Черные ящики с разбившегося под Иркутском Ан-12 решили передать в Москву

В ближайшее время черные ящики разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» будут переданы в Москву для расшифровки, заявил глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

«Как мы понимаем, в ближайшее время черные ящики будут переданы в Москву для расшифровки. Пока новых данных, более серьезных версий нет, проводится необходимая работа... Работу затрудняют сложные погодные условия», – пояснил Сикорский, передает РИА «Новости».



По его словам, в настоящее время ведется работа комиссии, созданной Межгосударственным авиационным комитетом, идет разбор завала, поиск недостающих элементов воздушного судна.



Комментируя техническое состояние разбившегося самолета, глава департамента отметил, что данное воздушное судно еще имело летный ресурс, его техобслуживание проводилось в установленные периоды. «Самолет может летать столько, сколько о нем будут заботиться. Необходимое техобслуживание проводилось четко и в соответствии с регламентом», – подчеркнул Сикорский.



Глава департамента отметил, что самолет прошел необходимую доработку в соответствии с международными и национальными стандартами и правилами, на нем было установлено современное навигационное и локационное оборудование.



«У нас нет информации, что тела (погибших в катастрофе членов экипажа и сопровождавших груз лиц – прим. ВЗГЛЯД) идентифицированы. Ведется, по нашей информации, соответствующая работа. Как только уполномоченными органами Российской Федерации будет принято решение и будет возможность тела забрать, мы при помощи наших российских коллег обеспечим доставку тел по тем направлениям, куда попросят родственники», – отметил глава департамента.



Он рассказал, что в соответствии с законодательством воздушное судно и экипаж были застрахованы, страховые выплаты будут произведены в установленном порядке. Сикорский заметил, что компания также выплатит дополнительные суммы своим работникам.



Глава департамента добавил, что представители департамента по авиации завтра утром уже будут на месте происшествия, подключатся к расследованию. Также на место выбыл сотрудник авиакомпании, в его задачи в том числе входит вопрос о доставке тел.

Напомним, в среду вылетевший из Якутска самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском.

На борту разбившегося самолета находились девять человек, все они погибли. Борт обнаружили в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении самолет загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров.

В СК сообщили, что следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета, включая ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. После авиакатастрофы под Иркутском в Белоруссии перестали эксплуатировать самолеты Ан-12. Власти Иркутской области решили активизировать работу по переносу аэропорта Иркутска за пределы городской черты. Губернатор Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил, что при крушении самолета Ан-12 под Иркутском погибли генеральный директор и первый заместитель гендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».

5 ноября представитель экстренных служб сообщил, что в районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружены останки всех девяти погибших и второй бортовой самописец.