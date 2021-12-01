Лавров пообещал жесткий ответ России на попытки шантажа

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1 декабря, среда | Последнее обновление — 12:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова: Половина украинской армии стянута в Донбасс
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Я не понимала, как могут жить в психоневрологических интернатах тысячи умирающих в голодной нищете больных сирот, дурачков и стариков, если государство выделяет на их достойную жизнь столько денег? Да очень просто.
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Наша история – травма, а не правда. Поэтому ее и переписывают. Травма искажает оптику. Травмированные советской властью либералы и травмированные девяностыми патриоты – объединенные одной повесточкой близнецы-братья.
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Для тех, кто понимает, на чем основана вся современная поп- и рок-музыка, это фантастически интересно, буквально каждая деталь. А главное, и это просто до шевеления оставшихся волос на голове – впервые показан в деталях процесс написания песен The Beatles.
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Лавров пообещал жесткий ответ России на попытки шантажа
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Россия пресекает любые попытки шантажировать ее, вмешиваться в ее дела, ответ на такие действия будет жестким, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, выступая в Совете Федерации, что «мы никому ничего не навязываем, никого ничему не учим, неизменно готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН», передает РИА «Новости».
«При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторским, высокомерным тоном и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела», – подчеркнул он, указав, что «ответ будет всегда жесткий и решительный».
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Министр указал, что «ситуация в мировых делах остается непростой, (...) а в некоторых аспектах просто деградирует», и основная причина – «неготовность Вашингтона и его западных союзников признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силовым путем с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов: от задействования односторонних экономических санкций до прямого вмешательства во внутренние дела суверенных государств в духе цветных революций».
Кроме того, ситуация усложняется «откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее, по выражению президента, в «антиРоссию».
«Расширяются поставки киевскому режиму летального вооружения, множатся провокационные маневры с участием США на суше, в воздухе и на море вблизи наших границ. При этом нам пытаются диктовать, как должны себя вести Вооруженные силы России на нашей собственной территории», – заключил Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. До этого посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Он подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.
В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала возможный ответ России на приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение ударных комплексов на территории Украины.
Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной
О вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», – цитирует РИА «Новости» Владимира Путина.
По его словам, Россия тоже озабочена, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные.
Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
МИД жестко ответил НАТО на обвинения России в наращивании присутствия на Украине
Москва опровергает все утверждения стран НАТО, что Россия якобы наращивает свое присутствие на Украине: Крым – это часть России и присутствие наших войск здесь законно, говорится в заявлении МИД с контраргументацией к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса».
«Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым. Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании», – передает РИА «Новости» ответ МИД на заявление о том, что Россия якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной.
Российский МИД, комментируя утверждения о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, заявил, что действия России носят сугубо оборонительный характер.
«МИФ: Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной», – говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса». Комментируя это, российский МИД указал, что «действия России носят сугубо оборонительный характер».
«В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые», – говорится в документе МИД.
«Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», – добавляется в нем.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
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В МИД обосновали слова Антонова о лукавстве Госдепа США
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«Американские власти продолжают препятствовать нормальной деятельности посольства России в Вашингтоне и генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне с помощью массового затягивания выдачи виз новым сотрудникам и их продления тем, кто уже находится в США», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что США де-факто выдворяют российских дипломатов и разлучают их с семьями.
В ведомстве напомнили хронологию развития дипломатического кризиса между Россией и США. В частности, там указали, что 10 декабря 2020 года Госдепартамент объявил об очередном «нововведении», которое заключалось в установлении трехлетнего лимита на сроки командировок персонала двусторонних российских загранучреждений (с некоторыми исключениями для руководящего состава). Одновременно с этим американцы передали список 24 работников посольства и генконсульств, которым надлежало покинуть страну до 3 сентября по причине «слишком длительного нахождения» в США.
«Нам была обещана выдача виз для российских представителей, приезжающих на замену покидающим США. Но в очередной раз нас обманули, оформив визы лишь 10 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам», – уточнили в МИД.
