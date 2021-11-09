Лукашенко: Запад закрывает глаза на идущих в ЕС через Украину мигрантов

Нелегальные мигранты из Афганистана направляются в Евросоюз не только через Белоруссию, но и через Украину, однако Запад на это не реагирует, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко.

«Вот пошли эти афганцы: через центральноазиатские республики, через Россию, через Беларусь и туда дальше. И не только этим маршрутом. Они идут и через Украину, но Украина у них (у Запада – прим. ВЗГЛЯД) «своя», они пока помалкивают. Беларусь – чужая, надо молотить», – передает его слова «БелТА».

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.

Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.