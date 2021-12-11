В США заявили о бесполезности Javelin на Украине в случае конфликта с Россией

Глава ГТС Украины заявил о возможной остановке транзита газа Россией этой зимой

Российская сторона якобы может прекратить транзит газа через территорию Украины этой зимой, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«В последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля на Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину», – заявил Макогон в интервью «Бизнес Цензору».

«Я надеюсь, что до этого не дойдет», – отметил глава компании.

При этом в случае прекращения транзита, по словам Макогона, украинская ГТС сможет работать на ресурсах, которые собрала для прохождения зимы. «Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой», – подчеркнул Макогон.

По словам главы компании, в случае отключения транзита необходимо будет включить ГТС страны на реверс, «поднимать наш газ с западных ПХГ и гнать его на восток». Такая операция проводилась в 2009 году.

«Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 гоода, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Но ситуация показала, что все работает. Это не стандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы. К тому же составлены списки приоритетных отключений от газа промышленных потребителей. Все облгазы имеют следующие списки», – заключил он.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его словам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.