Валуев призвал участвовать в конкурсе на должность помощников депутата 6 ноября 2021, 16:03

Первый зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев поддержал конкурс на должность помощников депутатов, который на днях запустила его коллега по фракции Ольга Амельченкова. «В Госдуму нового созыва прошло много общественников и волонтеров. Это открытые и добрые люди, написал Валуев. Среди них лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. На днях она запустила конкурс на должность своих помощников на общественных началах, как на федеральном уровне, так и в Ленинградской области. Рекомендую попробовать свои силы. Уверен, будет интересно и полезно», – написал Валуев у себя в Instagram. Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова (фракция «Единая Россия») на встрече с представителями региональной Общественной палаты и руководителями НКО Ленинградской области объявила о старте конкурса на должности помощников депутата на федеральном и региональном уровне в Ленинградской области. Об условиях она написала в своем Telegram-канале.

В Киеве заявили о «принадлежащих» Украине пяти российских областях 5 ноября 2021, 19:30

Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» статьи, в которых назвал части пяти российских регионов украинскими землями. Кралюк заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он назвал Стародубщину, вторая – Восточная Слабожанщина, передает РИА «Новости». В статьях он обвинил советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Он написал, что во времена СССР многие украинцы оказались за исторической родины. Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что Россия якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии. Мать напавших на отца с ребенком в Новых Ватутинках вступилась за сыновей 6 ноября 2021, 01:55

Фото: @mosproc.ru/Instagram

Текст: Евгения Шестак

Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в Новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали в конфликтах, даже в школе никогда не дрались. «Там было три выпивших человека, которые стукнули моего сына по голове бутылкой. Еще ребенок там появился. Вот кто его притащил, это большой вопрос. Мои дети никогда в конфликты и драки не вступали, они даже в школе не дрались», – рассказала женщина в разговоре с «Пятым каналом». Она добавила, что ее дети не пьют, не курят, по ночным клубам не ходят. По ее словам, им пришлось рано повзрослеть, потому что у матери проблемы со здоровьем. Женщина подчеркнула, что задержанные родились и выросли в России – «они не откуда-то там прибывшие». Также она обвинила избитого отца в алкоголизме. «По нему видно, что он любитель выпить», – заявила женщина. Напомним, ранее стало известно, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько человек напали на мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением. Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство». Минздрав вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО 5 ноября 2021, 17:20 Минздрав России направил в Еврейскую автономную область, где произошло массовое увольнение врачей скорой помощи, представителя Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы. Как заявил журналистам главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. По его словам, восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.



«Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», - подчеркнул Багненко.



В свою очередь, начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев полагает, что борьба с пандемией привела к тому, что у медицинского персонала присутствуют элементы усталости: «Все мы люди, никуда от этого не деться, и может быть, отчасти профессионального выгорания». Он отметил, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» расположенные Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. «Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья - и сделал прививку», - заявил Лебедев.



Ранее стало известно, что в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

Названа цель визита главы ЦРУ в Москву 6 ноября 2021, 03:22

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы дать понять России, что Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией с якобы стягиванием российских войск к украинской границе, сообщил телеканал американский телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным СМИ, на встречах в российской столицу Бернс пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций, подчеркивая, что США очень внимательно отслеживают все перемещения российских войск, передает ТАСС. CNN отмечает, что глава ЦРУ также выражал обеспокоенность тем, что Россия якобы может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы. После встреч в Москве Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать обеспокоенность Белого дома по поводу действий РФ и заверить украинского лидера о пристальном наблюдении за активностью российских войск. Информацию CNN в пресс-службе ЦРУ пока не прокомментировали. Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию? Между тем СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Двое нападавших на мужчину с ребенком в Новой Москве были с ножами, местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно. Сотрудники магазина, в котором начался конфликт четверых мужчин и отца с ребенком, подтвердили РИА «Новости», что мужчины начали ругаться еще в магазине. Одна из продавщиц рассказала корреспонденту, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи. Жители района сообщили агентству, что в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды. Напомним, в соцсетях местные жители публикуют видео о задержаниях на стройке в Новых Ватутинках подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки.

Фото: МВД

Текст: Елизавета Булкина

Задержанные по делу о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве заявляют, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Роман Масютенко. «Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», – передают его слова «Известия». Адвокат уточнил, что по делу задержаны четыре человека, пока их оставят под стражей на 48 часов. В ближайшее время дело будет передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ (СК).