Также во внешнеполитическом ведомстве указали, что 10 сентября Госдепартамент нанес очередной «удар» по дипломатическому присутствию России, вручив предписание с двумя дополнительными списками 55 работников загранучреждений, которые должны выехать из США не позднее двух крайних дат: 27 человек – до 30 января 2022 года, еще 28 человек – до 30 июня 2022 года с учетом превышения ими трехлетнего срока пребывания в стране.
При этом, уточняет ведомство, было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. «То есть, по сути, речь идет о завуалированной высылке, в то время как в отношении диппредставительств других стран столь жесткие рестрикции не применяются. Далее 2 августа Госдепартамент распространил циркулярную ноту, согласно которой устанавливается общее правило о пятилетнем сроке аккредитации представителей иностранного дипкорпуса в США», – указали в МИД.
«Мы неоднократно указывали американским властям на неприемлемость их шагов, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и ограничивающих наше суверенное право кадровых назначений на дипломатические и административно-технические должности в зарубежных представительствах. Также мы призывали не идти по пути дальнейшей эскалации. Но подвижек в политике США после женевского саммита нет», – добавили в ведомстве.
Там отметили, что за последнее время в России выдали без каких-либо встречных требований визы более чем 40 сотрудникам группы охраны дипмиссии США в Москве. С учетом просьб американской стороны о приоритетности заезда в Россию группы из 13 технических специалистов, занимающихся вопросами обеспечения жизнедеятельности посольства, оформили визы этим работникам.
«Наши предложения полностью обнулить на взаимной основе все введенные за последние годы рестрикции остаются без ответа. Хотя американцы и признают обременительность сложившейся практики индивидуальных визовых разменов (ввиду существенных различий в структурах диппредставительств двух стран), отказываться от нее они не готовы», – полагают в МИД.
Кроме того, резко возросло количество случаев затягивания Госдепартаментом продления виз дипломатов, уже находящихся в США. «Это приводит к тому, что при выезде в Россию в отпуск или по срочной необходимости их не пустят обратно. Расцениваем это как принуждение к досрочному завершению командировки. Таковых у нас накопилось почти 60 человек (а вместе с членами семей – 150 человек)», – обратили внимание в дипломатическом ведомстве.
Там добавили, что около 40 сотрудников ведомства ожидают возможности выехать к местам командировок в США уже много месяцев и даже больше года, что равнозначно отказу. Полгода не может получить визу и приступить к работе новый генеральный консул России в Нью-Йорке. «Мы сталкиваемся с элементарным неуважением к семейным ценностям, когда у отдельных членов семей наших дипломатов есть визы, а у кого-то их нет. Дело дошло до того, что находящимся в Москве детям дипломатов не выдают визы для выезда к родителям в США», – уверены в МИД.
«С мая 2019 года инспекционная группа из специалистов департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД России также не может получить краткосрочные американские визы. Это блокирует организацию капитального ремонта объектов российской дипломатической недвижимости. Разумеется, во всех случаях за нами остается право на взаимность», – подытожили в ведомстве.
Во вторник посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства». «Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.
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В минфине США сочли уместным давление на Россию из-за Украины
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказать финансовое давление на Россию в связи с якобы наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.
Конгрессмен Уильям Хагерти обратился к Йеллен с надеждой, что та «направит мощный посыл» правительству России о возможности оказания «мощного финансового давления» на Москву в связи со сложившейся напряженностью на российско-украинской границе.
«Я согласна. Это будет уместно», – цитирует РИА «Новости» Йеллен.
Ранее Владимир Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной.
До этого в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
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В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
«Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства.
Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри».
Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы.
«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости».
В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Британцы высмеяли поездку главы МИД на танке в Эстонии
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Читатели британского издания The Telegraph высмеяли поездку главы МИД Британии Лиз Трасс на танке во время визита в Эстонию.
«Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха», – написал Cliff Woods, передает РИА «Новости».
Некоторые читатели вспомнили о такой же акции 1986 года в исполнении премьер-министра Маргарет Тэтчер: «Чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного фото явно недостаточно».
«Прошло 35 лет, а танк тот же самый!» – пошутил Graham Cove.
Читатели портала также не преминули затронуть в комментариях тему Украины.
«Украина должна оставаться «буферным государством», в котором не будет ни сил НАТО, ни российских войск», – заявил Robert Griffiths.
