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Захарова посмеялась над Нуланд из-за заявления о Свердловске и Екатеринбурге
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Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась уровню знаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и ее гражданах после комментария американского политика о Екатеринбурге.
Захарова написала в Telegram, что Нуланд «считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города».
«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», – отметила она.
Ранее Нуланд заявила, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас», передает Ura.ru со ссылкой на портал C-SPAN.
Она также заявила, что жители восточной части Украины якобы хотели бы иметь с Европой более тесные отношения и жить по-европейски. По ее словам, в последние восемь-десять лет Украина стала более независимой и суверенной.
Отметим, что Нуланд является помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, владеет русским языком.
Во вторник она выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
При этом Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Осенью Нуланд посетила Москву и, по словам Захаровой, уехала с «конкретным заданием» по улучшению двусторонних отношений. Политолог-американист Малек Дудаков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий».
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Американцев шокировали недоступные для них трудовые права россиян
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Пользователь американского сайта Reddit из России рассказал жителям США о правах в сфере трудового законодательства, которые есть у российских граждан, но нет у американцев.
Россиянин рассказал, что он живет в городе-миллионике в пяти часах езды от Москвы и на сайте зарегистрировался в основном из-за мемов, однако его шокировала статья о правах американцев, и он решил рассказать, как обстоят дела с трудовым законодательством в России.
«Ребята, я просто в шоке. Вы действительно должны быть на баррикадах прямо сейчас с такими условиями работы. Позвольте мне объяснить, почему это так, простыми фактами», – написал пользователь на Reddit.
Он пояснил, что в России «каждый работник, от посудомойки и кассира до топ-менеджеров, имеет следующие права»: «14 дней отпуска каждые шесть месяцев. 21 день для опасных профессий, два месяца для школьных учителей (логично летние каникулы)», – начал рассказывать американцам россиянин.
Он перечислил права, касающиеся оплаты больничного, оплаты сверхурочной и ночной работы и условий увольнения. Также россиянин объяснил американцам особенности отпуска по уходу за ребенком в России.
«Вы – самая богатая страна в мире. Ваши компании безумно богаты, и они обращаются со своими работниками как с дерьмом», – отметил россиянин, обращаясь к американским пользователям сайта.
Он призвал граждан США создавать союзы, отстаивать свои права, увольняться и просить других уволиться, если условия очень плохие.
В комментариях многие поблагодарили россиянина за такое просвещение и согласились, что права сотрудников в России во многом лучше.
«Спасибо вам от одного выгоревшего американского рабочего, солидарен с вами», – написал один из пользователей.
«Таким образом, в России права трудящихся лучше, чем в Штатах. Круто», – отметили в комментариях.
«Да, это безумие, что самая богатая страна в мире не может гарантировать элементарную охрану труда или бесплатное медицинское обслуживание. Слава богу, я живу не в США», – прокомментировал пост пользователь с ником FutureDeadAlcoholic.
«Американская пропаганда говорит, что вы должны работать, чтобы заработать как можно больше денег, не помогайте своему сообществу или своему соседу, просто служите себе, зарабатывайте деньги и еще больше денег. Вот почему американские миллиардеры не будут платить своим работникам справедливую заработную плату, достаточную только для того, чтобы они могли оставаться богатыми и сосредоточиться на прибыли», – объяснили в комментариях.
«Это правда? (…) Бьюсь об заклад, теперь он расскажет нам, что у него есть перерыв и обед», – отметил еще один читатель. Сам автор текста ответил ему: «У меня они есть (перерывы и обед)! Обед – 60 минут и перерывы – 5x15 минут в 9-часовую смену».
«Как вы думаете, как наша страна стала такой богатой? Это всегда была эксплуатация. Люди просто наконец-то заметили, потому что компании отняли у них все преференции», – добавили американцы.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей.
Украинские зенитчики сбили свой же беспилотник
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Плохо обученные зенитчики ВСУ в ходе тренировки сбили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
«Вчера при проведении тренировки маневренных групп 38-го и 1129-го зенитно-ракетных полков в районе населенного пункта Лисичанск из-за ошибки оператора был сбит украинский беспилотник «Лелека-100», – говорится в релизе.
