Напавшим на отца с ребенком в Новых Ватутинках предъявили обвинение

Следственный комитет (СК) предъявил обвинение четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве, ходатайствует об их аресте, сообщила пресс-служба главного управления СК России по столице.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении четырех фигурантов в возрасте от 17 до 19 лет. Им предъявлено обвинение по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего)», – сообщается на сайте ведомства.

Следствие ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

Ранее сообщалось, что конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.

6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.

Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.

Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.