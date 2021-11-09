Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе

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9 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Европу зимой спасет конкуренция Газпрома с российским СПГ

Запуск «Северного потока-2» могут затормозить до мая Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
Названы новые возможные сроки запуска «Северного потока – 2». Его старт может затянуться аж до 8 мая, не исключает Bloomberg. Технически такое действительно возможно. Но как в этом случае Европа переживет всю зиму, которая в последние годы растянулась на март? Парадоксально, но если не «Северный поток – 2», то спасти Европу может другой, но тоже российский газ. Подробности...
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Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

Украинские военные в Донбассе по-прежнему готовы «отражать агрессию», которую якобы готовит Россия REUTERS/Serhiy Takhmazov
США предупредили своих партнеров в Европе: Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Аналогичные заявления звучат и из Пентагона. Поразительно то, что Киев, всегда выступающий как преданный сателлит Вашингтона, на этот раз запротестовал. Опровержения американской информации звучат даже из офиса Зеленского. Чем продиктован «вброс» американцев и как объяснить прозрение Киева? Подробности...
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«Ахтунг Коновалова». Как Хакасия пережила комендантский час

Абакан. Центр. Комендантский час. Людей нет, только одинокие машины Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Хакасия стала первым и единственным российским регионом, где власти ввели комендантский час в период нерабочих дней в начале ноября. Пока неясно, приведут ли полторы недели жестких ограничений к прорывному успеху в борьбе с коронавирусом. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД провел эти дни среди жителей республики и убедился, что по итогам локдауна по-хакасски вопросов к действиям властей стало гораздо больше.  Подробности...
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Байден отказался от Америки на первом месте

Комитет «Америка прежде всего» объединил 800 тысяч человек – как пацифистов, так и нацистов Scherl/Global Look Press
Администрация Джо Байдена отказывается от принципа «Америка прежде всего» (America First), на котором строил свою политику Дональд Трамп. Внутри страны этот лозунг не без оснований считают фашистским, вне США – претензией американцев на цивилизационную исключительность. Но что на самом деле означает отказ от него для Белого дома и всего мира? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Судьба Запада находится в руках «инкубаторной» элиты

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда важнейшие социально-политические и экономические конструкты придумывают и реализуют люди, всю жизнь прожившие в тепличных условиях и не нюхавшие пороху, шансы развития событий по катастрофическому пути идут резко вверх. Подробности...
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АВВА заложила прочную основу для «шведской нефти»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно довольно провинциальный Стокгольм превратился в центр притяжения музыкальных талантов со всего мира. Такого рода институты создают кластеры притяжения хороших исполнителей и продюсеров. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

«Кишлачные» националисты пытаются развалить Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Агрессивная часть русских националистов использует межнациональные проблемы в России для того, чтобы навязать обществу простые решения национального вопроса. На самом же деле эти простые решения приведут к еще большему всплеску национализма. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 11 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
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    Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе

    9 ноября 2021, 09:49

    Текст: Кристина Коваленко

    Власти Германии и Польши не могут справиться с ситуацией на внешней границе Евросоюза, нужна помощь ЕС, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

    «Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры», – сказал Зеехофер в интервью Bild, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что справиться в одиночку с возникшей проблемой на границе страны не могут.

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин писал, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, опубликовав запись с группой из нескольких сотен человек, которые следуют с багажом.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы. 


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    Генерал МВД: Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности
    		    8 ноября 2021, 14:54
    Фото: кадр из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Кавказцы в Москве часто несут более мягкие наказания за преступления, потому что правоохранители подвергаются угрозам со стороны диаспор», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее в Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком местные жители выразили готовность собрать народные дружины.

    «Российская правоохранительная система за годы своего существования выработала неравное, неодинаковое отношение к преступникам – оно зависит от того, к каким этническим группам относятся подследственные», – пояснил генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.

    По его словам, оценка деяния преступника и особенности работы правоохранителей с ними в России имеют национальность. «Зачастую то, что не прощается представителям коренных народов – это не обязательно должен быть русский, тут может быть чуваш, мордвин, тувинец – прощается цыганам или кавказцам», – указал он.

    Когда случается какая-то криминальная история с этнической составляющей, на правоохранителей начинает оказываться давление диаспор, правозащитников и нанимаемых дорогих адвокатов, добавил собеседник.

    «Где-то действует коррупционный механизм, где-то угрозы в адрес силовиков. В итоге получается, что русского Васю легче посадить, чем того, за кого горой стоят представители многочисленной диаспоры. Поэтому этнические преступники не особо боятся наказания», – пояснил Ворожцов.