Офицер, отвечающий за подготовку расчетов, чтобы уйти от ответственности за слабую подготовку состава, пытается договориться с разведчиками, предоставившими беспилотник. Он хочет восстановить его за счет оператора.
Ранее сообщалось, что украинский солдат погиб в драке, начавшейся из-за обвинений в краже алкоголя, его сослуживец ранен. Конфликт произошел 6 декабря. Командование пытается скрыть данный факт.
Напомним, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулировать конфликт должны в рамках Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы.
Военный эксперт сказал, как Россия будет пресекать провокацию Украины в Донбассе
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«Россия нанесет фланговый удар по войскам Украины, если Киев организует крупномасштабное вторжение на территорию ДНР и ЛНР», – сказал газете взгляд военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление главы российского Генштаба о готовности пресечь силовые провокации со стороны ВСУ.
«По итогам ответа России на провокацию киевских силовиков, Украина лишится всех боеспособных вооруженных сил, и ей нечем будет защищаться. Вообще», – подчеркнул капитан 1-го ранга, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.
По словам военного эксперта, на случай провокационных маневров Украины у России есть определенный военный контингент. Он включает в себя пехоту, танки, авиацию, но главное – реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Торнадо». Последние обладают дальностью действия 200 километров и способны «достать цель где угодно», отметил специалист. «Но мы будем применять свои группировки войск только, если провокация Киева будет крупной. Например, если украинские войска прямо вторгнутся в ДНР и ЛНР, и те не смогут ответить самостоятельно», – уточнил Сивков.
«Источники провокаций могут быть разными, и на каждую нужен адекватный ответ. К примеру, украинцы применят ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) американского производства Javelin и поразят, скажем, бронетранспортер. Танки они вряд ли смогут уничтожить – они все в основном в глубине обороны стоят. Против фортификаций комплексы Javelin тоже не очень эффективны. Вот, допустим, подорвали БТР, мы, если соразмерно отвечать, поразим пусковую установку, связанную с «Джавелином». Или по командному пункту ударим, который отвечал за применение комплекса», – предположил эксперт.
«И то, скорее всего, отвечать будут Донецкая и Луганская республики, а не сразу Россия. Мы же предоставим им разведданные, чтобы они могли нанести удар», – указал Сивков.
Что касается беспилотников, особенно турецких БПЛА Bayraktar, то и на это есть ответ, говорит собеседник. «У ДНР и ЛНР есть очень эффективные средства радиоэлектронной борьбы – «Тритон М». Они подавляют каналы связи, нейтрализуя эти машины», – заключил специалист.
В четверг начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заявил: любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности... В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – констатировал глава Генштаба.
Герасимов подчеркнул, что информация о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину – ложь. «Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления», – указал генерал армии.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
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В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
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В Раде предупредили о провокации Украины, США и Британии против России
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
«Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами – США и Великобританией – готовят на конец января военную провокацию с Россией», – приводит мнение Кивы РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что Киев и его партнеры пытаются таким образом «убить двух зайцев»: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать «Северный поток – 2», а Украина сможет «списать свои провалы, голод и холод <…> на войну». Кива назвал сообщения западных СМИ о гипотетической «российской агрессии» в конце января первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в этот период Украину ждет «пик экономического краха».
«Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и [президента Украины Владимира] Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию», – уверен политик.
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Ранее стало известно, что новый канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает газопровод «Северный поток – 2», но может заблокировать проект в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В среду Германия и США договорились о закрытии проекта «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Шарий: Российские власти должны вытряхнуть Цимбалюка из страны
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«Цимбалюк неоднократно говорил, что в России он находится в агрессивной среде, а на Украине тепло и круто. Так вот пускай туда и едет», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий. Ранее украинского журналиста Романа Цимбалюка, живущего в Москве, вызвали на допрос в столичную прокуратуру по делу о возбуждении вражды к россиянам.
