговые центры, куда нельзя попасть в вечернее время без QR-кода о вакцинации: они приходят за покупками до 18.00, рассказал сотрудник одного из ТЦ.
Глава региона Александр Моор разрешил посещать рынки и ТРЦ с понедельника по пятницу до 18.00 без предъявления QR-кода.
«Из торговых центров перед наступлением 18.00 никто никого не выгоняет. А к этому времени в залах, как правило, уже достаточно много людей. Поэтому в вечернее время там ходят и вакцинированные, и невакцинированные. Кого из них больше – это интересный вопрос», – рассказал работник торгового центра Ura.ru.
По его словам, этой ситуацией активно пользуются владельцы кафе и ресторанов, расположенных в торговых центрах. В своей рекламе они акцентируют внимание на том, что для посещения заведений общепита QR-коды не нужны.
Ранее сообщалось, что в Сызрани проститутки начали требовать у клиентов QR-коды.
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В России за сутки выявили 30,2 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 30288 новых случаев короанвируса, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано по выздоровлении за сутки 36 446 человек, за это же время скончались 1171 человек, говорится на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве выявлен 3140 новых случаев COVID-19, в Московской области –1833, в Санкт-Петербурге – 2045.
Накануне в России было зафиксировано 30 873 случаев коронавируса, таким образом, за сутки число новых случаев за сутки сократилось на 585.
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Врач назвал способ выявления «замаскированного» COVID
В холодное время года COVID-19 активно «маскируется» под другие вирусные заболевания. Как его вовремя распознать, рассказал кандидат медицинских наук, главный врач сети частных клиник Борис Чурадзе.
В период распространения различных респираторных инфекций COVID-19 легко спутать с другим заболеванием и не принять своевременных мер, отметил он. Ведь некоторые симптомы заражения коронавирусом совпадают с признаками ОРВИ или гриппа.
«COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 - это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», – сказал Чурадзе радио Sputnik .
По его словам, вовремя выявить «замаскированный» COVID-19 можно только в случае обращения к врачу при первых же признаках недомогания.
«Только своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах болезни способно помочь вовремя установить правильный диагноз и начать правильное лечение. Если у человека симптомы ОРВИ, нужно сразу же определить, COVID-19 у него или нет. Есть два метода диагностики: ПЦР-диагностика и экспресс-тестирование на коронавирус. Надо эти методы применять при подозрении на коронавирусную инфекцию», – подчеркнул Чурадзе.
Уменьшить вероятность заражения коронавирусной инфекцией и избежать тяжелых последствий для здоровья в случае, если человек все-таки заболел COVID-19, можно с помощью вакцинации, напомнил врач.
Ранее в Роспотребнадзоре перечислили отличия COVID-19 при «омикроне».
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Гинцбург рассказал о состоянии россиян с «омикроном»
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Пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил, что «никаких тяжелых случаев нет». Пациенты находятся «в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет». «Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», – приводит его слова РИА «Новости».
Центр имени Гамалеи «выделил «омикрон» от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа», сообщил он. Российские «специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали». Конструкцию вакцины против штамма собрали, но оснований менять вакцину пока нет, заявил Гинцбург.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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В Сан-Марино решили использовать «Спутник лайт» как бустерную дозу
В республике Сан-Марино, находящейся на территории Апеннин, с 22 декабря начнется вакцинация людей российской вакциной «Спутник лайт» в качестве бустерной дозы, сообщил официальный представитель Института социальной безопасности республики Франко Кавалли.
«Первые прививки «Спутником лайт» в качестве бустерной дозы будут сделаны в Сан-Марино 22 декабря, записались уже почти 300 человек», – передает его слова ТАСС.
Власти Сан-Марино зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник лайт» в ноябре.
Напомним, эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Российский фонд прямых инвестиций заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Ученый рассказал об эволюции коронавируса
Коронавирусная инфекция проходит две стадии эволюции, прежде чем стать сезонной, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.
«Первая фаза – это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши», – цитирует вирусолога Ura.ru.
Далее вирус начинает подстраиваться под людей, меняя определенные компоненты. После адаптации вирус уменьшает патогенность, потом следует переход к привычной форме сезонных инфекций.
По слова Чумакова, появление штамма «омикрон» говорит о второй фазе эволюции вируса. Медик отметил, что вирусу необходимо две или три недели, чтобы понять, сможет ли он вытеснить другие штаммы.
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Ранее сообщалось, что ВОЗ в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, выявленный в ЮАР, как «вызывающий беспокойство». Новый штамм получил название «омикрон».
Сломавший спину на удаленке сотрудник получил компенсацию
В Германии суд обязал компанию выплатить сотруднику компенсацию за то, что он сломал себе спину, работая из дома в удаленном режиме, пишет The Guardian.
Мужчина поскользнулся на винтовой лестнице, пока спускался из спальни в комнату, где находится его рабочий компьютер. Страховая фирма работодателя отказалась рассматривать этот случай как производственную травму, поэтому сотрудник обратился в суд, передает РИА «Новости».
В итоге Высший федеральный социальный суд постановил выплатить пострадавшему компенсацию, так как закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте.
Ранее сообщалось, что рабочая нагрузка с переходом на удаленку выросла почти у половины россиян.
Иммунолог назвал самую опасную мутацию COVID
Самой опасной мутацией коронавирусной инфекции может стать атака вируса Т-лимфоцитов, клеток иммунной системы, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«Самая опасная мутация коронавируса, с моей точки зрения, как врача-иммунолога, будет, если он скрестится с ВИЧ. Это ведь тоже РНК-вирус. И вдруг окажется, что он атакует Т-лимфоциты. Это ключевые клетки иммунной системы. Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он научится «выключать» иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь», – заявил Болибок в беседе с Ura.ru.
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Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев отметил, что мутации S-белка, располагающегося на поверхности вируса, также могут стать очень опасными. «В этом случае есть вероятность, что вакцины придется менять, что-то добавлять», – указал он.
В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
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В России выявили 30,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 30 873 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30 873 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2261 (7,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3477, Санкт-Петербурге – 2267, Московской области – 1712.
Всего в стране выявлено 9 956 679 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
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Также за сутки зафиксировано 1176 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 287 180 человек.
Накануне в России выявили 30 209 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 664.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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