Фото: Alex Brandon/АР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби. «Мы продолжаем следить и мониторить необычную российскую военную деятельность вблизи Украины. Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», – приводит его слова РИА «Новости». Он добавил, что «любые эскалационные или агрессивные действия со стороны России очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты». При этом о каких именно «необычных действиях» идет речь он не уточнил. В понедельник Кирби также заявил, что Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» России на границе с Украиной. Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе»



Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе. Британцы заявили об отставании Запада от России «на много миль» 6 ноября 2021, 11:40

Фото: Пресс-служба АО «Концерн Росэнергоатом»

/РИА «Новости╗

Текст: Наталья Ануфриева

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), базирующейся в городе Певек Чукотского автономного округа, которая обеспечивает город теплом без ущерба для климата. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Установка, разработанная Росатомом, обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами. По мнению экспертов, такая концепция может помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ, передает РИА «Новости». Компании в США, Китае и Франции рассматривают возможность постройки аналогичных реакторов. «Как обычно, (Россия) на много миль впереди Запада», – заявил пользователь sb4100, комментируя публикацию. «Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством – самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов», – написал kaalus. «Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города. Мы здесь упускаем возможность», – отметил Its Grim up North. «Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», – выразил мнение winstonion. «Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо еще», – заметил AquaEmperor. «Пока это дешево и заставляет знаменитостей стонать, я в деле», – добавил David1991. Ранее Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Рост цен на топливо привел к банкротству нескольких британских энергокомпаний. СМИ: США не смогут одолеть объединившиеся Россию и Китай 5 ноября 2021, 17:59

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Сближение России и Китая против США - настоящий стратегический кошмар для Вашингтона, написал обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори. «Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого», – цитирует его РИА «Новости». Колумнист считает, что США могут спровоцировать скрытые трения между Россией и Китаем: для этого нужно начать предметный диалог с Москвой, чтобы вырвать ее из объятий Пекина. Он напомнил, что в восприятии русских основная угроза исходит из Европы, а расшрение НАТО на восток к границам России приводит к ухудшению ее стратегических позиций. «Это означает, что даже маленький, можно сказать, символический вклад в безопасность этой страны со стороны США может оказать непропорционально большое влияние на поведение России и поменяет ее позицию в отношении Китая в нашу пользу», – пишет Мэллори. Обозреватель предложил Штатам начать переговоры с Россией по вопросу экспансии Североатлантического альянса на восток, ослабить или скорректировать закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», вернуть Москву в клуб Большой семерки (G7), а также инициировать диалог в военной сфере. Ранее в США испугались увиденной из космоса российской «торпеды апокалипсиса». Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках 5 ноября 2021, 19:31

Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. «Задержаны двое фигурантов, подозреваемых в хулиганских действиях на территории Новой Москвы», – цитирует ее РИА «Новости». Она подчеркнула, что в ближайшее время подозреваемые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Отмечается, что расследование по уголовному делу продолжается. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что все участники конфликта в новой Москве установлены.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Четвертый подозреваемый в деле о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве задержан правоохранительными органами, его уже доставили в полицию. Задержанным оказался мужчина 2002 года рождения, передает «МВД Медиа». Подозреваемый доставлен в территориальное подразделение полиции.

Фото: СК РФ

Текст: Наталья Ануфриева

Трое задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве являются гражданами России, четвертый – уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве Алексей Ломанчук. Ломанчук уточнил, что задержанными оказались «трое граждан России, 2000, 2002 и 2003 годов рождения, и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья», передает РИА «Новости». Вместе с тем ранее источник в МВД сообщал, что все четверо якобы являются уроженцами одного из государств Закавказья, казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет.

Фото: SHAWN THEW/ЕРА/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности, заявил советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев. «Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», – слова Кошелева из интервью RTVI. Всего США конфисковали шесть объектов. «Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», – сказал он. Кошелев также сообщил, что российское посольство на протяжении последних лет примерно 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить данные объекты, провести инвентаризацию и осмотреть состояние сооружений и зданий. Американская сторона каждый раз отвечала отказом. Он добавил, что ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство. Это означает, что если случится какая-либо авария, и пострадает здание или соседние объекты, то претензии предъявят российской стороне. «Даже если мы договоримся и нам вернут подобные объекты, это будет очень серьезная и очень большая проблема – привести их в нормальное состояние», – подытожил советник-посланник. Также Кошелев заявил, что дипломаты из

