|
|
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Власти Германии и Польши не могут справиться с ситуацией на внешней границе Евросоюза, нужна помощь ЕС, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
«Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры», – сказал Зеехофер в интервью Bild, передает РИА «Новости».
Отмечается, что справиться в одиночку с возникшей проблемой на границе страны не могут.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин писал, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, опубликовав запись с группой из нескольких сотен человек, которые следуют с багажом.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали
мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Генерал МВД: Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности
|
|
«Кавказцы в Москве часто несут более мягкие наказания за преступления, потому что правоохранители подвергаются угрозам со стороны диаспор», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее в Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком местные жители выразили готовность собрать народные дружины.
«Российская правоохранительная система за годы своего существования выработала неравное, неодинаковое отношение к преступникам – оно зависит от того, к каким этническим группам относятся подследственные», – пояснил генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
По его словам, оценка деяния преступника и особенности работы правоохранителей с ними в России имеют национальность. «Зачастую то, что не прощается представителям коренных народов – это не обязательно должен быть русский, тут может быть чуваш, мордвин, тувинец – прощается цыганам или кавказцам», – указал он.
Когда случается какая-то криминальная история с этнической составляющей, на правоохранителей начинает оказываться давление диаспор, правозащитников и нанимаемых дорогих адвокатов, добавил собеседник.
«Где-то действует коррупционный механизм, где-то угрозы в адрес силовиков. В итоге получается, что русского Васю легче посадить, чем того, за кого горой стоят представители многочисленной диаспоры. Поэтому этнические преступники не особо боятся наказания», – пояснил Ворожцов.
При этом он подчеркнул, что отсутствие реагирования на этническую преступность со стороны правоохранительных органах повышает общественное беспокойство и снижает доверие к государству.
«Помните убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова? По моим источникам в правоохранительных органах, члены одной из диаспор столицы дали взятку силовикам в 600 тыс. рублей за то, чтобы четверых фигурантов отпустили под подписку из СИЗО на время следствия. У правоохранителей была такса – по 150 тыс. рублей за человека. То дело, как известно, вызвало массовые акции протеста в нескольких городах, в том числе и в центре столицы на Манежной площади. У общественности возникли сомнения в том, что преступников ждет справедливое наказание», – детализировал генерал.
Вместе с тем он заметил, что представители, например, украинской или белорусской диаспор не приходят к следствию и прокуратуре «просить за своих». «Они не такие дружные, как кавказские, и это преимущество последних. Но, конечно, правоохранительные органы не должны способствовать воплощению в жизнь этого преимущества», – сказал аналитик.
Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен именно для данного этноса. «Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
В воскресенье Щербинский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.
Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в Сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.
Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.
Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.
Со своей стороны, местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины. Местные не верят, что установившееся после рейдов полиции спокойствие продлится долго. По их словам, в район приезжают жить много семей с детьми, но нет защиты.
В Кремле считают, что драка в Новых Ватутинках не имеет национальной подоплеки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Колонна мигрантов покинула Белоруссию
Мигранты ушли из Белоруссии и перешли на территорию Польши, усиление вдоль дороги в Гродненской области сняли.
Вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Белоруссии, оцепление сняли, отчитались белорусские пограничники, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
По данным канала, мигранты, которые были в лесу, намерены пойти в Германию.
Источник агентства отметил, что мигранты планировали заранее собраться на границе, они пользуются чатами и мессенджерами, в которых по 4-5 тыс. человек, с помощью этих средств они координируют свои действия.
Ранее руководитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщал, что для обеспечения безопасности на участке с границей привлекались резервные погрангруппы.
При этом беженцы пока не представляют угрозы.
«Мы столкнулись с большим потоком людей, группа очень многочисленная, среди них очень много женщин и детей... Речь идет о более чем тысяче человек. Наша задача сделать так, чтобы все было безопасно для всех. Мы вынуждены действовать, учитывая, что это большое количество людей. Вместе с тем на текущий момент времени угрозы какой-либо они не представляют», – заявлял Бычковский РИА «Новости».
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео.
Колонну мигрантов на белорусско-польской границе сняли на видео
Многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, сообщил государственный пограничный комитет республики. Колонна попала на видео.
В Telegram-канале ведомства говорится, что «в данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей».
«Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», – указывается в сообщении.
Отмечается, что Белоруссия принимает все необходимые меры «для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».
Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в своем Telegram видео с места событий.
В роликах можно увидеть сотни человек с детьми и багажом. За кадром слышна иностранная речь
Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили 3 тыс. беженцев
Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.