«Я уверен, что власти Москвы занялись Романом Цимбалюком после выхода моих видеороликов о нем на YouTube. Люди их посмотрели и начали массово обращаться в прокуратуру, поэтому там просто не могли не отреагировать. Видимо, никакая «крыша», которая якобы должна была прикрыть Цимбалюка, ему не помогла», – отметил Анатолий Шарий.
«С другой стороны, меня удивило то, что его высказывания, которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти к россиянам, подпадают всего лишь под административную статью. На Украине, например, это уголовно наказуемое деяние. А то, что он за все время своей деятельности наговорил, тянет на уголовную статью. Однако, видимо, таким образом российские власти решили отправить его на родину, в Киев», – считает собеседник.
«Судя по словам Цимбалюка, в России он находится в агрессивной среде, поэтому ему просто жизненно необходимо отправиться туда, где хорошо. Он же рассказывал, как на Украине зимой тепло в квартирах и как там круто. Так вот пускай и едет туда. Хватит себя мучить», – продолжил Шарий.
«Закон един для всех. Мы помним, как комикам за одну дебильную шутку запретили въезд в Россию. Помним, как других людей высылали из страны с административной статьей за определенного рода высказывания. А этот человек делает это на регулярной основе, – рассказывает собеседник. – То, что он оскорбляет власть, волнует меня меньше всего. Но он оскорбляет всех россиян, да еще и намекает на разные национальности, хотя Россия – многонациональное государство. Я считаю, что это абсолютно ненормально. Поэтому российские власти должны его вытряхнуть из страны, и все».
Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы, сообщил в четверг источник RT. Отмечается, что поводом для вызова стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, «которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».
В связи с этим рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП.
Украинский медиаэксперт и политический деятель Анатолий Шарий ранее неоднократно обращал внимание на ряд антироссийских и русофобских высказываний, которые допускал Цимбалюк в последнее время в публичном пространстве.
Сотрудник украинского информагентства ранее участвовал в ток-шоу на российском телевидении, некоторое время был единственным украинским журналистом, аккредитованным для работы в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии изданию «Газета.Ru» назвала Цимбалюка талантливым, но потерявшим себя журналистом. «Последнее время он пытался реализоваться то в торговле, то в провокационной видеоклоунаде. Действительно, жаль, учитывая, что он талантлив. Но он сделал свой выбор в пользу участия в «информационной войне», по его же собственным словам», – констатировала Захарова.
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Корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив
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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщили в ФСБ России.
«9 декабря текущего года в 09.12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.
«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», – добавили в ФСБ.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку по инциденту в Керченском проливе, подчеркнув, что все претензии украинской стороны на Керченский пролив – сплошная профанация. «Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – отметил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Стала известна позиция нового канцлера Германии по «Северному потоку – 2»
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Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, сообщили источники Financial Times.
В материале отмечается, что в целом новое руководство Германии поддерживает проект. Однако, как утверждают близкие к новому правительству ФРГ источники издания, «администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока – 2» в случае вторжения». Как уточняется, такая мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных санкций против России, передает РИА «Новости».
В среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Генштаб заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе
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Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. <...> В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – цитирует ТАСС Герасимова.
По его словам, любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться. При этом он подчеркнул, что информация о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину является ложью, а осуществляемая на национальной территории военная деятельность не требует уведомления.
«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления», – сказал Герасимов.
Также Герасимов заявил, что предложенное Россией «новое уравнение безопасности», которое охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, может стать действенным механизмом контроля над вооружениями. Он отметил, что деградация системы контроля над вооружениями оказывает влияние на состояние глобальной безопасности, передает РИА «Новости».
«Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу – стремление Соединенных Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу», – подчеркнул начальник Генштаба.
Кроме того, одной из проблем он назвал перенос военного противостояния в космическое пространство. По его словам, Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе.
«Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединенные Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе», – сказал Герасимов.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
В Киеве дали оценку маневрам корабля ВМС Украины у Керченского пролива
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Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что корабль ВМС Украины «Донбасс» находился в Азовском море на законных основаниях. В пресс-службе штаба «Операции объединенных сил» (силовой операции в Донбассе) заявили, что корабль ВМС Украины «не входил в чувствительные зоны».
«Корабль ВМС Украины «Донбасс» не входил в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время «Донбасс» возвращается на базу», – говорится в сообщении пресс-службы «Операции объединенных сил» (силовой операции в Донбассе) в соцсети Facebook.
Резников в свою очередь выступил с утверждением, что корабль «Донбасс» ВМС Украины находился в Азовском море на законных основаниях. «Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (33 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях», – заявил Резников в комментарии «РБК-Украина», передает ТАСС.
По словам украинского министра, судно было без оружия. «Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм», – заявил Резников.
Как считает украинский министр, никакой угрозы для экипажа шедшего курсом на Керченский пролив корабля ВМС Украины «Донбасс» не было. «Я хочу сообщить всем, что угрозы для нашего экипажа, для корабля нет. Он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло», – сказал Резников в эфире канала «1+1».
Тем временем источник в морской сфере сообщил, что кораблей в судоходном канале Керченского пролива в настоящее время нет. Однако, по данным портала Marinetraffic, у входов в пролив со стороны Черного и Азовского морей скопились десятки судов.
Накануне ФСБ России сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников. В Центре общественных связей ФСБ России обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
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Направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс
Направлявшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины «Донбасс» лег на обратный курс, на запросы не реагирует, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
«Информация о движении корабля управления «Донбасс» (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Добавляется, что действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.
Ранее ФСБ РФ сообщала, что корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив, на требования российских пограничников не реагирует.
В Госдуме предостерегли Украину от провокаций в Керченском проливе
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предостерег украинские власти от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив; в противном случае, по его словам, их корабли ждет незавидная участь.
«За этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины. Без отмашки президента Украины ничего бы этого не было. В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждет незавидная участь. Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства. При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ», – передает РИА «Новости» слова Шеремета.
По его словам, действия украинских военных создают угрозу международному судоходству, а киевские власти так и не вынесли уроков после своей же провокации 2018 года.
«Нет никаких сложностей для прохода пролива. Надо просто выполнить элементарные требования и заблаговременно подать заявку. А так налицо явная провокация. В ответ мы должны задействовать механизм жестких санкций, может энергетического характера, чтобы впредь неповадно было заниматься созданием точек эскалации у наших границ», – сказал депутат.
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Захарова сообщила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к Донбассу
ВСУ начали переброску к линии соприкосновения тяжелой артиллерии, это также фиксируется ОБСЕ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный разрешил силовикам в Донбассе открывать «ответный» огонь по противнику без согласования с высшим руководством.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что представители Киева не стали дезавуировать заявления главнокомандующего ВСУ относительно порядка открытия огня по собственному усмотрению.
В США допустили возможность надавить на Киев по вопросу автономии Донбасса
Американские власти могут заставить Киев официально уступить часть автономии Донбассу, сообщает Associated Press со ссылкой на источники США.
«Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Согласно данным источника, глава Белого дома США Джо Байден должен побудить Украину «принять в некоторой степени реальное положение дел» в восточной части страны. При этом не должно создаваться впечатление, будто он «уступает» президенту России Владимиру Путину.
Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер заявил, что в данном случае может идти речь о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами. Он добавил, что не видит, чтобы Вашингтон подталкивал Украину к шагам, которые поставили бы под угрозу ее суверенитет.
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе
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Соединенные Штаты приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украине, и это может происходить параллельно с нормандским форматом, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам телефонных переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского.
«Соединенные Штаты приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет, зависит от многих обстоятельств. Это может быть параллельный нормандскому формату трек», – приводит ТАСС слова Ермака, сказанные в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1».
Накануне в МИД заявили, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату», но пока не понимает, с чем американцы могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева движения к выполнению минского комплекса мер.
Неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу. По словам экс-посла США на Украине Стивена Пайфера, речь может идти речь о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.
В четверг в МИД указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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