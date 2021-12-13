Минфин опроверг риски для России в связи с распечатыванием резервов нефти

Заявления ряда стран о распечатывании своих нефтяных резервов не несут рисков для России, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что основным инструментом регулирования спроса, предложения и цен на рынке нефти остаются договоренности ОПЕК+.

«В этом вопросе есть текущие и долгосрочные тренды. Если говорить о текущей ситуации, то мы здесь не видим каких-либо рисков, поскольку мировая экономика растет, есть спрос на энергоресурсы, в том числе на нефть. И некоторые страны распечатывают свои резервы. Тем не менее страны – члены ОПЕК договорились об ограничении увеличения добычи – и это основной инструмент регулирования спроса и предложения и, соответственно, и цен на нефтяном рынке», – передает его слова ТАСС.

Силуанов уточнил, у России есть еще минимум 10 лет на создание необходимых запасов бюджета для подготовки к возможному снижению доходов от экспорта углеводородов.

«Мы видим, что у нас есть не менее десяти лет для того, чтобы нашим компаниям подготовиться к диверсификации своих направлений деятельности – с одной стороны, а у бюджета есть все необходимые возможности создать необходимые запасы, чтобы подготовиться к возможному снижению цен и доходов от экспорта наших углеводородов», – сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что власти готовы противостоять новой волне кризиса, даже в случае катастрофического снижения цен на энергоносители не откажутся от взятых на себя социальных обязательств.

Путин также рассказал о «распечатывании» резервных фондов: «Мы, собственно, и так были готовы распечатать, и еще до наступления всех негативных событий, связанных с колебаниями курса рубля или с падением цен на нефть, мы же говорили о возможности использования, скажем, средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)».