    При этом он подчеркнул, что отсутствие реагирования на этническую преступность со стороны правоохранительных органах повышает общественное беспокойство и снижает доверие к государству.

    «Помните убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова? По моим источникам в правоохранительных органах, члены одной из диаспор столицы дали взятку силовикам в 600 тыс. рублей за то, чтобы четверых фигурантов отпустили под подписку из СИЗО на время следствия. У правоохранителей была такса – по 150 тыс. рублей за человека. То дело, как известно, вызвало массовые акции протеста в нескольких городах, в том числе и в центре столицы на Манежной площади. У общественности возникли сомнения в том, что преступников ждет справедливое наказание», – детализировал генерал.

    Вместе с тем он заметил, что представители, например, украинской или белорусской диаспор не приходят к следствию и прокуратуре «просить за своих». «Они не такие дружные, как кавказские, и это преимущество последних. Но, конечно, правоохранительные органы не должны способствовать воплощению в жизнь этого преимущества», – сказал аналитик.

    Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен именно для данного этноса. «Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.

    В воскресенье Щербинский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.

    Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в Сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.

    Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.

    Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.

    Со своей стороны, местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины. Местные не верят, что установившееся после рейдов полиции спокойствие продлится долго. По их словам, в район приезжают жить много семей с детьми, но нет защиты.

    В Кремле считают, что драка в Новых Ватутинках не имеет национальной подоплеки.

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    Коментарии (135)
    Колонна мигрантов покинула Белоруссию

    8 ноября 2021, 13:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    Мигранты ушли из Белоруссии и перешли на территорию Польши, усиление вдоль дороги в Гродненской области сняли.

    Вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Белоруссии, оцепление сняли, отчитались белорусские пограничники, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

    По данным канала, мигранты, которые были в лесу, намерены пойти в Германию.

    Источник агентства отметил, что мигранты планировали заранее собраться на границе, они пользуются чатами и мессенджерами, в которых по 4-5 тыс. человек, с помощью этих средств они координируют свои действия.

    Ранее руководитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщал, что для обеспечения безопасности на участке с границей привлекались резервные погрангруппы.

    При этом беженцы пока не представляют угрозы.

    «Мы столкнулись с большим потоком людей, группа очень многочисленная, среди них очень много женщин и детей... Речь идет о более чем тысяче человек. Наша задача сделать так, чтобы все было безопасно для всех. Мы вынуждены действовать, учитывая, что это большое количество людей. Вместе с тем на текущий момент времени угрозы какой-либо они не представляют», – заявлял Бычковский РИА «Новости».

    Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео.

    Коментарии (28)
    Колонну мигрантов на белорусско-польской границе сняли на видео

    8 ноября 2021, 11:44

    Текст: Наталья Ануфриева

    Многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, сообщил государственный пограничный комитет республики. Колонна попала на видео.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что «в данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей».

    «Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», – указывается в сообщении.

    Отмечается, что Белоруссия принимает все необходимые меры «для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».

    Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в своем Telegram видео с места событий.

    В роликах можно увидеть сотни человек с детьми и багажом. За кадром слышна иностранная речь

    Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.

    Коментарии (37)
    Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили 3 тыс. беженцев

    8 ноября 2021, 18:18

    Текст: Вера Басилая

    Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.

    На фотографиях агентства БелТА видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на которой установлена табличка с предупреждением на польской языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения.

    На другой стороне от ограждения стоят польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет, передает РИА «Новости».

    Среди беженцев много женщин и детей, в том числе грудные. Беженцы установили палатки, разожгли костры, у которых греются мигранты.

    Агентство также публикует фотографию, на которой запечатлены пятеро мужчин, переносящие человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это – результат применения слезоточивого газа польскими силовиками.

     

    «Нас поливают газом. Смотрите, что происходит», – приводятся слова пожилого мужчины.

    По предварительным данным у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около 3 тыс. беженцев.

    До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

    В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.

    Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

    Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (38)
    Опубликовано новое видео с пострадавшим во время конфликта в Новой Москве

    6 ноября 2021, 17:10

    Текст: Вера Басилая

    В Сети публиковано новое видео, снятое камерами наблюдений в одном из магазинов в Новой Москве, куда во время драки с приезжими забежал пострадавший мужчина.

    Судя по кадрам, опубликованным «Известиями», мужчина, активно жестикулируя, пытался что-то объяснить посетителям и работникам магазина. Нападавших в кадре не видно.

    Накануне в Сети стало распространяться видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках.

