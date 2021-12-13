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Врачи потребовали перевести Саакашвили в больницу за рубежом
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Неврологическое состояние находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили указывает на необходимость перевести его в психоневрологический реабилитационный центр за рубежом, заявил член консилиума врачей, невролог Отар Тоидзе.
Саакашвили сейчас находится в военном госпитале в Гори, где лечится после длительной голодовки в тюрьме.
«Его неврологическое состояние является основным. У него отмечается проблема передвижения, координации, смена настроения, однако все это не выходит за пределы нормы. Его неврологический статус говорит о необходимости специальной реабилитации, мы называем это нейрореабилитацией, возможности которой нет в Грузии в необходимом качестве. Ему нужно специальное учреждение, которое, я сомневаюсь, что найдется в Грузии. Речь шла о переводе за границу», – передает РИА «Новости» слова Тоидзе.
Врачи консилиума после встречи с заключенным сообщили, что Саакашвили принимает психотропные лекарства, но ему также нужна помощь психотерапевта.
Напомним, в прошлую пятницу в Тбилиси начался суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней. По новому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.
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Шарий оценил реакцию Украины на отказ Байдена размещать там войска США
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«Я читал в украинских источниках совершенно неожиданную интерпретацию заявления Байдена – вплоть до того, что США якобы отправят войска на украинскую территорию. Понятно стремление «выкрутить» слова американского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее президент США заявил, что у Вашингтона нет и никогда не было планов размещения войск на Украине.
«Чтобы вызвать реакцию в обществе на некое событие, об этом событии надо рассказывать. Но украинские СМИ посчитали, что могут в данном случае «не заметить» заявление Джо Байдена или дать ему совершенно неожиданную интерпретацию. В целом повестка там все та же – «руководство России пожалеет, если нападет на Украину» и тому подобное», – отметил украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.
«Для «упоротой» публики даже прямое заявление Байдена не станет аргументом в пользу того, что НАТО не будет размещать свои войска на территории Украины, – заметил собеседник. – Хотя надо заметить, что американский президент не сказал ничего нового. В натовском руководстве много раз заявляли, со ссылкой на пятый пункт Устава НАТО, что принцип коллективной обороны распространяется только на страны, входящие в альянс – и значит, Украины он не касается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по-моему, уже замучился об этом повторять».
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Президент США Джо Байден ранее заявил, что если Россия «вторгнется» на Украину, Соединенны Штаты отправят войска в страны «Бухарестской девятки» на восточном фланге НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. Но у США нет намерений размещать американские войска на самой Украине, сказал Байден. «Никогда не было таких планов», – подчеркнул американский президент.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
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В Кремле объяснили цель заявлений на Западе о «вторжении» России на Украину
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Информационная напряженность вокруг передвижений российских войск нагнетается для дальнейшей демонизации России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Говоря о якобы возможном «вторжении» России на Украину, представитель Кремля заявил, что, видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда.
«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину – видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда – вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин заявил Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Накануне глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
Школьницы до смерти забили пенсионера в Хабаровском крае
В Хабаровском крае задержали двух школьниц 13 и 14 лет, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера.
Инцидент произошел в поселке Сортировка в Ванинском районе. Как сообщает Рен ТВ, подростки около 12 часов ночи вломились к мужчине в квартиру, отобрали у него 10 тыс. рублей, после чего положили на пенсионера дверь и стали на ней прыгать. Избиение продолжалось почти три часа, пока на шум не пришла соседка пенсионера.
Девочки напали на соседку. Женщине удалось спастись и вызвать полицию. Прибывшим сотрудникам школьницы угрожали убийством – обещали пустить газ и убить их и соседей. Подозреваемые были задержаны.
В результате нападения пожилой мужчина получил повреждения внутренних органов и от полученных травм скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице. Задержанный ученик рассказал на допросе, что давно конфликтовал с погибшим.
СК подтвердил смену курса самолетом в Сочи из-за неопознанного воздушного судна
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента с российским лайнером, выполнявшим рейс Екатеринбург – Сочи, который вынужден был сменить курс полета из-за неопознанного воздушного судна, сообщили в пресс-службе СК России.
«Самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.
В связи с ЧП председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК доложить об обстоятельствах этого ЧП.
Источник в авиационных службах уточнил, что происшествие случилось над Черным морем. На посадку в Сочи в этот момент заходили сразу два пассажирских рейса. Оба они сели благополучно.
4 декабря пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.
В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что сообщения о том, что самолет-разведчик США создал угрозу гражданскому самолету над Черным морем, не соответствуют действительности.
Путин заявил о превосходстве России над США в новейшем вооружении
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Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению Россия является мировым лидером.
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире», – цитирует его РИА «Новости».
Глава государства также подчеркнул, что другие страны когда-то будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами. «Пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», – добавил он.
Ранее Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Напомним, что посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины. В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».
Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС
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Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Польша может наложить вето на решения ЕС и прекратить выплачивать членские взносы в бюджет ЕС, если Брюссель сократит финансирование, сообщает издание Financial Times.
«Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС. Польше также следует пересмотреть свои обязательства перед ЕС по энергетической и климатической политике, которые приводят к стремительному росту цен на электроэнергию», – цитирует его РИА «Новости».
Он добавил, что будет требовать прекращения выплат со стороны Варшавы в бюджет ЕС, если разногласия между сторонами усилятся. По его мнению, подобный шаг вполне оправдан, так как ЕС «незаконно» отказывает Польше в средствах из «общего бюджета (ЕС), в которой мы также вносим свой вклад».
