Минздрав Хабаровского края обратился в «Госуслуги» за разъяснениями по срокам QR-кодов

Ученый рассказал о сроке сохранения антител после коронавируса

Проректор Университета Объединенных Арабских Эмиратов в Аль-Айне Юрий Геловани рассказал, что, предположительно, антитела к коронавирусу циркулируют в организме человека много лет, их уровень уменьшается вдвое каждые 1,5-2 года.

Ученый также высказался о версии происхождения COVVID-19: до пандемии предшественник коронавируса использовался для борьбы с раковыми клетками, сообщает «Московский комсомолец».

«Одна из наиболее вероятных (версий) связана с халатностью, которую могли допустить сотрудники Уханьской лаборатории, и это впоследствии привело к утечке SARS-CoV-2 за пределы научной организации», – заявил профессор Геловани.

Кроме того эксперт выделил показатель, по которому можно судить, насколько здравоохранение страны справляется с пандемией. Речь идет о смертности от коронавируса. Низкого показателя можно достичь путем вакцинации: в пример он привел США, где показатель смертности ниже, чем в других странах. Там вакцинировано 60% населения.

Профессор рассказал, что вакцинации – это не гарантия того, что нельзя заразиться коронавирусом. «Даже у вакцинированных и ранее переболевших вирус может размножаться и передаваться окружающим еще несколько дней, пока воспалительная реакция не привлечет противовирусные антитела, производимые в организме в результате прививки. Но, чем прививка эффективнее, тем больше шансов, что болезнь будет протекать бессимптомно или в легкой форме», – сообщил медик.

Он ответил на вопрос, как долго могут держаться в теле человека, получившего вакцину, антитела.

«В среднем при коронавирусных инфекциях от SARS и MERS высокие титры антител держались от 1,5 до 2 лет. Достоверные данные о скорости падения титров антител к COVID-19 еще не опубликованы, хотя предварительные данные аналогичны», – сказал Геловани, отметив, что спустя два года количество все-таки снижается.

Профессор добавил, что указанный срок «службы» антител – это средний показатель, чтобы не долго не разбираться, сколько организму нужно времени на их уничтожение, был выбран минимальный промежуток до ревакцинации – шесть месяцев. Для точного определения уровня антител перед вакцинацией медик порекомендовал сделать тест.

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