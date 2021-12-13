Саакашвили призвал украинцев расклеивать его портреты на домах и автомобилях

Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, осужденный на шесть лет лишения свободы и сейчас находящийся в военном госпитале в Гори, заявил, что «любит» украинцев и призвал их присоединиться к акции Free Misha, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Сторонники Саакашвили проводят такие акции в соцсетях и собираются на регулярные митинги под этим лозунгом.

Саакашвили в своем обращении заявил, что «не сломался» в результате 50-дневной голодовки, и сообщает, что его пытали.

Все обвинения против себя он отвергает.

При этом бывший президент отметил, что на акциях в его поддержку полиция Грузии неоднократно надругалась над флагами Украины.

Он предложил украинцам писать в Facebook фразу Free Misha и расклеивать его портреты с этими словами на домах и автомобилях.

В минувшую субботу советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, член оппозиционного «Единого национального движения», навестил экс-президента и сказал, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пообещал ему заботиться о Саакашвили. По словам Кикабидзе, после его встречи с Зеленским с Украины в Грузию начали приезжать правозащитники и адвокаты.

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