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Юго-Восточной Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов. Захарова написала в Telegram, что Литва начала строить заграждения на границе с Белоруссией из-за притока мигрантов, «на первых участках уже установлен стальной забор высотой три–четыре метра». Также Польша планирует возвести стену – «5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения». «Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о нее можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную», – отметила она. Официальный представитель МИД напомнила, что недавно «немецкие СМИ опубликовали шокирующие расследование и видео с границ Евросоюза», которое наглядно демонстрирует, как «высокие правочеловеческие стандарты» в «полном соответствии с ценностями Европы» применяются на практике». «Мужчины спортивного телосложения в специальной униформе без опознавательных знаков на хорватской границе избивают прибывших из стран Южной Азии мигрантов дубинками и орут на них: «Валите в Боснию!» Этот ролик стал документальным подтверждением сообщений таких НПО, как «Сеть по нарушению прав на границе», которые собрали целую коллекцию свидетельств о целенаправленной противозаконной программе выдавливания мигрантов за пределы границ ЕС специальными «командами», – пояснила Захарова. Выяснилось также, что «эти «команды» составлены из сотрудников особых отделов полиции еэсовских стран, специально натренированных для разборок с уличными бандами, многие из них – ветераны балканских войн 90-х». Аналогично и на южных границах Евросоюза: журналисты выяснили, что европейские страны выделили странам Юго-Восточной Европы 532 млн евро на «защиту границ». По мнению Захаровой, «очевидно, что часть этих денег пошла на содержание «команд». Кроме того, «граждане ЕС, уверены журналисты, платят даже за униформы этих вышибал, приобретая их на общееэсовские налоги». «Как вам такая концовка моего поста: «Теперь понятно, почему настолько спокойно в Европе относятся к тому филиалу ада, который разворачивается руками Варшавы и Вильнюса на восточной границе ЕС с Белоруссией. Этот сознательный шаг укладывается в общую концепцию миграционной политики ЕС. В нем нет места ни европейскому праву, ни Женевской конвенции о статусе беженцев, ни простому людскому состраданию»? Неплохо, да? Факты и эмоции смешаны в нужной пропорции для создания эффекта. Но я так пост не завершу. Потому что, несмотря на всю дикость происходящего, это еще не все», – отметила представитель МИД России. Она подчеркнула, что «нечеловеческая борьба с проникновением мигрантов в ЕС путем их физического выпихивания и материального спонсирования попрания всех правочеловеческих доктрин вместе взятых сопровождается не просто легальным, но официальным ввозом в Европу тысяч беженцев из Афганистана». Захарова отметила, что это напоминает ситуацию, описанную в книге Рудольфа Эриха Распе «Полконя. Приключения барона Мюнхаузена»: «Конь пил и никак не мог утолить свою жажду. Прошло несколько часов, а он все не отрывался от колодца. Что за чудо! Я был изумлен. Но вдруг позади меня послышался странный плеск. Я посмотрел назад и от удивления чуть не свалился с седла. Оказалось, что вся задняя часть моего коня была отрезана начисто и вода, которую он пил, свободно выливалась позади, не задерживаясь у него в животе! От этого за моей спиной образовалось обширное озеро. Я был ошеломлен. Что за странность?» «Странность – не то слово. Может, и стену строят не столько от проникновения мигрантов в Евросоюз, сколько для их сохранения в его границах?» – заключила Захарова. Ранее глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией. Венгрия потребовала от ЕС покрыть расходы на строительство заборов от мигрантов. Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении в новой Москве 5 ноября 2021, 22:31 Текст: Евгения Шестак

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство». «В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью – покушение на убийство», – сообщается на сайте ведомства. Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Между тем сотрудники столичной полиции опубликовали видеоролик с объяснениями участников драки. «Полицейскими опрошены пострадавшие – отец несовершеннолетнего ребенка и его знакомый», – отмечается в сообщении. По словам одного из задержанных, нападавшие на мужчину с ребенком приехали в Москву из Оренбурга. Трое из четырех подозреваемых –граждане России 2000, 2002 и 2003 года рождения – доставлены в отделения полиции. Местонахождение четвертого нападавшего устанавливается. «С нами был еще ребенок, в этот момент так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке. Соответственно, как отец я пытался среагировать на это», – рассказал полицейским пострадавший. По словам мужчины, один из нападавших стал преследовать его, бегать за ним с ножом. В итоге отец взял ребенка на руки и пошел домой, а его товарищ стал защищаться. Спустя несколько минут группа обидчиков снова встретилась с мужчиной и его ребенком, после этого и началась основная драка. Мужчина снял с шеи своего четырехлетнего сына, после чего злоумышленники напали на мужчину и стали его бить. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка. Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько человек напали на мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением. Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве.