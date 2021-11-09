Сергей Иванов: Украина будет использовать ГТС, пока «эта рухлядь не рухнет»

Украина не будет модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), что несет определенные риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться», заявил на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию» спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Взять тот же «Северный поток – 2» и ГТС Украины. Ну, настолько очевидно, что «Северный поток – 2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще, «Северный поток – 2», если хотите, – это вклад России в экологическое состояние Европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», – цитирует Иванова РИА «Новости».

Он выразил мнение, что эта ситуация опасна не только для экологии, поскольку «эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться».

«Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет, она будет ее эксплуатировать до тех пор, пока эта рухлядь не рухнет и не развалится», – добавил Иванов.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.

До этого Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.

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