В июле суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В Брюсселе полагают, что перспектива для судьи предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, нарушает положения Договора о Европейском союзе.
В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые, по мнению Брюсселя, могут угрожать независимости судебной системы.
Литва получила новую партию СПГ из России
В Клайпедский порт в Литве прибыл второй за декабрь танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России.
По данным сервиса marinetraffic, газовоз Coral Fungia вышел из российского порта Высоцк, где расположен завод «Новатэка», в субботу, передает РИА «Новости».
Как пишет Sputnik, в Клайпедский порт танкер зашел утром. По данным расписания компании-оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива.
Отмечается, что предыдущий груз российского топлива был доставлен в Литву в середине этой недели.
Напомним, что Литва в течение многих лет стремится к «энергетической независимости от России». Ради этого страна отказалась в свое время от долгосрочных контрактов с Газпромом. А в 2014 году в порту Клайпеды ошвартовался гигантский плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence, через который Литва получает голубое топливо из Норвегии, США и той же России.
В Пушкине задержали изнасиловавшего девочку мигранта
В Пушкине задержали мигранта, который изнасиловал 14-летнюю девочку, он не состоял на миграционном учете, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Спустя почти месяц полицейским удалось поймать безработного 25-летнего гражданина Узбекистана, который надругался над 14-летней школьницей. У молодого человека, не состоящего на миграционном учете, изъяли четыре мобильных телефона. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего», – сообщает 78.ru.
Ранее был вынесен приговор жителю Нижегородской области за совершение действий сексуального характера против 12-летней девочки и ее убийство.
Облившего пару влюбленных кислотой мужчину арестовали в Петербурге
В Санкт-Петербурге суд арестовал Даниила Кота по подозрению в причинении умышленного вреда здоровью. Мужчина облил кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кота, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы судов.
В пресс-службе добавили, что ранее фигуранта звали Талибов Даниял Мустафаевич. Суду он пояснил, что в содеянном раскаивается, а причиной нападения стала ревность, потому что девушка ему изменила. Также 24-летний подозреваемый добавил на суде, что чувства и измена были платоническими.
Напомним, что в пятницу романтическая прогулка 16-летней девушки и 18-летнего парня в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга закончилась трагедией – внезапно к ним подбежал мужчина и облил кислотой. Девушке жидкость попала на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1. Медики ввели пострадавшую в медикаментозный сон. У парня диагностировали ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Зеленский попросил уволить устроившего скандал замминистра МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили, который устроил скандал в зоне силовой операции в Донбассе.
«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
МИД: Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков
Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков, заявила в эфире телеканала «Крым 24» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», – цитирует ее РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин заявил об утрате Россией в 1990-е годы значительной части суверенитета
В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».
«Россия была в достаточно слабом состоянии. Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета», – цитирует его РИА «Новости».
Он также рассказал, что сепаратисты в 1990-е годы делали все, чтобы раскачать ситуацию в России.
«Когда я был директором ФСБ, я это видел. Определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, и бандитов, и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. И это для меня было абсолютным фактом», – сказал глава государства.
Также он добавил, что Россия, кроме внутриполитических и социальных проблем, столкнулась в 1990-е годы с терроризмом, который шел извне.
«Фактически сепаратизм возник не на голом месте. Это все было в значительной степени связано с тяжелым наследием советского времени, с переселением народов... но этим воспользовались деструктивные элементы из-за границы. Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока... Страна, еще кроме всего прочего, кроме внутриполитических, экономических проблем, столкнулась еще и с агрессией международного терроризма, фактически с гражданской войной», – рассказал Путин.
Ранее Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.
В Кремле сочли агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе
«Агрессивные» заявления со стороны Запада плохо сказываются на отношениях с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о намерении отправить дополнительные войска в граничащие с Россией страны НАТО в случае операции Москвы на Украине.
«Слишком много агрессивной риторики слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
Моргенштерн ответил на обвинение Мизулиной в получении указаний из-за рубежа
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валиев) ответил на обвинение в получении указаний из-за рубежа со стороны главы Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной.
«Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает», – написал исполнитель в Instagram.
В воскресенье на YouTube-канале «А поговорить?» вышло интервью с главой Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатериной Мизулиной, в котором она заявила, что Моргенштерн, как и ряд других деятелей культуры, получает из-за рубежа денежные средства и «файлы» с указаниями тематик, которые нужно затрагивать в песнях.
«Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент – ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, – связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и победобесием – отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне», – рассказала Мизулина журналистке Ирине Шихман.
Ранее в Сети появилась новая песня Моргенштерна «Домой», в которой он рассказывает, как уехал из России, и ответил на обвинения в торговле наркотиками в соцсетях.
Путин: В Европе были убеждены в распаде России в 1990-е годы
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Президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия 1» рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.
«16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете. Как же можно было этого не замечать?» – задался вопросом глава государства, сообщает ТАСС.
Путин отметил, что «наверняка люди думали об этом (распаде страны), понимали это и пытались этому противостоять... Но, к сожалению, не всегда это получалось, мягко говоря». Он также отметил, что видел карты, спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.
«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми (не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично), но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия все-таки крупная ядерная держава», – рассказал Путин.
Ранее в ходе встречи президента со своим Советом по развитию гражданского общества и правам человека режиссер Александр Сокуров заговорил о ситуации в республиках Северного Кавказа. По мнению режиссера, южные республики, включая Дагестан, становятся мононациональными. Исходя из опыта личного общения, Сокуров предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».
Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать», – добавил лидер России.