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Россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов
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На портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.
«Вторая доза вакцины «Спутник V» была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен – спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На «Госуслугах» указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года», – рассказал Ura.ru корреспондент.
СМИ отмечает, что изменения произошли вместе со вступлением в силу Минздрава, устанавливающим новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса.
«С утра зашла на госуслуги – а сертификат недействителен. Еще вчера все было в порядке. А мне ребенка нужно в бассейн везти», – поделилась жительница Екатеринбурга.
Другая читательница портала сообщила, что найдено решение этой проблемы.
«Несколько знакомых направили на «Госуслугах» жалобу по форме «Сообщить об ошибке». Пока жалоба не рассмотрена, выдается временный сертификат на 14 дней», – отметила она.
Новый код присылают на почту, привязанную к аккаунту на «Госуслугах», в личном кабинете при этом остается старый сертификат о вакцинации.
Напомним, в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Минздрав вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО
Минздрав России направил в Еврейскую автономную область, где произошло массовое увольнение врачей скорой помощи, представителя Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы.
Как заявил журналистам главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. По его словам, восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.
«Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», - подчеркнул Багненко.
В свою очередь, начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев полагает, что борьба с пандемией привела к тому, что у медицинского персонала присутствуют элементы усталости: «Все мы люди, никуда от этого не деться, и может быть, отчасти профессионального выгорания». Он отметил, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» расположенные Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек.
«Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья - и сделал прививку», - заявил Лебедев.
Ранее стало известно, что в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.
Голикова назвала сроки завершения пандемии
Сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», – приводит ее слова РИА «Новости».
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в пятницу возросло за сутки на 40 35, до 8 14595, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%. В настоящее время в России продолжают лечение 964177 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1192 против 1195 днем ранее.
В Москве решили сохранить ряд ограничений после нерабочих дней
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После окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В городе сохранятся некоторые ограничения, которые предотвратят рост заболеваемости COVID-19. <...> В частности, сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет», – приводятся слова Собянина на сайте правительства Москвы.
Посещать театры и музеи будет можно только при наличии QR-кодов. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек, добавил мэр.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам.
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Ученый рассказал о сроке сохранения антител после коронавируса
Проректор Университета Объединенных Арабских Эмиратов в Аль-Айне Юрий Геловани рассказал, что, предположительно, антитела к коронавирусу циркулируют в организме человека много лет, их уровень уменьшается вдвое каждые 1,5-2 года.
Ученый также высказался о версии происхождения COVVID-19: до пандемии предшественник коронавируса использовался для борьбы с раковыми клетками, сообщает «Московский комсомолец».
«Одна из наиболее вероятных (версий) связана с халатностью, которую могли допустить сотрудники Уханьской лаборатории, и это впоследствии привело к утечке SARS-CoV-2 за пределы научной организации», – заявил профессор Геловани.
Кроме того эксперт выделил показатель, по которому можно судить, насколько здравоохранение страны справляется с пандемией. Речь идет о смертности от коронавируса. Низкого показателя можно достичь путем вакцинации: в пример он привел США, где показатель смертности ниже, чем в других странах. Там вакцинировано 60% населения.
Профессор рассказал, что вакцинации – это не гарантия того, что нельзя заразиться коронавирусом. «Даже у вакцинированных и ранее переболевших вирус может размножаться и передаваться окружающим еще несколько дней, пока воспалительная реакция не привлечет противовирусные антитела, производимые в организме в результате прививки. Но, чем прививка эффективнее, тем больше шансов, что болезнь будет протекать бессимптомно или в легкой форме», – сообщил медик.
Он ответил на вопрос, как долго могут держаться в теле человека, получившего вакцину, антитела.
«В среднем при коронавирусных инфекциях от SARS и MERS высокие титры антител держались от 1,5 до 2 лет. Достоверные данные о скорости падения титров антител к COVID-19 еще не опубликованы, хотя предварительные данные аналогичны», – сказал Геловани, отметив, что спустя два года количество все-таки снижается.
Профессор добавил, что указанный срок «службы» антител – это средний показатель, чтобы не долго не разбираться, сколько организму нужно времени на их уничтожение, был выбран минимальный промежуток до ревакцинации – шесть месяцев. Для точного определения уровня антител перед вакцинацией медик порекомендовал сделать тест.
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Изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID вступили в силу
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В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе, приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», – приводит текст документа РИА «Новости».
Как уточняется в приказе, сертификаты, сформированные до изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта.
Документ будет содержать основные данные о его обладателе, а также сведения о вакцинации. Также в него попадет информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19 для переболевших.
Помимо этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода.
Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Уточняется, что россияне смогут получить документ и в бумажном виде.
В прошлую пятницу правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря.
