Эксперты увидели недостатки в планах создания госоператора для аренды квартир

Для того, чтобы вывести рынок аренды недвижимости в белую зону, необходимо действовать не методом «кнута», а создавать такие условия, при которых арендаторам и арендодателям будет выгоднее оформлять сделку официально, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя соответствующую инициативу Минстроя России.

Минстрой России предложил создать на рынке аренды недвижимости государственный оператор ГИС. Апо замыслу ведомства, с его помощью арендодатели будут обязаны регистрировать все договоры о сдаче апартаментов, квартир и машино-мест. При этом арендаторы должны будут платить комиссию. Если же расчеты будут проходить без системы – грозит штраф. Таким образом в министерстве намерены обелить рынок аренды, откуда в бюджет, по оценке ведомства, не поступают 162 млрд руб. Однако сервисы для аренды недвижимости высказались, что это грозит формированием монополии и приведет к неудобствам для пользователей, а также еще больше уведет клиентов в серую зону, передает РБК.

«На сегодняшний день у нас требуют государственной регистрации только договора, заключенные сроком более чем на 12 месяцев. Среди физических лиц распространена практика, когда создаются договора на меньший срок, например, на 11 месяцев. Благодаря этому, они нигде не высвечиваются, потому что по закону не подлежат государственной регистрации», – объясняет директор департамента одного из филиалов компании «МИЭЛЬ» Виктор Фиш.

Соответственно, в случае введения госоператора, полностью высветится весь рынок недвижимости, став таким образом прозрачным, продолжает собеседник. Однако это создаст большую проблему для арендодателей, которые сдают квартиры, апартаменты или машино-место посуточно, поскольку им придется каждого регистрировать. А в случае, если съемщик решит расторгнуть договор раньше окончания его срока, налоги уже будут начислены.

«Вводить еще один государственный орган, чтобы взять рынок под контроль – не самая лучшая идея. На мой взгляд, если государство что-то хочет, то оно должно давать, а не забирать. Если вводить полный контроль этой отрасли, то следует это урегулировать законодательно – как защищены права сторон, предусмотреть страхову арендодателю их этих средств», – считает эксперт.

Он подчеркивает, что люди выходят из серой зоны только тогда, когда им становится это выгодно. Соответственно, в первую очередь необходимо предоставить людям услугу более высокого качества, тогда каждый арендодатель начнет платить налог с той прибыли, которую получает со сдачи своей квартиры или иной недвижимости.

«Если государство серьезно рассматривает какой-то рынок, то, на мой взгляд, чтобы не было противодействия, нужно создать более высококачественную услугу на этом рынке: предоставить защиту, страхование собственности для обеих сторон, защиту интересов. Если это будет, то граждане с удовольствием это примут», – убежден Фиш.

Депутат Госдумы Галина Хованская также считает, что инициатива Минстроя не улучшит ситуацию на рынке аренды недвижимости. «Сейчас считают каждый рубль, это ситуация, в которой оказались очень многие россияне, в том числе из-за пандемии коронавируса. Кто-то потерял кормильца, кто-то работу – разные у всех ситуации, поэтому, естественно, никто не хочет остаться без квартиросъемщика. А так будет, потому что при уплате налога придется поднять стоимость аренды, которая на фоне остальных предложений на рынке будет невыгодной», – говорит специалист.

По ее мнению, выводить рынок аренды недвижимости в белую зону нужно исключительно вводом «пряников», а не «кнутов». Так граждане сами увидят выгоду и станут более заинтересованными.

«Договор все-таки защищает и того, кто сдает жилое помещение, и того, кто его снимает. Нарушения бывают со всех сторон. Поэтому именно этим в первую очередь нужно апеллировать, и, да, создавать какие-то дополнительные бонусы тем, кто эти сделки будет регистрировать», – заключила Хованская.