«Не нападайте на Украину, господин (президент России Владимир) Путин, потому что мы очень рассердимся! (Кстати, не могли бы вы прислать еще немного газа?)», – пошутил David Barbour.
Видео с Трасс, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем глава британского МИДа в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.
Перед поездкой на совещания министров иностранных дел стран НАТО она выразила поддержку Украине и предостерегла Москву от «агрессии».
Напомним, Трасс стала главой МИД Британии в сентябре.
Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
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Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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В Германии потребовали от США не трогать «Северный поток – 2»
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel активно отреагировали на статью о борьбе Республиканской и Демократической партии США в Сенате за включение в оборонный бюджет Соединенных Штатов санкций против «Северного потока – 2», потребовав от Вашингтона не трогать российско-германский газопровод.
«Милый сосед и помощник всех наций, американец. Разве он может просто не совать свой нос в дела, которые его не касаются?» – сыронизировал пользователь LeiderEhrlich, слова которого приводит РИА «Новости».
«Европейская энергетическая политика вообще не касается США. Это наше дело», – написал MrSpock.
«Республиканцы блокируют оборонный бюджет США из-за того, что Европа хочет получать природный газ от того же поставщика, но теперь через трубу B, а не через магистраль A. Но фрекинговая (СПГ) индустрия задействует тяжелую артиллерию...», – указал Farafan.
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«Почему для американцев является нормальным вмешиваться в энергетическую политику других стран? Как бы отреагировали американцы, если бы ЕС пригрозил санкциями, скажем, из-за расизма в их стране? Они бы взбесились!» – заметил Grismo.
«Каждый день, когда этот военный бюджет не проходит, американцы не покупают новое вооружение. Кто бы мог подумать, что «Северный поток – 2» может внести такой минимальный вклад в сокращение вооружений», – отметил другой пользователь.
«На самом деле удивительно, что благополучие нашей страны постоянно ассоциируется с трансатлантической «дружбой». Теперь такое взаимоотношение явно приводит к тому, что наше благополучие, вероятно, не играет такой уж большой роли, когда вплетаются другие интересы. Мне любопытно посмотреть, как наше новое правительство отреагирует на это», – выразил мнение Hingucker.
«Санкции против якобы союзников (Германия/Европа)? С такими друзьями и враги не нужны!» – добавил Sebastian-K.
Ранее источники американского издания The Hill сообщили, что демократы Сената США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов на этот год инициативу о введении санкций против компаний за участие в сертификации газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом». Кроме того, минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).
В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право. Позже стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».
Генсек НАТО впервые назвал Россию «режимом»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые на публике назвал власти России «российским режимом», их внешнюю политику «агрессивной», а внутреннюю – «угнетающей».
«Мы больше не можем считать мир и безопасность [стран НАТО] гарантированными. Российский режим агрессивен во внешней политике и угнетающий во внутренней. Концентрация его военных сил на границе с Украиной вызывает озабоченность», – передает его слова ТАСС.
По словам Столтенберга, в новой Стратегической концепции НАТО альянс должен сделать основной упор на «защите демократической системы и ценностей» во всем мире и «повышении своих военных возможностей». Главы МИД стран альянса обсудят этот документ во вторник в Риге, чтобы принять на саммите в Мадриде в июне 2022 года.
«Режим» в контексте риторики НАТО делает особый акцент на негативном и враждебном отношении альянса к правительству той или иной страны.
Ранее МИД России потребовал от НАТО «фундаментальных сдвигов» для восстановления диалога.
Псаки пригрозила России санкциями за «вторжение» на Украину
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Соединенные Штаты всегда готовы предпринять любые шаги в плане возможного введения санкций в отношении России в связи с ситуацией у границы с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я думаю, что мы сначала предпримем шаг, который будет заключаться в том, что наш госсекретарь продолжит дискуссии со своими европейскими партнерами в регионе, чтобы посмотреть, какие шаги, если потребуется, следует предпринять», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, призовет ли американская администрация Конгресс США ввести санкции против России, если она «вторгнется на Украину».
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
«Мы всегда готовы к любым действиям, и мы также сказали им (европейским союзникам) об этом», – добавила представитель Белого дома.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Перед этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
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Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не считать «стягивание войск России» к границе блефом. В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе.