    Позднее там прошли полицейские рейды, а местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины.

    Ранее сообщалось о нападении в Новой Москве молодых людей на мужчину с ребенком. Четвертого участника драки задержали 6 ноября. Глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке со статьи «Хулиганство» на «Покушение на убийство».

    Коментарии (0)
    Захарова оценила использование Польшей «химической отравы» против мигрантов

    9 ноября 2021, 01:48

    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, напомнила, что Польша входит в Совет ООН по правам человека.

    Захарова рассказала в Telegram, что посмотрела видеозапись, на которой «польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву». «Думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека», – заявила официальный представитель МИД России.

    Напомним, Захарова заявила, что политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак.

    Коментарии (7)
    Литва решила перебросить войска к границе с Польшей и Белоруссией

    8 ноября 2021, 14:08

    Текст: Алексей Дегтярев

    Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.

    Билотайте заявила, что правительство также обсудит введение режима ЧС на границе с Белоруссией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

    Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.

    Польша же объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией

    Коментарии (21)
    Мигранта заподозрили в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге

    6 ноября 2021, 16:55

    Текст: Вера Басилая

    Нелегальный мигрант из Азербайджана подозревается в изнасиловании воспитанницы детского дома, с которой он познакомился в соцсетях и пообещал «устроить сюрприз».

    В полицию обратилась сотрудница учреждения. По ее словам, 17-летняя воспитанница детдома познакомилась с 18-летним иностранцем в одной из соцсетей. После виртуального общения молодой человек предложил ей встречу и пообещал «устроить сюрприз», передает ФАН со ссылкой на правоохранительные органы.

    На свидании приятель предложил ей на несколько минут зайти к нему домой, после чего он запер ее в комнате и дважды изнасиловал, угрожая расправой.

    Подозреваемого задержали в Калининском районе. Им оказался гражданин Азербайджана, выяснилось, что он не состоит на миграционном учете. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о динамике, причинах и мерах профилактики иностранной преступности в России и необходимости подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов.

    Коментарии (7)
    Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось

    7 ноября 2021, 14:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    До марта аэропорт Минска готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем позапрошлой зимой, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на актуальные данные о прибытии самолетов в аэропорт белорусской столицы.

    Белоруссия значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для прямых перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС, сообщает Deutsche Welle.

    Отмечается, что в сравнении с зимой 2019-2020 годов количество таких рейсов возросло более сем в два раза, когда в Минск прибывало около 17 рейсов из этих и других аэропортов на Ближнем Востоке.

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов, свидетельствуют данные немецких спецслужб, которые приводит Welt am Sonntag.

    Ранее иракские авиалинии отменили на неделю авиарейсы из Ирака в Минск.

    Ранее в Минобороны Польши заявили, что белорусские военные попытались выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов.

    Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Литва на границе с Белоруссией занялась установкой ограждения из колючей проволоки, протяженностью около 680 км, сообщало МВД балтийской республики.

    Коментарии (8)
    Судну немецкой НПО с 800 мигрантами разрешили войти в порт Италии

    7 ноября 2021, 00:57

    Текст: Антон Никитин

    Судно немецкой неправительственной организации Sea Eye с более чем 800-ми спасенными в Средиземном море мигрантами на борту получило разрешение на вход в порт города Трапани на итальянском острове Сицилия, говорится в заявлении НПО.

    «После стольких трудных часов ожидания до нас наконец-то дошли хорошие новости из Рима. Судну Sea Eye 4 разрешено отправиться в Трапани, чтобы доставить в безопасное место более 800 спасенных людей», – приводит текст заявления организации РИА «Новости».

    Согласно заявлению немецкой НПО, немецкая спасательная организация Mission Lifeline в субботу доставила на борт судна предметы первой необходимости для мигрантов, среди них продукты питания и теплые одеяла.

    При этом судно Ocean Viking европейской неправительственной организации SOS Mediterranee, на борту которого более 300 мигрантов, по-прежнему ждет разрешения на заход в порт Италии, следует из заявления НПО.

    Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила борьбу ЕС с потоком нелегальных мигрантов с историей про барона Мюнхаузена и «полконя», который «пил и никак не мог утолить свою жажду», так как задняя часть коня «была отрезана начисто и вода, которую он пил, свободно выливалась позади, не задерживаясь у него в животе», в результате «образовалось обширное озеро».

