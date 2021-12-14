Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения

Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию вокруг Украины

Президент Финляндии Саули Ниинисте обсудил ситуацию вокруг Украины с главой администрации США Джо Байденом, на 14 декабря планируется разговор финского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила канцелярия главы финского государства.

«Основной темой беседы [с Байденом] была вызывающее беспокойство ситуация на границах Украины. Президенты [Финляндии и США] посчитали важным взаимодействовать, чтобы найти дипломатический выход из напряженной ситуации», – приводит текст сообщения ТАСС.

«Во вторник, 14 декабря, президент Ниинисте должен будет провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным», – отметили в канцелярии.

Кроме того, добавили там, в понедельник Ниинисте также побеседовал по телефону с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Темой разговора стала встреча главы греческого правительства с российским лидером, состоявшаяся на прошлой неделе в Сочи.

В свою очередь в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден и Ниинисте обсудили ситуацию вокруг Украины, утверждения Вашингтона о якобы дестабилизирующих обстановку действиях Москвы и планы Хельсинки приобрести у США истребители.

«Они обсудили общую озабоченность относительно наращивания Россией сил в районе границы с Украиной, что дестабилизирует обстановку, и важность трансатлантических усилий по деэскалации напряженности, – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. – Президент Байден приветствовал выбор Финляндией F-35 в качестве ее следующего истребителя и указал, что их закупка заложит прочную основу для еще более тесных двусторонних связей в сфере обороны на ближайшие годы».

Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

При этом в Москве указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

5 декабря глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.

4 декабря глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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