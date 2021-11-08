Россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов

На портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.

«Вторая доза вакцины «Спутник V» была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен – спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На «Госуслугах» указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года», – рассказал Ura.ru корреспондент.

СМИ отмечает, что изменения произошли вместе со вступлением в силу Минздрава, устанавливающим новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса.

«С утра зашла на госуслуги – а сертификат недействителен. Еще вчера все было в порядке. А мне ребенка нужно в бассейн везти», – поделилась жительница Екатеринбурга.

Другая читательница портала сообщила, что найдено решение этой проблемы.

«Несколько знакомых направили на «Госуслугах» жалобу по форме «Сообщить об ошибке». Пока жалоба не рассмотрена, выдается временный сертификат на 14 дней», – отметила она.

Новый код присылают на почту, привязанную к аккаунту на «Госуслугах», в личном кабинете при этом остается старый сертификат о вакцинации.

Напомним, в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.

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