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    В Кремле отреагировали на ситуацию с беженцами в Белоруссии

    8 ноября 2021, 13:24

    Текст: Наталья Ануфриева

    Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле, учитывается и обеспокоенность возможностью их пересечения границы России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле», в Кремле не сомневаются и в том, что «учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», передает РИА «Новости».

    «Ситуация, безусловно, непростая. И, конечно, большой груз ложится и на плечи белорусских властей», – отметил он.

    Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

    Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.

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    В Германии пообещали совместную реакцию ЕС на ситуацию с беженцами в Белоруссии

    8 ноября 2021, 16:02

    Текст: Наталья Ануфриева

    Реакция Евросоюза (ЕС) на ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе будет совместной, речь идет о возможном продлении санкций, ограничении авиасообщения, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

    Зассе заявила, что продолжается работа «над общей реакцией со стороны ЕС, реагируем сообща как ЕС», передает РИА «Новости».

    «Различные меры, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали в прошлые дни и недели, речь идет о расширении санкций ЕС, переговоры с государствами происхождения (мигрантов), пояснение угроз в социальных медиа», – добавила она.

    Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

    В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.

    Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

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    Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии

    9 ноября 2021, 00:56

    Текст: Антон Антонов

    В связи с ситуацией на границе Польши ЕС должен расширить санкции против Белоруссии, а также рассмотреть возможность санкций против авиакомпаний третьих стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен потребовала от Минска «перестать подвергать опасности жизнь людей» и подчеркнула, что «использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо». Страны ЕС, по словам фон дер Ляйен, должны «одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку».

    Еврокомиссия на этом фоне работает и со странами, откуда приезжают мигранты, сказала она. Как заявила фон дер Ляйен, «ЕС рассмотрит вопрос о том, как ввести санкции, в том числе путем внесения в черный список, авиакомпаний третьих стран», участвующих в перемещении людей, передает РИА «Новости».

    Также ЕК «вместе с ООН и ее специализированными учреждениями изучит, как предотвратить развитие гуманитарного кризиса и обеспечить возможность безопасного возвращения мигрантов в страны их происхождения при поддержке национальных властей». Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас посетит страны происхождения мигрантов, чтобы оценить предпринимаемые ими меры в ситуации на границе. 

    Премьер-министры Латвии, Литвы и Польши Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий призвали ЕС ввести более жесткие санкции против Белоруссии, передает ТАСС.

    «В этой напряженной ситуации ответственность несет режим Лукашенко, который сознательно подвергает опасности граждан третьих стран. Главы правительств трех стран единодушны во мнении о том, что следует побудить ЕС принять решение о более жестких санкциях против насильственного режима», – говорится в их заявлении.

    Вильнюс заявил, что считает необходимым введение ЕС санкций против всех участников схем переброски в Европу через Белоруссию нелегальных мигрантов: физических лиц, туристических агентств, авиакомпаний, администрации белорусских аэропортов, предприятий наземного обслуживания воздушных судов.

    Тем временем представитель службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис сообщил, что в пунктах размещения нелегальных мигрантов произошли «серьезные беспорядки». Они продолжались несколько часов, «при попытке наведения порядка некоторые нелегалы оказали сопротивление пограничникам и полиции, был применен слезоточивый газ». На нескольких наиболее агрессивных нелегалов надели наручники.

    Напомним, на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с беженцами из Иракского Курдистана и Сирии, которые стремятся любой ценой прорваться в Евросоюз. С польской стороны открыли стрельбу.

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    Президент Польши сократил визит в Словакию из-за кризиса с беженцами

    8 ноября 2021, 19:09

    Текст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда принял решение сократить запланированный двухдневный визит в Словакию из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, заявил в понедельник глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

    «Президент решил изменить свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был отправиться в Словакию. Но он решил сократить этот визит из-за ситуации, с которой мы имеем дело», – приводит ТАСС слова Солоха. Он подчеркнул, что Дуда намерен обсудить с Зузаной Чапутовой ситуацию на границе.

    Президент Польши должен был отправиться с двухдневным визитом в Словакию в понедельник. По словам Солоха, новая программа поездки обсуждается со словацкой стороной.

    Ранее число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, достигло 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.

    До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

    В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.

    Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

    Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.

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    Польша призвала ввести санкции против причастных к ситуации на границе с Белоруссией

    9 ноября 2021, 10:10

    Текст: Елена Мирошниченко

    МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщило ведомство в Twitter.

    «Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», – передает сообщение РИА «Новости».

    Между тем министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что мигранты с Ближнего Востока находятся в Белоруссии законно, нарушений не зафиксировано.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы. 

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