На фотографиях агентства БелТА видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на которой установлена табличка с предупреждением на польской языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения.
На другой стороне от ограждения стоят польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет, передает РИА «Новости».
Среди беженцев много женщин и детей, в том числе грудные. Беженцы установили палатки, разожгли костры, у которых греются мигранты.
Агентство также публикует фотографию, на которой запечатлены пятеро мужчин, переносящие человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это – результат применения слезоточивого газа польскими силовиками.
«Нас поливают газом. Смотрите, что происходит», – приводятся слова пожилого мужчины.
По предварительным данным у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около 3 тыс. беженцев.
До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Опубликовано новое видео с пострадавшим во время конфликта в Новой Москве
В Сети публиковано новое видео, снятое камерами наблюдений в одном из магазинов в Новой Москве, куда во время драки с приезжими забежал пострадавший мужчина.
Судя по кадрам, опубликованным «Известиями», мужчина, активно жестикулируя, пытался что-то объяснить посетителям и работникам магазина. Нападавших в кадре не видно.
Накануне в Сети стало распространяться видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках.
Позднее там прошли полицейские рейды, а местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины.
Ранее сообщалось о нападении в Новой Москве молодых людей на мужчину с ребенком. Четвертого участника драки задержали 6 ноября. Глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке со статьи «Хулиганство» на «Покушение на убийство».
Захарова оценила использование Польшей «химической отравы» против мигрантов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, напомнила, что Польша входит в Совет ООН по правам человека.
Захарова рассказала в Telegram, что посмотрела видеозапись, на которой «польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву». «Думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека», – заявила официальный представитель МИД России.
Напомним, Захарова заявила, что политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак.
Литва решила перебросить войска к границе с Польшей и Белоруссией
Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.
Билотайте заявила, что правительство также обсудит введение режима ЧС на границе с Белоруссией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Польша же объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией
Мигранта заподозрили в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
Нелегальный мигрант из Азербайджана подозревается в изнасиловании воспитанницы детского дома, с которой он познакомился в соцсетях и пообещал «устроить сюрприз».
В полицию обратилась сотрудница учреждения. По ее словам, 17-летняя воспитанница детдома познакомилась с 18-летним иностранцем в одной из соцсетей. После виртуального общения молодой человек предложил ей встречу и пообещал «устроить сюрприз», передает ФАН со ссылкой на правоохранительные органы.
На свидании приятель предложил ей на несколько минут зайти к нему домой, после чего он запер ее в комнате и дважды изнасиловал, угрожая расправой.
Подозреваемого задержали в Калининском районе. Им оказался гражданин Азербайджана, выяснилось, что он не состоит на миграционном учете. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о динамике, причинах и мерах профилактики иностранной преступности в России и необходимости подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов.
Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось
До марта аэропорт Минска готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем позапрошлой зимой, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на актуальные данные о прибытии самолетов в аэропорт белорусской столицы.
Белоруссия значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для прямых перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС, сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что в сравнении с зимой 2019-2020 годов количество таких рейсов возросло более сем в два раза, когда в Минск прибывало около 17 рейсов из этих и других аэропортов на Ближнем Востоке.
В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов, свидетельствуют данные немецких спецслужб, которые приводит Welt am Sonntag.
Ранее иракские авиалинии отменили на неделю авиарейсы из Ирака в Минск.
Ранее в Минобороны Польши заявили, что белорусские военные попытались выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Литва на границе с Белоруссией занялась установкой ограждения из колючей проволоки, протяженностью около 680 км, сообщало МВД балтийской республики.
Судну немецкой НПО с 800 мигрантами разрешили войти в порт Италии
Судно немецкой неправительственной организации Sea Eye с более чем 800-ми спасенными в Средиземном море мигрантами на борту получило разрешение на вход в порт города Трапани на итальянском острове Сицилия, говорится в заявлении НПО.
«После стольких трудных часов ожидания до нас наконец-то дошли хорошие новости из Рима. Судну Sea Eye 4 разрешено отправиться в Трапани, чтобы доставить в безопасное место более 800 спасенных людей», – приводит текст заявления организации РИА «Новости».
Согласно заявлению немецкой НПО, немецкая спасательная организация Mission Lifeline в субботу доставила на борт судна предметы первой необходимости для мигрантов, среди них продукты питания и теплые одеяла.
При этом судно Ocean Viking европейской неправительственной организации SOS Mediterranee, на борту которого более 300 мигрантов, по-прежнему ждет разрешения на заход в порт Италии, следует из заявления НПО.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила борьбу ЕС с потоком нелегальных мигрантов с историей про барона Мюнхаузена и «полконя», который «пил и никак не мог утолить свою жажду», так как задняя часть коня «была отрезана начисто и вода, которую он пил, свободно выливалась позади, не задерживаясь у него в животе», в результате «образовалось обширное озеро».
В Кремле отреагировали на ситуацию с беженцами в Белоруссии
Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле, учитывается и обеспокоенность возможностью их пересечения границы России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле», в Кремле не сомневаются и в том, что «учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», передает РИА «Новости».
«Ситуация, безусловно, непростая. И, конечно, большой груз ложится и на плечи белорусских властей», – отметил он.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
В Германии пообещали совместную реакцию ЕС на ситуацию с беженцами в Белоруссии
Реакция Евросоюза (ЕС) на ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе будет совместной, речь идет о возможном продлении санкций, ограничении авиасообщения, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Зассе заявила, что продолжается работа «над общей реакцией со стороны ЕС, реагируем сообща как ЕС», передает РИА «Новости».
«Различные меры, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали в прошлые дни и недели, речь идет о расширении санкций ЕС, переговоры с государствами происхождения (мигрантов), пояснение угроз в социальных медиа», – добавила она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии
В связи с ситуацией на границе Польши ЕС должен расширить санкции против Белоруссии, а также рассмотреть возможность санкций против авиакомпаний третьих стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен потребовала от Минска «перестать подвергать опасности жизнь людей» и подчеркнула, что «использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо». Страны ЕС, по словам фон дер Ляйен, должны «одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку».
Еврокомиссия на этом фоне работает и со странами, откуда приезжают мигранты, сказала она. Как заявила фон дер Ляйен, «ЕС рассмотрит вопрос о том, как ввести санкции, в том числе путем внесения в черный список, авиакомпаний третьих стран», участвующих в перемещении людей, передает РИА «Новости».
Также ЕК «вместе с ООН и ее специализированными учреждениями изучит, как предотвратить развитие гуманитарного кризиса и обеспечить возможность безопасного возвращения мигрантов в страны их происхождения при поддержке национальных властей». Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас посетит страны происхождения мигрантов, чтобы оценить предпринимаемые ими меры в ситуации на границе.
Премьер-министры Латвии, Литвы и Польши Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий призвали ЕС ввести более жесткие санкции против Белоруссии, передает ТАСС.
«В этой напряженной ситуации ответственность несет режим Лукашенко, который сознательно подвергает опасности граждан третьих стран. Главы правительств трех стран единодушны во мнении о том, что следует побудить ЕС принять решение о более жестких санкциях против насильственного режима», – говорится в их заявлении.
Вильнюс заявил, что считает необходимым введение ЕС санкций против всех участников схем переброски в Европу через Белоруссию нелегальных мигрантов: физических лиц, туристических агентств, авиакомпаний, администрации белорусских аэропортов, предприятий наземного обслуживания воздушных судов.
Тем временем представитель службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис сообщил, что в пунктах размещения нелегальных мигрантов произошли «серьезные беспорядки». Они продолжались несколько часов, «при попытке наведения порядка некоторые нелегалы оказали сопротивление пограничникам и полиции, был применен слезоточивый газ». На нескольких наиболее агрессивных нелегалов надели наручники.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с беженцами из Иракского Курдистана и Сирии, которые стремятся любой ценой прорваться в Евросоюз. С польской стороны открыли стрельбу.
Президент Польши сократил визит в Словакию из-за кризиса с беженцами
Президент Польши Анджей Дуда принял решение сократить запланированный двухдневный визит в Словакию из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, заявил в понедельник глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.
«Президент решил изменить свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был отправиться в Словакию. Но он решил сократить этот визит из-за ситуации, с которой мы имеем дело», – приводит ТАСС слова Солоха. Он подчеркнул, что Дуда намерен обсудить с Зузаной Чапутовой ситуацию на границе.
Президент Польши должен был отправиться с двухдневным визитом в Словакию в понедельник. По словам Солоха, новая программа поездки обсуждается со словацкой стороной.
Ранее число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, достигло 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.
До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Польша призвала ввести санкции против причастных к ситуации на границе с Белоруссией
МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщило ведомство в Twitter.
«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», – передает сообщение РИА «Новости».
Между тем министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что мигранты с Ближнего Востока находятся в Белоруссии законно, нарушений не зафиксировано.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.