В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка на границе с Россией «точно не хуже, чем она была весной». В Москве заявления США, НАТО и Киева об «угрозе» Украине со стороны России назвали провокацией. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов обвинил Соединенные Штаты в целенаправленном нагнетании напряжения вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу.
В прошлый вторник в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Днем ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России
США окружили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова «Диалог во имя будущего».
Лавров заявил, что США «обложили» Россию военными базами, «это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ России)», передает РИА «Новости».
Ранее исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание России в Европе и создать условия для более эффективной деятельности сил НАТО в регионе.
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Кроме того, республиканцы блокировали оборонный бюджет из-за «российской угрозы».
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
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В США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной
США обеспокоены якобы передвижениями российских вооруженных сил рядом с российско-украинской границей, но оценка Вашингтоном этих маневров будет известна после обсуждения с союзниками по НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы очень обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы», – цитирует РИА «Новости» Блинкена.
Он не смог определенно озвучить американскую оценку характера перемещений ВС России и обещал дать более подробный ответ на эту тему в среду. Глава американской дипломатии указал, что Вашингтон надеется продолжить консультации со своими союзниками.
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Ранее в США предрекли катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины.
Напомним, в Кремле заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории» РФ ассоциировать с агрессивными планами.
При этом источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Латвия захотела «предупреждения» НАТО для России
НАТО и ЕС должны предупредить Россию, что в случае угрозы Украине последует ответ, заявил на пресс-конференции глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
«НАТО и ЕС должны дать России четкий сигнал, что в случае угрозы Украине последует ответ», – цитирует Ринкевича РИА «Новости».
Ранее у главы ведомства состоялась встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В МИД России заявили, что обеспокоены искусственным нагнетанием НАТО ситуации в Черноморском регионе.
Напомним, власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, независимость которых Киев не подтвердил. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.
Отношения Крыма и Киева ухудшились после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации. Власти Украины обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года объявила Россию страну-агрессором.
Лавров заявил о провоцирующих Украину действиях со стороны Запада
Запад провоцирует Украину на антироссийские действия, заявил глава МИД Сергей Ларов.
«Запад давно, не первый год, провоцирует Украину, и не только Украину на антироссийские действия», – цитирует политика РИА «Новости».
Лавров отметил, что политики западных стран хорошо знают об отношении России к втягиванию стран постсоветского пространства к НАТО.
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Также он отметил, что Москва не может исключить, что Киев сорвется на военные авантюры. Придется предпринимать шаги по обеспечению безопасности, заявил Лавров.
«И мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру. Все это создает прямую угрозу безопасности РФ. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин, и он подчеркнул, что нам конфликты не нужны, но если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по обеспечению надежному своей безопасности», – сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Бразилии Карлосом Алберто Франко Франсой.
Ранее российский политик обвинил США в том, что они обложили Россию военными базами. Он указал на этот факт, добавив, что истерика все равно постоянно нагнетается.
Маневры НАТО у границ России сочли «попыткой испытать на прочность»
Североатлантический альянс целенаправленно «испытывает на прочность» Россию, направляя военный флот и авиацию к российским границам, заявил МИД.
«НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны», – сообщается на сайте МИД.
В ведомстве отметили, что российские военные еженедельно регистрирую полеты десятков самолетов-разведчиков и беспилотников Североатлантического альянса около границ России.
«Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», – говорится в заявлении.
Отмечается, что действия России носят «сугубо оборонительный характер». При этом в МИД подчеркнули, что Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, вина за их деградацию полностью лежит на альянсе.
«Именно от Североатлантического блока должна исходить инициатива по их восстановлению и поиску путей выхода из создавшейся напряженной ситуации», – говорится в заявлении.
Ранее ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США покинул болгарский порт Варна для возобновления операций в Черном море.
Напомним, в четверг Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.
В Кремле допустили возможность обсуждения Лавровым и Блинкеном переговоров президентов
Глава МИД Сергей Лавров в случае встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном может быть затронута тема подготовки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, по-прежнему, пока новостей нет, поэтому ждем», – ответил Песков на вопрос о новой информации по переговорам Путина и Байдена.
«Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, конечно, это будет обязательно обсуждаться», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что в ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной.
Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.
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