Сотрудник назвал причину отзыва заявлений на увольнение работников скорой в Облучье
Большинство из бригад скорой в Облучье отозвали заявления на увольнение, в надежде, что после медобследования не будут ставить прививки, заявил водитель БСМП Иван Краснослободцев.
«Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Они увольняются все равно, но по семейным обстоятельствам. Одна, по-моему, переезжает, про другую – не знаю. Но вопрос не решен. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку», – приводит слова Краснослободцева РИА «Новости».
По его словам, ситуация, по сути, не изменилась, потому что главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября. «Получается, теперь мы не сами увольняемся, а работодатель должен предпринять меры, согласно положению санитарного врача», – сказал он, добавив, что «это будет коллапс для района».
«С нами вчера встречались для беседы в Облучье. На встречу с коллективом пришли: зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач нашей станции Владистав Коган, прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, были и представители администрации района, заксобрания», – сказал Краснослободцев, заявив, что «все остались при своем мнении, окончательного решения не принято».
По его словам, главный аргумент сотрудников скорой, не желающих прививаться, это опасение за жизнь после побочного действия вакцины.
Между тем, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко назвал решение проблемы с уволенными в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) медиками, которые отказались делать прививку от коронавирусной инфекции.
По словам Багненко, в городе сформируют новые бригады скорой помощи. На места, оставленные медиками, перебросят других работников или наймут новых.
«Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов», – говорится в опубликованном пресс-службой правительства региона сообщении.
Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.
В четверг в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.
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Гинцбург назвал достаточный для защиты от «дельты» уровень антител
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Проведенное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи исследование показало, что для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), сообщил глава центра Александр Гинцбург.
«Центр им. Н.Ф. Гамалеи провел собственное исследование вместе с департаментом здравоохранения города Москвы. Эта работа была сделана на 4 тысячах москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью», – заявил Гинцбург газете «Известия».
«Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», – сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В минувший четверг ВОЗ предупредила о росте темпов заболеваемости COVID-19 в Европе и Центральной Азии при доминировании «дельта»-штамма. В конце октября иммунолог предупреждал о высокой способности «дельта»-штамма коронавируса к заражению.
Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов говорил, что разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 в России обнаруживается в единичных случаях, отечественные вакцины достаточно эффективны против коронавируса достаточно эффективны против разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2.
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Ученые выяснили, почему переболевшие коронавирусом жалуются на туман в голове
Коронавирус может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос, выяснили ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада).
Этим можно объяснить продолжительные неврологические симптомы у переболевших COVID-19: «туман в голове», нарушение памяти и координации, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.
Исследование на макаках показало, что симптомы инфекции внутри нейронов мозга проявляются через семь дней. Это оказалось особенно опасным для пожилых.
Доказательство факта поражения нейронов может стать важным открытием в области изучения коронавируса, так как нервные клетки важны для нормальной работы организма. Иммунная система не атакует их даже в зараженном состоянии. Лечение в случае их поражения будет затруднено, а вирус может переместиться в мозг.
«Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни», – заявил профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон, руководивший исследованием.
Вирус в головном мозге сможет добраться и до других областей, которые отвечают за мышление, память, эмоции и настроение.
Ранее сообщалось, что ученые из Оксфордского университета нашли ген, который может сильно увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.
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Ученые рассказали о смертельно опасном средстве спасения от коронавируса
Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучали яд скорпиона и пришли к выводу, что он может помочь при борьбе с коронавирусом.
Исследователи назвали яд скорпионов «удивительным коктейлем» из биологически активных пептидов, которые обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Сообщается, что они могут защитить от микробов и стать основой для будущего препарата от COVID-19, передает РИА «Новости».
Ученым удалось собрать генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных, его хотят очистить от токсинов, чтобы получить противовирусные вещества.
По словам доктора Ваэль Хусейна, изучение потенциала яда скорпиона при лечении коронавируса – захватывающая и продуктивная область, которая заслуживает дальнейших исследований. Ученый заявил, что уже удалось убедиться в том, что яд содержит чрезвычайно сильные биологически активные пептиды.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему переболевшие коронавирусом жалуются на «туман в голове». Все дело в том, что коронавирус может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга.
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Бывший и. о. премьера Украины умер от коронавируса
Умер экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский, исполнявший обязанности главы правительства, смерть наступила из-за осложнений от коронавируса.
«От осложнений из-за коронавируса умер Ефим Звягильский. Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и. о. премьер-министра Украины в 1993–1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады», – сообщила «Страна.UA» в своем телеграм-канале.
Звягильский был депутатом с первого по восьмой созывы.
Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (ныне Донецк). Был директором шахтоуправления «Куйбышевская», а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го – директором «Шахты им. А. Ф. Засядько». Дважды как самый старший депутат открывал первые заседания Рады в 2012 и 2014 годах.
В России выявили 41,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 41 335 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 41 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6880, Санкт-Петербурге – 3138, Московской области – 3085.
Всего в стране выявлено 8 755 930 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1188 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 245 635 человек. За сутки в России полностью выздоровели 29 201 человек.
Накануне, 5 ноября, в России выявили 40 735 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 600.
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Нерабочие дни продлили в ряде регионов России
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Власти Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областей в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса приняли решение продлить нерабочие дни еще на неделю, а в Смоленской области – до 10 ноября.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, еще на неделю с сохранением заработной платы, отметив, что эпидемиологическая ситуация в области остается сложной. В регионе сохраняются уже введенные ранее ограничения, а также добавляются новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев, передает РИА «Новости».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий режим нерабочих дней до 15 ноября, назвав обстановку с коронавирусом в регионе напряженной. С 8 ноября жителям региона потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры, кафе, ресторанов и других заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.
Тем временем в Челябинской области режим нерабочих дней по решению оперативного штаба продлили до 12 ноября включительно. До особого распоряжения сохраняется необходимость QR-кодов для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги. Также вход по QR-кодам по 9 января 2022 года будет осуществляться в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания Челябинской области.
До 14 ноября в Челябинской области на дистанционный режим переводятся школы, вузам также рекомендовано перейти на дистант. QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней в регионе еще на пять рабочих дней – до 12 ноября включительно. Все ранее введенные в области ограничения сохраняются. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Также закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи и библиотеки.
Вузы и учреждения среднего профессионального образования Курской области продолжат дистанционное обучение. А вот школьникам 9 и 11 классов разрешили вернуться за парты. Для учеников других классов сохранится дистанционное обучение. В детских садах продолжат работу дежурные группы.
Режим нерабочих дней на территории Смоленской области продлится до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский констатировал, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса оказалось недостаточно. Все меры, введенные ранее в области, сохраняются. Продолжит действовать режим QR-кодов для посетителей крупных ТЦ, гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, салонов красоты, бань, фитнеса и общепита. Помимо этого, все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, медотводе.
Между тем мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве режим нерабочих дней продлевать не будут, ситуация с коронавирусом стабилизируется.
Напомним, 20 октября президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Позже глава государства поручил предоставить два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19.
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Названы часто встречающиеся симптомы заражения COVID у привитых
Сделавшие прививку от COVID-19 защищены не от самой болезни, а от ее тяжкого течения. Полностью вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, это называется «прорывной инфекцией», заявили датские иммунологи.
Согласно исследованию специалистов ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, наиболее часто болезнь сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Danmarks Radio.
Жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.
Как отмечает профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн, на степень тяжести заболевания при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. «Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», – подчеркнул он, отметив, что даже при полной вакцинации стоит следить за симптомами, чтобы в первую очередь не заразить окружающих.
Среди непривитых граждан Дании зараженных оказалось намного больше.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.
Для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно регулярно проходить ревакцинацию. Медики рекомендуют делать повторные прививки каждые полгода, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.
Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре назвали единственный способ точно диагностировать COVID: как заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная, диагноз можно поставить только путем лабораторного тестирования. Если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то человек может заподозрить у себя коронавирус, особенно если до этого он контактировал с заболевшим. Однако, для точной диагностики необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ.
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Минобороны развернуло в Подмосковье центр для лечения больных COVID-19
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Минобороны России развернуло в Подмосковье временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщили в военном ведомстве.
«В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона в борьбе с COVID-19 начал работу развернутый на фондах Минобороны временный инфекционный центр. В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией», – приводит слова представителя оборонного ведомства ТАСС.
В Минобороны уточнили, что для работы во временном медцентре из Петербурга прибыл отряд из 220 военных медиков из Военно-медицинской академии имени Кирова, которые прошли курс подготовки по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.
В состав врачебно-сестринских бригад входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. «Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию», – подчеркнули в Минобороны.
Напомним, Минобороны создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в регионах России. В конце октября Черноморский флот (ЧФ) помог коронавирусным госпиталям Крыма с кислородом.
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В Роспотребнадзоре назвали единственный способ точно диагностировать COVID
Коронавирус не имеет специфических симптомов, поэтому точный диагноз можно поставить только путем лабораторного тестирования, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.
«Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Пшеничной, если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то человек может заподозрить у себя коронавирус, особенно если до этого он контактировал с заболевшим. Однако, для точной диагностики необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ.
Ранее Пшеничная заявила, что высокие показатели заболеваемости COVID-19 могут остаться в России еще на какое-то время, но меры по борьбе с распространением вируса должны повлиять на темпы роста.